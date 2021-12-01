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    Серия 2000i Климатический комплекс

    AC2729/10

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    Позаботьтесь о том, чем вы дышите

    Воздухоочиститель Philips «2 в 1» очищает воздух в помещениях площадью до 85 м² и быстро увлажняет его со скоростью 600 мл/ч. Возможность управления через приложение и встроенные датчики, которые помогают воздухоочистителю сканировать состояние воздуха и автоматически подстраивать уровень увлажнения, одновременно очищая воздух от аллергенов и загрязняющих веществ.

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    Серия 2000i Климатический комплекс

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    Позаботьтесь о том, чем вы дышите

    Удаляет 99,97 % мельчайших частиц размером до 0,003 мкм

    • Очищает помещения площадью до 85 м²
    • Коэффициент подачи чистого воздуха (CADR) — 330 м³/ч
    • Скорость увлажнения 600 мл/ч
    • Совместимо с приложением Air+
    До 330 м3/ч CADR: очистка помещений площадью до 85 м2

    До 330 м3/ч CADR: очистка помещений площадью до 85 м2

    Ключевая характеристика воздухоочистителя — CADR (коэффициент подачи чистого воздуха), т. е. количество очищенного за 1 час воздуха. Чем выше значение CADR, тем быстрее выполняется очистка. Для очистки более грязного воздуха нужен прибор с высоким CADR. Этот воздухоочиститель имеет показатель CADR 330 м3/ч (1) и может эффективно очищать воздух в помещении площадью до 85 м2 (2).

    Фильтр HEPA удерживает 99,97% частиц размером 0,003 мкм (3)

    Фильтр HEPA удерживает 99,97% частиц размером 0,003 мкм (3)

    3-слойная фильтрация с NanoProtect HEPA, угольным фильтром и фильтром предварительной очистки задерживает 99,97 % мельчайших частиц размером до 0,003 мкм (3), защищая вас от частиц PM2.5, бактерий (4), пыльцы, пыли, перхоти животных, газов и других загрязняющих веществ.

    Удаляет из воздуха до 99,9 % вирусов и аэрозольных частиц

    Удаляет из воздуха до 99,9 % вирусов и аэрозольных частиц

    Задерживает аэрозольные частицы, включая содержащие респираторные вирусы. Независимое тестирование проводилось Airmid Healthgroup и показало, что фильтр задерживает до 99,9 % содержащихся в воздухе вирусов и аэрозольных частиц (5).

    Технология NanoCloud: гигиеничное увлажнение без лишних усилий

    Технология NanoCloud: гигиеничное увлажнение без лишних усилий

    Технология NanoCloud увлажняет воздух тихо и эффективно, устраняя до 99% бактерий (6). Естественное парообразование в ходе работы NanoCloud создает невидимую сеть из наномолекул очищенного водяного пара. Малый размер этих молекул обеспечивает равномерное увлажнение воздуха и затрудняет прикрепление к ним бактерий и минеральных частиц, что предотвращает распространение бактерий и белой пыли в помещении (7).

    Автоматическое увлажнение до 600 мл/ч и 4 режима

    Автоматическое увлажнение до 600 мл/ч и 4 режима

    Быстрое увлажнение воздуха с показателем подачи воды 600 мл/ч (8). Прибор определяет уровень влажности воздуха и работает автоматически для достижения оптимального уровня. Выберите 40, 50, 60 или 70 % в качестве целевого уровня влажности, и увлажнитель будет работать автоматически для его поддержания.

    AeraSense точно распознает и отображает качество воздуха

    AeraSense точно распознает и отображает качество воздуха

    Датчик AeraSense сканирует воздух 1000 раз в секунду и быстро отображает данные о качестве воздуха в вашем доме. На дисплее отображается числовая концентрация аллергенов и частиц PM2.5, а цветовое кольцо показывает общий уровень качества.

    Тщательно проверенное качество, которому можно доверять

    Тщательно проверенное качество, которому можно доверять

    Очистители воздуха Philips проходят 170 обязательных строгих тестов перед тем, как покинуть территорию фабрики. Они в том числе тестируются на прочность, чтобы обеспечивать непрерывную работу 24/7.

    Ночной режим для максимально тихой работы

    Ночной режим для максимально тихой работы

    В ночном режиме индикаторы горят менее ярко, а очиститель работает практически бесшумно, чтобы вы могли спокойно спать.

    Режим "2 в 1" и только очистка воздуха в автоматических и ручных режимах

    Режим "2 в 1" и только очистка воздуха в автоматических и ручных режимах

    Переключайтесь между режимом "2 в 1" и только очисткой одним касанием кнопки. В автоматическом режиме датчики выбирают нужную скорость очистки согласно показателям качества воздуха в вашем доме. Запускайте очиститель в любом автоматическом режиме (обычный / аллергены), ночном режиме или одном из 4 уровней скорости (1, 2, 3 и Турбо), чтобы полностью управлять потоком воздуха и уровнем шума.

    Отслеживание и управление в приложении

    Отслеживание и управление в приложении

    Отслеживайте качество воздуха и управляйте очистителем воздуха в любое время и откуда угодно с приложением Air+. Получайте уведомления о низком уровне качества воздуха.

    Низкое потребление энергии

    Низкое потребление энергии

    Благодаря энергоэффективной системе очиститель воздуха обеспечивает потребление мощности всего 35 Вт. Это сравнимо с показателями для одной лампы накаливания.

