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    Серия 2000i Климатический комплекс

    AC2729/13

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    Позаботьтесь о том, чем вы дышите

    Климатический комплекс Philips 2 в 1 очищает воздух в помещениях площадью до 85 м2 и быстро увлажняет его со скоростью 600 мл/ч. Управление в приложении и датчики помогают ему автоматически подстраивать уровень увлажнения и очищать воздух от аллергенов и загрязняющих веществ.

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    Серия 2000i Климатический комплекс

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    Позаботьтесь о том, чем вы дышите

    Удаляет 99,97 % мельчайших частиц размером до 0,003 мкм

    • Совместимо с приложением Air+
    • Показатель CADR — 330 м3/ч
    • Скорость увлажнения 600 мл/ч
    • Совместимо с приложением Air+
    Удаляет из воздуха до 99,9 % вирусов и аэрозольных частиц

    Удаляет из воздуха до 99,9 % вирусов и аэрозольных частиц

    Задерживает аэрозольные частицы, включая содержащие респираторные вирусы. Независимое тестирование проводилось Airmid Healthgroup и показало, что фильтр задерживает до 99,9 % содержащихся в воздухе вирусов и аэрозольных частиц (5).

    Технология NanoCloud: гигиеничное увлажнение без лишних усилий

    Технология NanoCloud: гигиеничное увлажнение без лишних усилий

    Технология NanoCloud увлажняет воздух тихо и эффективно, устраняя до 99% бактерий (6). Естественное парообразование в ходе работы NanoCloud создает невидимую сеть из наномолекул очищенного водяного пара. Малый размер этих молекул обеспечивает равномерное увлажнение воздуха и затрудняет прикрепление к ним бактерий и минеральных частиц, что предотвращает распространение бактерий и белой пыли в помещении (7).

    Режим "2 в 1" и только очистка воздуха в автоматических и ручных режимах

    Режим "2 в 1" и только очистка воздуха в автоматических и ручных режимах

    Переключайтесь между режимом "2 в 1" и только очисткой одним касанием кнопки. В автоматическом режиме датчики выбирают нужную скорость очистки согласно показателям качества воздуха в вашем доме. Запускайте очиститель в любом автоматическом режиме (обычный / аллергены), ночном режиме или одном из 4 уровней скорости (1, 2, 3 и Турбо), чтобы полностью управлять потоком воздуха и уровнем шума.

    Низкое потребление энергии

    Низкое потребление энергии

    Благодаря энергоэффективной системе очиститель воздуха обеспечивает потребление мощности всего 35 Вт. Это сравнимо с показателями для одной лампы накаливания.

    AeraSense точно распознает и отображает качество воздуха

    AeraSense точно распознает и отображает качество воздуха

    Датчик AeraSense сканирует воздух 1000 раз в секунду и быстро отображает данные о качестве воздуха в вашем доме. На дисплее отображается числовая концентрация аллергенов и частиц PM2.5, а цветовое кольцо показывает общий уровень качества.

    Тщательно проверенное качество, которому можно доверять

    Тщательно проверенное качество, которому можно доверять

    Очистители воздуха Philips проходят 170 обязательных строгих тестов перед тем, как покинуть территорию фабрики. Они в том числе тестируются на прочность, чтобы обеспечивать непрерывную работу 24/7.

    Ночной режим для максимально тихой работы

    Ночной режим для максимально тихой работы

    В ночном режиме индикаторы горят менее ярко, а очиститель работает практически бесшумно, чтобы вы могли спокойно спать.

    Автоматическое увлажнение до 600 мл/ч и 4 режима

    Автоматическое увлажнение до 600 мл/ч и 4 режима

    Быстрое увлажнение воздуха с показателем подачи воды 600 мл/ч (2). Прибор определяет уровень влажности воздуха и работает автоматически для достижения оптимального уровня. Выберите 40, 50, 60 или 70% в качестве целевого уровня влажности, и увлажнитель будет работать автоматически для его поддержания.

    Отслеживание и управление в приложении

    Отслеживание и управление в приложении

    Отслеживайте качество воздуха и управляйте очистителем воздуха в любое время и откуда угодно с приложением Air+. Получайте уведомления о низком уровне качества воздуха.

    Фильтр HEPA удерживает 99,97% частиц размером 0,003 мкм (3)

    Фильтр HEPA удерживает 99,97% частиц размером 0,003 мкм (3)

    3-слойная фильтрация с NanoProtect HEPA, угольным фильтром и фильтром предварительной очистки задерживает 99,97 % мельчайших частиц размером до 0,003 мкм (3), защищая вас от частиц PM2.5, бактерий (4), пыльцы, пыли, перхоти животных, газов и других загрязняющих веществ.

    До 330 м3/ч CADR: очистка помещений площадью до 85 м2

    До 330 м3/ч CADR: очистка помещений площадью до 85 м2

    Ключевая характеристика воздухоочистителя — CADR (коэффициент подачи чистого воздуха), т. е. количество очищенного за 1 час воздуха. Чем выше значение CADR, тем быстрее выполняется очистка. Для очистки более грязного воздуха нужен прибор с высоким CADR. Этот воздухоочиститель имеет показатель CADR 330 м3/ч (1) и может эффективно очищать воздух в помещении площадью до 85 м2 (2).

