Позаботьтесь о том, чем вы дышите

Воздухоочиститель Philips «2 в 1» очищает воздух в помещениях площадью до 85 м² и быстро увлажняет его со скоростью 600 мл/ч. Возможность управления через приложение и встроенные датчики, которые помогают воздухоочистителю сканировать состояние воздуха и автоматически подстраивать уровень увлажнения, одновременно очищая воздух от аллергенов и загрязняющих веществ.