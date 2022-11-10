Поддержка Philips
Изделия Philips разработаны и произведены в соответствии с самыми высокими стандартами качества и максимально удобны в использовании и установке. Если во время использования изделия вы столкнулись с какими-либо трудностями, рекомендуем сначала обратиться к инструкции по эксплуатации или ознакомиться с информацией в разделе "Поддержка" этого веб-сайта, где можно загрузить электронную версию инструкции по эксплуатации (в зависимости от типа изделия), найти ответы на часто задаваемые вопросы, посмотреть видеоинструкции или обратиться на форум поддержки. В случае возникновения неисправности компания Philips обязуется обеспечить бесплатное сервисное обслуживание прибора после уведомления о возникшем дефекте в течение гарантийного срока. Проведение обслуживания возможно при условии, что продукт использовался в соответствии с рекомендациями в инструкции по эксплуатации (например, в подходящей среде). Для некоторых категорий изделий гарантия предоставляется партнерами компании Philips (ознакомьтесь с документацией, прилагаемой к изделию). Если вы обращаетесь за сервисным обслуживанием в России, а изделие было приобретено в другой стране, Philips постарается организовать обслуживание в соответствии с условиями гарантии, принятыми в стране приобретения устройства. Данный документ применим только к потребительским товарам. Условия гарантии для профессиональных товаров описаны в договоре поставки или купли-продажи.
Изделия Philips разработаны и произведены в соответствии с самыми высокими стандартами качества и максимально удобны в использовании и установке. Если во время использования изделия вы столкнулись с какими-либо трудностями, рекомендуем сначала обратиться к инструкции по эксплуатации или ознакомиться с информацией в разделе "Поддержка" этого веб-сайта, где можно загрузить электронную версию инструкции по эксплуатации (в зависимости от типа изделия), найти ответы на часто задаваемые вопросы, посмотреть видеоинструкции или обратиться на форум поддержки.
В случае возникновения неисправности компания Philips обязуется обеспечить бесплатное сервисное обслуживание прибора после уведомления о возникшем дефекте в течение гарантийного срока. Проведение обслуживания возможно при условии, что продукт использовался в соответствии с рекомендациями в инструкции по эксплуатации (например, в подходящей среде). Для некоторых категорий изделий гарантия предоставляется партнерами компании Philips (ознакомьтесь с документацией, прилагаемой к изделию).
Если вы обращаетесь за сервисным обслуживанием в России, а изделие было приобретено в другой стране, Philips постарается организовать обслуживание в соответствии с условиями гарантии, принятыми в стране приобретения устройства.
Данный документ применим только к потребительским товарам. Условия гарантии для профессиональных товаров описаны в договоре поставки или купли-продажи.
Срок действия гарантии начинается со дня приобретения, указанного в документе, подтверждающем факт покупки, и истекает в конце периода, указанного ниже в разделе "Гарантийный срок". Если требуется сервисное обслуживание, а документ, подтверждающий факт покупки, утерян, или торговая организация неизвестна компании Philips (например, продавец на онлайн-аукционе), действие гарантии начинается через три месяца после даты выпуска, указанной на изделии или в серийном номере. Для сервисного обслуживания изделий без указанной даты выпуска или серийного номера необходим действительный документ, подтверждающий факт покупки. Если ремонт невозможен или коммерчески нецелесообразен, компания Philips может заменить продукт новым или восстановленным изделием с идентичной функциональностью. После проведения ремонта, обновления встроенной программы или замены прибора срок действия гарантии по-прежнему будет отсчитываться со дня приобретения. Срок действия гарантии (кроме перечисленных ниже категорий) в России составляет 12 месяцев
Срок действия гарантии начинается со дня приобретения, указанного в документе, подтверждающем факт покупки, и истекает в конце периода, указанного ниже в разделе "Гарантийный срок". Если требуется сервисное обслуживание, а документ, подтверждающий факт покупки, утерян, или торговая организация неизвестна компании Philips (например, продавец на онлайн-аукционе), действие гарантии начинается через три месяца после даты выпуска, указанной на изделии или в серийном номере. Для сервисного обслуживания изделий без указанной даты выпуска или серийного номера необходим действительный документ, подтверждающий факт покупки.
