Стайлер/машинка для стрижки волос Philips не работает
Опубликован в 13 October 2026
Если стайлер/машинка для стрижки волос Philips не включается или не работает должным образом, ниже представлены возможные причины и рекомендации по устранению неполадки.
Использовать электрическое устройство рядом с водой может быть опасно. Из соображений безопасности водонепроницаемые или влагозащищенные стайлеры Philips работают только в беспроводном режиме. Отключите устройство Philips от электросети и попробуйте включить его.
Чтобы стайлер работал должным образом, его требуется регулярно очищать. Волосы или мусор могут застрять в приборе и повлиять на его работу.
Перед очисткой стайлера посмотрите, подходит ли он для очистки водой.
Моющиеся стайлеры На этих приборах можно найти символ душа. Для очистки этих приборов снимите насадки и очистите область под креплением для насадок. Не мойте прибор мыльным раствором и моющими средствами, поскольку так вы можете снять защитную смазку с режущего блока и снизить его производительность. Перед установкой насадок на стайлер отдельно вымойте и высушите их.
Немоющиеся стайлеры На этих приборах можно найти символ перечеркнутого крана. Эти приборы нельзя очищать водой. Снимите насадки и очистите область под креплением для насадок небольшой щеточкой (в комплекте) или ватной палочкой.
Немоющиеся стайлеры с моющимися насадками Некоторые триммеры Philips нельзя очищать водой, однако их насадки можно мыть. В таком случае для очистки насадки снимите ее и промойте водой. Прежде чем установить насадку на триммер, убедитесь, что она полностью высохла. Посмотрите видеоинструкцию ниже, чтобы узнать больше об очистке таких приборов.
Более подробная информация для вашей модели содержится в инструкции по эксплуатации.
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Рекомендуется регулярно смазывать стайлер. Вы можете нанести несколько капель масла на зубцы режущего блока стайлера. Вы можете использовать масло из комплекта поставки прибора или любое другое масло для швейных машин.
Возможно, дело в том, что аккумулятор стайлера Philips разрядился. Рекомендуется полностью зарядить стайлер, а затем снова попробовать включить его. Примечание. Время зарядки и работы аккумулятора зависит от модели стайлера. Более подробная информация приведена в инструкции по эксплуатации. Если вы используете прибор, работающий от одноразовых элементов питания AA, стоит заменить их. При замене элемента питания убедитесь, что при установке была соблюдена правильная полярность ("+" и "-"). Используйте только одноразовые элементы питания, указанные в инструкции по эксплуатации. Не устанавливайте одновременно старые и новые элементы питания и не устанавливайте элементы питания разных типов.
Если эти решения не помогли, и стайлер по-прежнему не работает, обратитесь к нам за помощью.