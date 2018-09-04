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Для женщины кормление грудью — естественный процесс, однако это не значит, что у нее совсем не появляется вопросов в этот период. Мы ответили на 10 самых основных, чтобы помочь вам успешно пройти этот путь.
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Время чтения: 6 мин
Для женщины кормление грудью — естественный процесс, однако это не значит, что у нее совсем не появляется вопросов в этот период. Мы ответили на 10 самых основных, чтобы помочь вам успешно пройти этот путь.
1. Как узнать, когда кормить ребенка?
Оптимальным считается кормление по требованию ребенка (т.е. когда ребенок чувствует голод), а не по расписанию. Тогда малыш чувствует себя комфортно, лучше набирает вес, а ваш организм может своевременно отвечать на потребность малыша в грудном молоке. Основные признаки того, что малыш проголодался: он начинает посасывать кулачок, причмокивать как бы в поисках груди, двигать головой из стороны в сторону и высовывать язычок. Новорожденных необходимо кормить не менее 8-12 раз в сутки, то есть примерно каждые три часа (время отсчитывается с момента начала одного кормления до начала следующего).
2. Сколько времени занимает одно кормление?
Некоторые малыши никуда не спешат, а другие торопятся побыстрее наесться. Кормление грудью от начала до конца может занимать от 5 минут до одного часа — это время зависит от того, крупный ли малыш, его возраста и частоты кормления.
3. Сколько времени следует кормить каждой грудью?
Время кормления каждой молочной железой зависит от количества молока в них. Лучше всего опорожнить одну молочную железу, прежде чем прикладывать ребенка ко второй. Если малышу хватило молока из одной молочной железы, при следующем кормлении приложите его к другой.
4. Мне немного больно во время кормления. Что делать?
Легкая болезненность или чувствительность сосков в начале кормления, особенно если вы только начинаете кормление грудью в принципе, — вполне нормальное явление. Однако если боль не уходит с течением времени, необходимо немедленно принять необходимые меры по ее устранению — не нужно с ней мириться. В первую очередь нужно обратить внимание на положение малыша во время кормления и на то, как он захватывает сосок. Для защиты сосков во время и между кормлениями может быть полезно использовать накладки на соски.
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Позволяет не прерывать кормление грудью
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Позволяет не прерывать кормление грудью
Накладка на сосок Philips Avent SCF156/01, изготовленная из тонкого, мягкого силикона, не имеющего вкуса и запаха, исключает прямое соприкосновение малыша с кожей соска в процессе кормления грудью. Узнать обо всех преимуществах
Позволяет не прерывать кормление грудью
Накладка на сосок Philips Avent SCF156/01, изготовленная из тонкого, мягкого силикона, не имеющего вкуса и запаха, исключает прямое соприкосновение малыша с кожей соска в процессе кормления грудью. Узнать обо всех преимуществах
Позволяет не прерывать кормление грудью
Накладка на сосок Philips Avent SCF156/01, изготовленная из тонкого, мягкого силикона, не имеющего вкуса и запаха, исключает прямое соприкосновение малыша с кожей соска в процессе кормления грудью. Узнать обо всех преимуществах
5. Как узнать, хватает ли ребенку молока?
В грудном вскармливании есть что-то загадочное — невозможно определить, сколько молока выпивает ребенок. Тем не менее, есть некоторые признаки того, что малышу хватает питания.
Вывод? Лучший показатель — прелестные пухлые щечки. Если ребенок счастлив, демонстрирует признаки внимания и здорового развития организма, волноваться не о чем.
6. Я принимаю лекарства. Можно ли мне кормить грудью?
Во время грудного вскармливания можно принимать самые разные лекарства, однако сперва нужно посоветоваться с врачом.
Лучше не пить алкоголь во время кормления грудью. Более подробные рекомендации по этому вопросу может предоставить ваш врач.
Один или два напитка с кофеином (кофе, чай или газированный напиток) вряд ли навредят вашему малышу. Впрочем, слишком большое количество кофеина может привести к беспокойству или бессоннице ребенка. Отличные новости для любителей шоколада: шоколад в умеренных количествах обычно не вредит грудничкам.
7. Нужны ли ребенку другие напитки?
На первые 6 месяцев жизни малыша грудное молоко является лучшим и достаточным питанием. Удобно, не правда ли?
8. Можно ли сочетать грудное вскармливание с кормлением из бутылочки?
Как правило, установление режима кормления занимает от трех до шести недель, в течение которых рекомендуется кормить ребенка только грудью. Кормление малыша сцеженным молоком из бутылочки в этот период нежелательно. Впрочем, когда грудное вскармливание установится, можно начать сочетать кормление грудью и из бутылочки, если есть такая необходимость. Лучше всего использовать специальные бутылочки для совмещения с грудным вскармливанием: более подробную консультацию вам даст врач.
