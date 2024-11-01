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Служба поддержки Philips

Горит индикатор замены фильтра очистителя воздуха

Опубликован в 29 марта 2023 года
Если индикатор замены фильтра очистителя воздуха Philips не выключается, обратитесь к следующим рекомендациям, чтобы устранить неполадку.
После замены фильтра необходимо вручную сбросить счетчик срока службы фильтра. Если этого не сделать, индикатор замены фильтра будет по-прежнему гореть.

Чтобы решить эту проблему, следуйте этой инструкции:
  1. Подключите очиститель воздуха к электросети. 
  2. Нажмите кнопку питания.
  3. Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение трех секунд.

Если эта инструкция не помогла, свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.
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