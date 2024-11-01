Фильтр

Чтобы ваш беспроводной пылесос Philips работал оптимальным образом, регулярно выполняйте очистку фильтра. Следуйте этой простой инструкции.

Снимите корпус фильтра с цветной детали поворотом против часовой стрелки (изображение 8).

Снимите моющийся губчатый фильтр с корпуса (изображение 9).

Постучите по обоим компонентам над мусорной корзиной, чтобы вытряхнуть из них пыль (изображение 10).

Промойте губчатый фильтр (изображение 11) и выжмите его, чтобы удалить остатки воды (изображение 12). Запрещается промывать корпус фильтра.

Примечание . Для оптимального результата очистки промойте фильтр водой в положении выступами вниз, чтобы вымыть пыль, прилипшую к его нижней части.

Дайте фильтру высохнуть в течение 24 часов (изображение 13).

Повторно соберите детали вместе (изображения 14–16).

При установке пылесборника сначала убедитесь, что вы совместили выступающую часть с пазом на устройстве.

Более подробные инструкции см. в видео ниже.

Примечание . Ваш пылесос автоматически уведомит вас о необходимости очистить фильтр, отобразив информационный код i8 и QR-код для заказа нового фильтра (аксессуар XV1681).

Когда на приборе отображается код i8, вы можете нажать любую кнопку (кроме кнопки питания), и он отобразит анимированные пошаговые инструкции по очистке фильтра.

Рекомендуем заменить фильтр, если код i8 не пропадает даже после его очистки, либо не реже, чем раз в 6 месяцев, для поддержания его оптимальной эффективности.

Контейнер для пыли не установлен в прибор должным образом