Легко сочетать с грудным вскармливанием
Бутылочка серии Natural с ультрамягкой соской имитирует ощущения как при грудном вскармливании. Широкая спиралевидная соска, имитирующая форму груди, с лепестками для дополнительного комфорта способствует естественному обхвату и позволяет без труда кормить ребенка как грудью, так и из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах
Легко сочетать с грудным вскармливанием
Бутылочка серии Natural с ультрамягкой соской имитирует ощущения как при грудном вскармливании. Широкая спиралевидная соска, имитирующая форму груди, с лепестками для дополнительного комфорта способствует естественному обхвату и позволяет без труда кормить ребенка как грудью, так и из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах
Легко сочетать с грудным вскармливанием
Бутылочка серии Natural с ультрамягкой соской имитирует ощущения как при грудном вскармливании. Широкая спиралевидная соска, имитирующая форму груди, с лепестками для дополнительного комфорта способствует естественному обхвату и позволяет без труда кормить ребенка как грудью, так и из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах
Легко сочетать с грудным вскармливанием
Бутылочка серии Natural с ультрамягкой соской имитирует ощущения как при грудном вскармливании. Широкая спиралевидная соска, имитирующая форму груди, с лепестками для дополнительного комфорта способствует естественному обхвату и позволяет без труда кормить ребенка как грудью, так и из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах
9. Я собираюсь вернуться на работу. Смогу ли я продолжить грудное вскармливание?
Да, работающие мамы могут продолжать кормить грудным молоком! Малыш по-прежнему сможет получать все полезные элементы из грудного молока, если вы заранее будете сцеживать и сохранять свое молоко. Сцеживать нужно примерно с той же частотой, с которой вы кормили бы ребенка сами, для поддержания нормального притока молока. Начните сцеживать молоко за несколько недель до выхода на работу, чтобы привыкнуть к процессу. Как выбрать молокоотсос? Электронный молокоотсос* обеспечивает максимальную эффективность и естественность процесса, тогда как ручные молокоотсосы отличаются компактным дизайном и их всегда можно взять с собой. После сцеживания поставьте контейнер или пакет с молоком в холодильник или в морозильную камеру. Грудное молоко может храниться сутки в холодильнике и до 3 месяцев в морозильной камере.
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Больше не нужно наклоняться вперед: благодаря особой конструкции молокоотсоса вы можете принять удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать околососковую область, увеличивая отток молока. Молокоотсос стал еще тише, вы можете использовать его в любое время в любом месте, ведь он работает и от сети , и от батареек. Прибор легко подготовить к работе, настраивать, использовать и очищать. Узнать обо всех преимуществах
Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте
Больше не нужно наклоняться вперед: благодаря особой конструкции молокоотсоса вы можете принять удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать околососковую область, увеличивая отток молока. Молокоотсос стал еще тише, вы можете использовать его в любое время в любом месте, ведь он работает и от сети , и от батареек. Прибор легко подготовить к работе, настраивать, использовать и очищать. Узнать обо всех преимуществах
Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте
Больше не нужно наклоняться вперед: благодаря особой конструкции молокоотсоса вы можете принять удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать околососковую область, увеличивая отток молока. Молокоотсос стал еще тише, вы можете использовать его в любое время в любом месте, ведь он работает и от сети , и от батареек. Прибор легко подготовить к работе, настраивать, использовать и очищать. Узнать обо всех преимуществах
Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте
Больше не нужно наклоняться вперед: благодаря особой конструкции молокоотсоса вы можете принять удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать околососковую область, увеличивая отток молока. Молокоотсос стал еще тише, вы можете использовать его в любое время в любом месте, ведь он работает и от сети , и от батареек. Прибор легко подготовить к работе, настраивать, использовать и очищать. Узнать обо всех преимуществах
10. Когда начинать прикорм?
Лучше всего подождать, пока малышу не исполнится 6 месяцев, и только тогда постепенно начинать вводить продукты прикорма. Самый ранний возраст, при котором можно вводить прикорм — 4 месяца. При этом грудное вскармливание прекращать не следует. Вы можете продолжать кормление грудью столько, сколько вам нужно. Посоветуйтесь с врачом, с каких продуктов и каким образом начинать прикорм.
В заключение к вопросу о поддержке...
Ни в коем случае не стесняйтесь обращаться к врачу с любыми вопросами — даже если они покажутся вам незначительными. Вот некоторые вопросы, с которым рекомендуется обратиться к врачу:
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Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
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