Если ремонт невозможен или коммерчески нецелесообразен, компания Philips может заменить продукт новым или восстановленным изделием с идентичной функциональностью. После проведения ремонта, обновления встроенной программы или замены прибора срок действия гарантии по-прежнему будет отсчитываться со дня приобретения.
Срок действия гарантии (кроме перечисленных ниже категорий) в России составляет 12 месяцев
|
Исключение
|
Срок гарантии
|
ЖК-мониторы серий B, S, P, BDM, M, X, V
|
36 месяцев
|
LED upgrades
|
Гарантия 1 год или 30 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее
|
Ксеноновая лампа, LED
|
Гарантия 1 год или 30 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее
Срок действия гарантии начинается со дня приобретения, указанного в документе, подтверждающем факт покупки, и истекает в конце периода, указанного ниже в разделе "Гарантийный срок". Если требуется сервисное обслуживание, а документ, подтверждающий факт покупки, утерян, или торговая организация неизвестна компании Philips (например, продавец на онлайн-аукционе), действие гарантии начинается через три месяца после даты выпуска, указанной на изделии или в серийном номере. Для сервисного обслуживания изделий без указанной даты выпуска или серийного номера необходим действительный документ, подтверждающий факт покупки. Если ремонт невозможен или коммерчески нецелесообразен, компания Philips может заменить продукт новым или восстановленным изделием с идентичной функциональностью. После проведения ремонта, обновления встроенной программы или замены прибора срок действия гарантии по-прежнему будет отсчитываться со дня приобретения.
Срок действия гарантии начинается со дня приобретения, указанного в документе, подтверждающем факт покупки, и истекает в конце периода, указанного ниже в разделе "Гарантийный срок". Если требуется сервисное обслуживание, а документ, подтверждающий факт покупки, утерян, или торговая организация неизвестна компании Philips (например, продавец на онлайн-аукционе), действие гарантии начинается через три месяца после даты выпуска, указанной на изделии или в серийном номере. Для сервисного обслуживания изделий без указанной даты выпуска или серийного номера необходим действительный документ, подтверждающий факт покупки.
Если ремонт невозможен или коммерчески нецелесообразен, компания Philips может заменить продукт новым или восстановленным изделием с идентичной функциональностью. После проведения ремонта, обновления встроенной программы или замены прибора срок действия гарантии по-прежнему будет отсчитываться со дня приобретения.
Гарантия не действует в случае косвенных убытков (включая помимо прочего потерю данных или дохода); она также не распространяется на результат действий пользователя (регулярное обслуживание, установление обновлений встроенной программы, сохранение или восстановление данных). Гарантия не действует в следующих случаях. - Если номер модели, серийный номер или код даты производства на изделии изменен, удален или нечитаем. - Если ремонт продукта, его модификация или какие-либо изменения были выполнены неавторизованными организациями или лицами. - Если дефект возник в результате использования продукта не по назначению, например при непрерывном использовании в коммерческой среде. - Если дефект вызван неправильным использованием продукта или нарушением условий эксплуатации, указанных в инструкции по эксплуатации. - Если дефект возник в результате подключения периферийных устройств, дополнительного оборудования или аксессуаров, отличающихся от рекомендованных в инструкции по эксплуатации. - Если прибор был поврежден среди прочего одним из следующих образов: животными, ударом молнии, в результате колебаний напряжения, возгорания, природных катаклизмов, воздействия влаги (кроме случаев, когда воздействие влаги допускается в соответствии с рекомендациями в инструкции по эксплуатации), во время транспортировки. - В случае нормального износа или при возникновении дефектов расходных материалов (например, мешков для пылесоса или картриджей фильтра). - Если изделие функционирует неправильно, поскольку изначально не было разработано, произведено и одобрено для эксплуатации в данной стране. Это может произойти в случае, если изделие было приобретено за границей. - Если изделие не функционирует должным образом из-за проблем с доступом или подключением, предоставляемым поставщиком услуг: например, наблюдаются сбои в работе сетей доступа (кабельное или спутниковое телевидения и сеть Интернет), неисправности на абонентской линии или линии корреспондента, сбои в работе местной сети (кабельное соединение, файловый сервер, пользовательская линия) и неисправности в работе сети передачи (помехи, кодирование, сбои в работе или плохое качество сигнала). - При использовании изделия для работы с приложениями сторонних производителей.
