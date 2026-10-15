Служба поддержки Philips

Эпилятор Philips издает громкие звуки

Если эпилятор Philips издает громкие звуки во время работы, это особенность нормального функционирования устройства. Шум образуется при открывании и закрывании эпиляционных дисков. Эпиляционные диски изготовлены из очень прочных и износостойких материалов, что также образует шум при работе устройства.



Если вы заметили, что звук во время работы устройства изменился, проверьте изделие на необходимость зарядки или очистки. См. видео ниже, чтобы узнать, как правильно пользоваться эпилятором на сухой коже.