    • Энергоэффективность

      Максимальное энергопотребление
      35  W
      Энергопотребление в режиме ожидания
      <2  W
      Напряжение
      220–240  V

    • Отображение качества воздуха

      Технология AeraSense
      Да
      Отчеты о качестве воздуха
      • Кольцо-индикатор
      • цифровой
      Уровень содержания частиц (PM2.5)
      Да
      Индекс содержания аллергенов в помещении (IAI)
      Да
      Уровень влажности
      Да

    • Подключения

      Приложение, подключается через Wi-Fi
      Air+
      Совместимость со смартфонами
      Устройства iPhone и Android

    • Сменные фильтры

      Угольный фильтр
      FY1413 - до 12 мес.
      Увлажняющий фильтр
      FY2425 - до 6 мес.
      NanoProtect HEPA
      FY1410 - до 24 мес.

    • Вес и габариты

      Размер упаковки (Д x Ш x В)
      445*310*689  mm
      Вес изделия
      8  kg
      Размеры изделия (Д х Ш х В)
      396*230*580 мм
      Вес, включая упаковку
      9,9  kg
      Цвет
      Серый
      Резервуар для воды
      3,5  l

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Производительность

      Слои фильтра
      HEPA, угольный, увлажняющий, предварительной очистки
      CADR (частицы, GB/T) (1)
      330 м3/ч
      Фильтрация частиц (3)
      99,97 % при размере 0,003 мкм
      Фильтрация вирусов и аэрозолей (5)
      99,9 %
      Технология VitaShield
      Да
      Фильтрация аллергенов (10)
      99,97 %
      Размер помещения для увлажнения (9)
      До 80 м²
      Технология NanoCloud (6)
      До 99 % меньше бактерий
      Размер помещения для очистки (2)
      До 85 м2
      Эффективность увлажнения
      600 мл/ч

    • Удобство использования

      Автоматические режимы
      Обычный / Аллергены
      Длина шнура
      1,8  m
      Ночной режим
      Да
      Уровни влажности
      40 %, 50 %, 60 %, 70 %
      Ручные режимы скорости
      1, 2, 3, Турбо
      Транспортировка
      4 колесика
      Блокировка от детей
      Да
      Таймер
      1~12 часов
      Мин. уровень шума (ночной режим)
      12 дБ (11)
      Макс. уровень шума (турборежим)
      52 дБ (11)

    Badge-D2C

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    • (1) Показатель CADR: протестирован независимой организацией в соответствии с GB/T 18801-2015.
    • (2) Рассчитано с учетом стандарта NRCC-54013 по показателю CADR (с использованием сигаретного дыма), протестировано в соответствии с GB/T18801-2015
    • (3) Протестировано в 2017 году сторонней лабораторией с использованием фильтрующего материала посредством распыления хлористого натрия (размер частиц равен 3 нм в соответствии с DIN71460-1).
    • (4) Тестирование проведено независимой лабораторией; тестирование проводилось в камере 30 м³ согласно стандарту GB21551.3-2010 с бактериями Staphylococcus Albus 8032. Тестирование в режиме MAX в течение 60 минут.
    • (5)Тестирование на коэффициент уменьшения количества микробов проведено Airmid Health Ltd.; в воздухе тестовой камеры объемом 28,5 м³ был вирус гриппа рода А (H1N1); после 10–20 минут работы прибора на макс. мощности. Сам по себе очиститель воздуха не обеспечивает защиту от COVID-19, но он может использоваться в рамках плана по безопасности (Агентство по охране окружающей среды США).
    • (6) По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями воздуха, которые не имеют дополнительных технологий для снижения скорости распространения бактерий, согласно тестам в независимой лаборатории
    • (7) По сравнению с ультразвуковыми увлажнителями. Отложение минералов на мебель было протестировано независимой лабораторией в течение 3 часов согласно стандарту DIN 44973, IUTA e.V.
    • (8) Протестировано в соответствии с GB/T 23332 во внутренней камере для климатических испытаний Philips в 2017 году. Размер камеры составляет 25 м2, начальная температура — 20 ±2 °C, относительная влажность — 30 ±3 %
    • (9) Рассчитано с применением данных стандарта AHAM HU-1-2016, пункт 7.3, на основании эффективности увлажнения, протестированной согласно стандарту GB/T 23332-2018.
    • (10) Протестировано независимой лабораторией согласно стандарту US Modified 42 CFR часть 84
    • (11) Рассчитанное среднее значение звукового давления на расстоянии 1,5 м от устройства, основанное на измерениях в соответствии с требованиями стандарта IEC 60704. Уровень звукового давления зависит от планировки и отделки комнаты, а также местоположения устройства и слушателя.
    • (12) Очистители воздуха Philips имеют более высокий показатель эффективности очистки воздуха (CADR) и более энергоэффективны с фильтром NanoProtect HEPA, чем с фильтром HEPA H13; протестировано согласно стандарту GB/T 18801
    • (13) *На основании тестирования проходящего через фильтр воздуха. Тест проведен независимой лабораторией посредством распыления хлористого натрия

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