    • Общие характеристики

      Тип продукта
      Климатический комплекс 2 в 1
      Технология
      HEPA NanoProtect, увлажнение водяным паром
      Цвет
      Черно-белый
      Основной материал
      Пластик
      Подключение к Интернету
      Да
      Зона действия Wi-Fi
      2,4 ГГц
      Голосовое управление
      Нет
      Емкость резервуара для воды
      3,5 л

    • Технические характеристики

      Максимальная мощность
      35 Вт
      Датчики качества воздуха
      PM2.5, температура, влажность
      Мин. уровень шума
      20 дБ(А)
      Макс. уровень шума
      52 дБ(А)

    • Производительность

      CADR (эффективность очистки воздуха) (частицы, GB/T)
      330 м³/ч
      Слои фильтра
      HEPA, угольный, предварительной очистки
      Фильтрация частиц
      99,97 % при размере 0,003 мкм
      Эффективность увлажнения
      600 мл/ч
      Макс. площадь помещения
      85 м²

    • Удобство использования

      Длина шнура
      1,8 м
      Система планирования
      Да (в приложении)
      Автоматический режим
      Да
      Ночной режим
      Да
      Настройки скорости
      Да (5 уровней)
      Ночная подсветка
      Нет
      Отчеты о качестве воздуха
      Световое кольцо, числовые
      Интерфейс
      Цифровой (сенсорный)
      Рекомендованная замена фильтра
      2 года / 1 год / 6 месяцев

    • Функция безопасности

      Блокировка от детей
      Да

    • Вес и габариты

      Высота изделия
      58 см
      Вес продукта
      8 кг
      Ширина изделия
      23 см
      Длина изделия
      39,6 см
      Длина упаковки
      44,5 см
      Ширина упаковки
      31 см
      Высота упаковки
      68,9 см
      Вес в упаковке
      9,9 кг

    • Энергоэффективность

      Энергопотребление в режиме ожидания
      < 2 Вт
      Напряжение
      220—240 В
      Частота
      50/60 Гц

    • Обслуживание

      Гарантия
      2 г

    • Совместимость

      Аксессуары в комплекте 1
      HEPA и с активированным углем
      Аксессуары в комплекте 2
      Увлажняющий фильтр
      Связанные аксессуары 1
      FY1410
      Связанные аксессуары 2
      FY1413
      Связанные аксессуары 3
      FY2425

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    Badge-D2C

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    • В помещении площадью 20 м²: гипотетическое время, рассчитанное для одного сеанса очистки по следующей формуле: CADR 250 м³/ч разделить на объем помещения 48 м³ (при условии, что площадь помещения равна 20 м², а высота потолка — 2,4 м).
    • Уровень увлажнения: протестирован в соответствии с GB/T 23332 во внутренней камере для климатических испытаний Philips в 2017 году. Размер камеры составляет 25 м², начальная температура — 20 ±2 °C, относительная влажность — 30 ±3%.
    • Уровень увлажнения: протестирован в соответствии с GB/T 23332 во внутренней камере для климатических испытаний Philips в 2017 году. Размер камеры составляет 25 м², начальная температура — 20 ±2 °C, относительная влажность — 30 ±3 %.
    • Тестирование на коэффициент уменьшения количества микробов проведено организацией Airmid Healthgroup Ltd.; в воздухе камеры 28,5 м³ содержался вирус гриппа рода А (H1N1).
    • Предотвращает образования белого налета и мокрых пятен: тестирование независимого исследовательского центра "Determination of deposition of minerals from liquid droplets on furniture" (Определение осадка минеральных веществ из капель воды на мебели), стандарт DIN 44973, IUTA e.V., проверка оседания минеральных веществ, содержащихся в каплях жидкости, на мебели в течение 3 часов.
    • Профессиональный датчик: по сравнению с датчиком Grim и промышленным инфракрасным датчиком.
    • Удаление бактерий: протестировано Институтом контрольно-измерительных и тестовых технологий Шанхая (SIMT) в камере 30 м3 в соответствии с GB21551.3-2010. Для тестирования использован штамм Staphylococcus albsp 8032.
    • Рассчитано с учетом стандарта NRCC-54013 по показателю CADR (с использованием сигаретного дыма), протестировано в соответствии с GB/T18801-2015.
    • Концентрация бактерий в воздухе зависит от различных факторов, включая вентиляцию, размер и планировку помещения.
    • Результаты получены на основе тестирования распространения бактерии Staphylococcus Albus из прибора. Во время тестирования в резервуар для воды была добавлена стерилизованная вода с указанной бактерией (фильтры — при наличии — были извлечены из прибора).
    • Протестировано в 2017 году сторонней лабораторией посредством распыления хлористого натрия (размер частиц равен 3 нм в соответствии с DIN71460-1).
    • Протестировано в 2017 году сторонней лабораторией с использованием фильтрующего материала при скорости 5,33 см/с (1-кратная фильтрация).
    • *Очистители воздуха Philips имеют более высокий показатель эффективности очистки воздуха (CADR) и более энергоэффективны с фильтром NanoProtect HEPA, чем с фильтром HEPA H13; протестировано согласно стандарту GB/T 18801
    • *На основании тестирования проходящего через фильтр воздуха. Тест проведен независимой лабораторией посредством распыления хлористого натрия

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