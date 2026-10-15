Если эпилятор Philips издает громкие звуки во время работы, это особенность нормального функционирования устройства. Шум образуется при открывании и закрывании эпиляционных дисков. Эпиляционные диски изготовлены из очень прочных и износостойких материалов, что также образует шум при работе устройства.
Если вы заметили, что звук во время работы устройства изменился, проверьте изделие на необходимость зарядки или очистки. См. видео ниже, чтобы узнать, как правильно пользоваться эпилятором на сухой коже.
Слишком сильное нажатие устройством на кожу может привести к срабатыванию встроенной системы защиты устройства. Чрезмерная сила нажатия может привести к раздражению кожи, нагреву или отключению устройства. Не прижимайте прибор к коже слишком сильно.
Во время эпиляции растягивайте кожу и медленно перемещайте головку эпилятора, чтобы диски захватывали волоски. Для наиболее эффективного подравнивания перемещайте прибор против направления роста волос. Следите, чтобы головка эпилятора плотно прилегала к коже.
Всегда проверяйте, чтобы головка эпилятора была чистой и без повреждений. Убедитесь, что аккумулятор устройства заряжен. См. видео ниже, чтобы узнать, как правильно пользоваться эпилятором на влажной коже.