Позаботьтесь о том, чем вы дышите

Климатический комплекс Philips 2 в 1 очищает воздух в помещениях площадью до 85 м2 и быстро увлажняет его со скоростью 600 мл/ч. Управление в приложении и датчики помогают ему автоматически подстраивать уровень увлажнения и очищать воздух от аллергенов и загрязняющих веществ.