AC2729/10
Позаботьтесь о том, чем вы дышите
Воздухоочиститель Philips «2 в 1» очищает воздух в помещениях площадью до 85 м² и быстро увлажняет его со скоростью 600 мл/ч. Возможность управления через приложение и встроенные датчики, которые помогают воздухоочистителю сканировать состояние воздуха и автоматически подстраивать уровень увлажнения, одновременно очищая воздух от аллергенов и загрязняющих веществ.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ключевая характеристика воздухоочистителя — CADR (коэффициент подачи чистого воздуха), т. е. количество очищенного за 1 час воздуха. Чем выше значение CADR, тем быстрее выполняется очистка. Для очистки более грязного воздуха нужен прибор с высоким CADR. Этот воздухоочиститель имеет показатель CADR 330 м3/ч (1) и может эффективно очищать воздух в помещении площадью до 85 м2 (2).
3-слойная фильтрация с NanoProtect HEPA, угольным фильтром и фильтром предварительной очистки задерживает 99,97 % мельчайших частиц размером до 0,003 мкм (3), защищая вас от частиц PM2.5, бактерий (4), пыльцы, пыли, перхоти животных, газов и других загрязняющих веществ.
Задерживает аэрозольные частицы, включая содержащие респираторные вирусы. Независимое тестирование проводилось Airmid Healthgroup и показало, что фильтр задерживает до 99,9 % содержащихся в воздухе вирусов и аэрозольных частиц (5).
Технология NanoCloud увлажняет воздух тихо и эффективно, устраняя до 99% бактерий (6). Естественное парообразование в ходе работы NanoCloud создает невидимую сеть из наномолекул очищенного водяного пара. Малый размер этих молекул обеспечивает равномерное увлажнение воздуха и затрудняет прикрепление к ним бактерий и минеральных частиц, что предотвращает распространение бактерий и белой пыли в помещении (7).
Быстрое увлажнение воздуха с показателем подачи воды 600 мл/ч (8). Прибор определяет уровень влажности воздуха и работает автоматически для достижения оптимального уровня. Выберите 40, 50, 60 или 70 % в качестве целевого уровня влажности, и увлажнитель будет работать автоматически для его поддержания.
Датчик AeraSense сканирует воздух 1000 раз в секунду и быстро отображает данные о качестве воздуха в вашем доме. На дисплее отображается числовая концентрация аллергенов и частиц PM2.5, а цветовое кольцо показывает общий уровень качества.
Очистители воздуха Philips проходят 170 обязательных строгих тестов перед тем, как покинуть территорию фабрики. Они в том числе тестируются на прочность, чтобы обеспечивать непрерывную работу 24/7.
В ночном режиме индикаторы горят менее ярко, а очиститель работает практически бесшумно, чтобы вы могли спокойно спать.
Переключайтесь между режимом "2 в 1" и только очисткой одним касанием кнопки. В автоматическом режиме датчики выбирают нужную скорость очистки согласно показателям качества воздуха в вашем доме. Запускайте очиститель в любом автоматическом режиме (обычный / аллергены), ночном режиме или одном из 4 уровней скорости (1, 2, 3 и Турбо), чтобы полностью управлять потоком воздуха и уровнем шума.
Отслеживайте качество воздуха и управляйте очистителем воздуха в любое время и откуда угодно с приложением Air+. Получайте уведомления о низком уровне качества воздуха.
Благодаря энергоэффективной системе очиститель воздуха обеспечивает потребление мощности всего 35 Вт. Это сравнимо с показателями для одной лампы накаливания.
Общие характеристики
Технические характеристики
Производительность
Удобство использования
Функция безопасности
Вес и габариты
Энергоэффективность
Обслуживание
Совместимость
Страна происхождения
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