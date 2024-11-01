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Служба поддержки Philips

Вода/пар вытекает из клапана очистки от накипи и под основанием утюга с парогенератором Philips

Опубликован в 13 июля 2025 года

Если поверхность под базовой станцией утюга с парогенератором Philips намокает, или пар и/или вода выходят из-под клапана EASY DECALC, найдите возможные причины и способы их устранения в нашей статье ниже.

Отключите прибор и дайте ему остыть в течение двух часов. Чтобы плотно закрыть клапан, снимите и установите его на место.

Клапан очистки от накипи

Если резиновое уплотнительное кольцо изношено, из клапана EASY DECALC может вытекать вода и/или выходить пар. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о замене клапана EASY DECALC.

Если решения выше не помогли устранить проблему, свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.

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