- Если документ, подтверждающий факт покупки, изменен или нечитаем.
Гарантия не действует в случае косвенных убытков (включая помимо прочего потерю данных или дохода); она также не распространяется на результат действий пользователя (регулярное обслуживание, установление обновлений встроенной программы, сохранение или восстановление данных).
Гарантия не действует в следующих случаях.
- Если номер модели, серийный номер или код даты производства на изделии изменен, удален или нечитаем.
- Если ремонт продукта, его модификация или какие-либо изменения были выполнены неавторизованными организациями или лицами.
- Если дефект возник в результате использования продукта не по назначению, например при непрерывном использовании в коммерческой среде.
- Если дефект вызван неправильным использованием продукта или нарушением условий эксплуатации, указанных в инструкции по эксплуатации.
- Если дефект возник в результате подключения периферийных устройств, дополнительного оборудования или аксессуаров, отличающихся от рекомендованных в инструкции по эксплуатации.
- Если прибор был поврежден среди прочего одним из следующих образов: животными, ударом молнии, в результате колебаний напряжения, возгорания, природных катаклизмов, воздействия влаги (кроме случаев, когда воздействие влаги допускается в соответствии с рекомендациями в инструкции по эксплуатации), во время транспортировки.
- В случае нормального износа или при возникновении дефектов расходных материалов (например, мешков для пылесоса или картриджей фильтра).
- Если изделие функционирует неправильно, поскольку изначально не было разработано, произведено и одобрено для эксплуатации в данной стране. Это может произойти в случае, если изделие было приобретено за границей.
- Если изделие не функционирует должным образом из-за проблем с доступом или подключением, предоставляемым поставщиком услуг: например, наблюдаются сбои в работе сетей доступа (кабельное или спутниковое телевидения и сеть Интернет), неисправности на абонентской линии или линии корреспондента, сбои в работе местной сети (кабельное соединение, файловый сервер, пользовательская линия) и неисправности в работе сети передачи (помехи, кодирование, сбои в работе или плохое качество сигнала).
- При использовании изделия для работы с приложениями сторонних производителей.
Во избежание неудобств перед обращением в компанию Philips или по месту приобретения изделия рекомендуем внимательно ознакомиться с рекомендациями в инструкции по эксплуатации и/или перейти в раздел "Поддержка" данного веб-сайта. Для получения гарантийного обслуживания свяжитесь с Центром поддержки потребителей одним из способов, указанных на этом веб-сайте. Если срок действия гарантии уже истек, вы можете обратиться непосредственно в ближайший авторизованный сервисный центр (услуга доступна в некоторых странах). Адреса сервисных центров указаны на этом веб-сайте.
Чтобы сотрудники службы поддержки смогли оказать помощь быстро и эффективно, перед обращением в компанию Philips или сервисные партнерские компании подготовьте, пожалуйста, следующие документы/информацию:
- тип изделия или номер модели (иначе —идентификатор модели);
- документ, подтверждающий факт покупки (оригинал товарной накладной или кассового чека) с указанием даты покупки, имени продавца и номера модели продукта;
- серийный номер или код даты выпуска, указанный на изделии.
Номер модели, серийный номер или код даты выпуска (при наличии) указаны в отделении для батарей или на задней/нижней панели изделия.
Во избежание неудобств перед обращением в компанию Philips или по месту приобретения изделия рекомендуем внимательно ознакомиться с рекомендациями в инструкции по эксплуатации и/или перейти в раздел "Поддержка" данного веб-сайта. Для получения гарантийного обслуживания свяжитесь с Центром поддержки потребителей одним из способов, указанных на этом веб-сайте. Если срок действия гарантии уже истек, вы можете обратиться непосредственно в ближайший авторизованный сервисный центр (услуга доступна в некоторых странах). Адреса сервисных центров указаны на этом веб-сайте.
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