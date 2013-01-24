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Молокоотсосы и уход за грудью

Краткое руководство по уходу за грудью

Время чтения: 4 мин

 

Грудное вскармливание — незабываемый опыт, полный нежности к малышу, однако в это время все же могут возникать и неприятные моменты, такие как чувствительность и болезненность сосков. Такие неудобства испытывают многие кормящие мамы. Это руководство поможет вам правильно ухаживать за грудью в случае дискомфорта.

Болезненность груди во время кормления — это нормально?

 

У каждой женщины кормление грудью проходит по-разному, но вам наверняка хотелось бы понимать, какие ощущения в груди считать нормальными.


Помните, что при первом прикладывании малыша к груди и в течении первых кормлений легкая болезненность или чувствительность сосков — вполне нормальное явление. С другой стороны, если болезненность и чувствительность не отступают и в дальнейшем, это повод обратиться, например, к консультанту по грудному вскармливанию за советом. 

Совет профессионала

 

Не нужно мириться с болью при грудном вскармливании. По правде говоря, чем раньше вы обратитесь за помощью, тем выше вероятность избавиться от дискомфорта во время кормления на месяцы вперед. Поэтому обязательно обратитесь к специалисту, как только почувствуете неприятные ощущения.

Распространенные причины дискомфорта в груди

 

Прежде чем перейти непосредственно к уходу за грудью, давайте рассмотрим основные причины болезненности и воспаления сосков.

 

Неправильный захват соска

В момент прикладывания к груди малыш может открывать рот недостаточно широко и из-за этого происходит неправильный захват груди, малыш сосет только сосок - это и приводит к болезненным ощущениям и появлению трещин сосков

 

Втянутые соски

До 10 % женщин имеют втянутые или плоские соски, из-за чего наладить грудное вскармливание бывает немного сложнее.

 

Мастит и молочница груди

Некоторые кормящие мамы также сталкиваются с такими инфекциями, как мастит и молочница груди.

 

Укорочение уздечки языка

Если ткань, соединяющая язык малыша с дном полости рта, короче обычного, это может привести к неправильному захвату соска. 

Как ухаживать за грудью

 

Если вы испытываете неприятные и болезненные ощущения в сосках во время кормления, это не значит, что вам придется прервать грудное вскармливание. Вот некоторые способы снизить болезненность и защитить соски, чтобы вы могли с комфортом кормить грудью.

 

  • Проверьте правильность прикладывания малыша к груди
  • После кормления наносите на соски специальный крем.
  • Защищайте соски от натирания между кормлениями с помощью накладок на грудь.
  • Поддерживайте сухость сосков — используйте вкладыши для бюстгальтера.
  • Чтобы снизить болезненность непосредственно во время кормления, используйте силиконовые накладки на сосок.
  • Для стимуляции притока молока можно использовать специальные термонакладки в теплом виде. Их же, но в охлажденном виде, можно использовать после кормления, чтобы уменьшить болезненные ощущения в груди.

 

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Помощь всегда рядом

 

Как вы знаете, чувствительность груди — это нормально, однако не нужно мириться с болью любой интенсивности. Если боль не получается успокоить, на сосках появились трещины или пузырьки с жидкостью или у вас возникли вопросы, не стесняйтесь обратиться к своему врачу или консультанту по лактации.
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