Прежде чем перейти непосредственно к уходу за грудью, давайте рассмотрим основные причины болезненности и воспаления сосков.

Неправильный захват соска

В момент прикладывания к груди малыш может открывать рот недостаточно широко и из-за этого происходит неправильный захват груди, малыш сосет только сосок - это и приводит к болезненным ощущениям и появлению трещин сосков

Втянутые соски

До 10 % женщин имеют втянутые или плоские соски, из-за чего наладить грудное вскармливание бывает немного сложнее.

Мастит и молочница груди

Некоторые кормящие мамы также сталкиваются с такими инфекциями, как мастит и молочница груди.

Укорочение уздечки языка

Если ткань, соединяющая язык малыша с дном полости рта, короче обычного, это может привести к неправильному захвату соска.