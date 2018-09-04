1. Как узнать, когда кормить ребенка?

Оптимальным считается кормление по требованию ребенка (т.е. когда ребенок чувствует голод), а не по расписанию. Тогда малыш чувствует себя комфортно, лучше набирает вес, а ваш организм может своевременно отвечать на потребность малыша в грудном молоке. Основные признаки того, что малыш проголодался: он начинает посасывать кулачок, причмокивать как бы в поисках груди, двигать головой из стороны в сторону и высовывать язычок. Новорожденных необходимо кормить не менее 8-12 раз в сутки, то есть примерно каждые три часа (время отсчитывается с момента начала одного кормления до начала следующего).

2. Сколько времени занимает одно кормление?

Некоторые малыши никуда не спешат, а другие торопятся побыстрее наесться. Кормление грудью от начала до конца может занимать от 5 минут до одного часа — это время зависит от того, крупный ли малыш, его возраста и частоты кормления.

3. Сколько времени следует кормить каждой грудью?

Время кормления каждой молочной железой зависит от количества молока в них. Лучше всего опорожнить одну молочную железу, прежде чем прикладывать ребенка ко второй. Если малышу хватило молока из одной молочной железы, при следующем кормлении приложите его к другой.