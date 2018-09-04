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Молокоотсосы и уход за грудью

Как подготовиться к кормлению грудью

Время чтения: 5 мин

 

Когда вы задумываетесь о грудном вскармливании, может показаться, что нужно учесть множество нюансов. Грудное вскармливание естественно для вашего тела, но есть кое-что, о чем нужно позаботиться заранее. Что может вам помочь? Для успешного начала вскармливания нужно уделить немного времени планированию и узнать, к кому можно обратиться за советом.

С чего начать?

 

Прежде чем перейти к теме подготовки к кормлению, давайте обсудим все преимущества грудного вскармливания.

Преимущества грудного вскармливания

 

Во-первых, кормление грудью помогает установить тесный эмоциональный контакт между мамой и малышом. Грудное вскармливание позволяет проводить с малышом драгоценные мгновения единения, которые подарят вам обоим чувство спокойствия и комфорта.

 

Что касается грудного молока, оно обладает множеством полезных для ребенка свойств: поддерживает когнитивное развитие, развивает иммунную систему, снижает риск возникновения респираторных инфекций, среднего отита, а также снижает вероятность проблем с пищеварением.

 

Грудное вскармливание полезно и для мамы: оно помогает матке сократиться после родов, снижает риск развития рака матки и молочных желез, а если вы будете кормить грудью в течение как минимум шести месяцев, ваш вес с большей вероятностью вернется к норме.

 

В начале кормления грудью старайтесь помнить об этих преимуществах, это поможет вам преодолевать возможные трудности.
Решения для кормления Philips Avent

Как подготовиться к кормлению грудью

 

Теперь перейдем к практической стороне вопроса. Ваш опыт кормления будет уникальным, потому что в мире не существует другой такой же мамы и такого же малыша. Тем не менее, есть рекомендации, которые помогут любой женщине подготовиться к успешному кормлению.
  • Пройти осмотр груди

 

Всем женщинам старше 18 лет  рекомендуется посещать маммолога 1 раз в 1-2 года.  У врача маммолога еще до кормления грудью необходимо проконсультироваться и пройти осмотр молочных желез. Специалист сможет оценить, правильно ли грудь меняется в подготовке к грудному вскармливанию и нужно ли будет что-то предпринять для успешного кормления грудью. Это поможет избежать проблем с прикладыванием малыша к груди.
  • Продумать желательный срок кормления грудью

 

Многие женщины считают, что полезно еще до начала грудного вскармливания решить, в течение какого периода они будут кормить малыша грудью. Постановка такой цели может помочь продолжить кормить малыша в течение этого срока. Желаемый срок кормления грудью будет в том числе зависеть от образа вашей жизни, работы и поддержки близких, которой вы располагаете.
  • Создать план кормления

 

Когда цель по грудному вскармливанию будет установлена, можно перейти к планированию кормления на краткосрочную и долгосрочную перспективу. Среди прочего можете подумать о первых днях сразу после родов, в частности — об установлении ночных кормлений. Немаловажно продумать, как вы будете решать возможные трудности, если они будут возникать. К примеру, в случае болезненности сосков можно перейти к сцеживанию молока с помощью молокоотсоса* или использовать специальный крем для сосков.

Philips Avent

Электронный молокоотсос серии Ultra Comfort

SCF332/31
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте
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    Philips Avent Электронный молокоотсос серии Ultra Comfort

    SCF332/31
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте

    Больше не нужно наклоняться вперед: благодаря особой конструкции молокоотсоса вы можете принять удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать околососковую область, увеличивая отток молока. Молокоотсос стал еще тише, вы можете использовать его в любое время в любом месте, ведь он работает и от сети , и от батареек. Прибор легко подготовить к работе, настраивать, использовать и очищать. Узнать обо всех преимуществах

    Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте

    Больше не нужно наклоняться вперед: благодаря особой конструкции молокоотсоса вы можете принять удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать околососковую область, увеличивая отток молока. Молокоотсос стал еще тише, вы можете использовать его в любое время в любом месте, ведь он работает и от сети , и от батареек. Прибор легко подготовить к работе, настраивать, использовать и очищать. Узнать обо всех преимуществах

    Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте

    Больше не нужно наклоняться вперед: благодаря особой конструкции молокоотсоса вы можете принять удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать околососковую область, увеличивая отток молока. Молокоотсос стал еще тише, вы можете использовать его в любое время в любом месте, ведь он работает и от сети , и от батареек. Прибор легко подготовить к работе, настраивать, использовать и очищать. Узнать обо всех преимуществах

    Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте

    Больше не нужно наклоняться вперед: благодаря особой конструкции молокоотсоса вы можете принять удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать околососковую область, увеличивая отток молока. Молокоотсос стал еще тише, вы можете использовать его в любое время в любом месте, ведь он работает и от сети , и от батареек. Прибор легко подготовить к работе, настраивать, использовать и очищать. Узнать обо всех преимуществах

    • Золотой час

     

    Первый час после родов, так называемый «золотой час», имеет большое значение для успешного грудного вскармливания. Мама и малыш знакомятся друг с другом. Рекомендуется позволить малышу контактировать кожа к коже с мамой, а также сразу приложить его к груди.
    • Создать план на долгосрочную перспективу

     

    С течением времени вам может потребоваться отлучаться от малыша ненадолго, но при этом продолжить кормить его ценным грудным молоком. Подумайте заранее, какой молокоотсос вам подойдет, если вам по какой-то причине понадобится сцеживать молоко, чтобы покормить малыша из бутылочки. К примеру, легкие ручные молокоотсосыподойдут для эпизодических сцеживаний, а если вы планируете регулярные сцеживания, вам, возможно, больше подойдет Электронный молокоотсос*, который обеспечивает сцеживание, приближенное к естественному.


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    • Посмотреть вебинары Philips Avent по грудному вскармливанию

     

    Чтобы вы чувствовали себя спокойно и уверенно, когда появится малыш, мы советуем прослушать серию вебинаров, в которых эксперты Philips Avent и дипломированные консультанты по грудному вскармливанию доступным языком рассказывают, как правильно прикладывать малыша к груди, что такое банк молока, когда бывают лактационные кризисы и что с этим делать.

    Philips Avent

    Ручной молокоотсос*

    SCF330/50
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Больше комфорта, больше молока** Больше комфорта, больше молока** Больше комфорта, больше молока**
      -{discount-value}

      Philips Avent Ручной молокоотсос*

      SCF330/50
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Больше комфорта, больше молока**

      Сцеживайте молоко в удобном положении без необходимости наклоняться вперед: благодаря особой конструкции молокоотсоса вы можете принять удобное положение во время сцеживания, а мягкая массажная насадка способствует бережной стимуляции околососковой области для оттока молока. Узнать обо всех преимуществах

      Больше комфорта, больше молока**

      Сцеживайте молоко в удобном положении без необходимости наклоняться вперед: благодаря особой конструкции молокоотсоса вы можете принять удобное положение во время сцеживания, а мягкая массажная насадка способствует бережной стимуляции околососковой области для оттока молока. Узнать обо всех преимуществах

      Больше комфорта, больше молока**

      Сцеживайте молоко в удобном положении без необходимости наклоняться вперед: благодаря особой конструкции молокоотсоса вы можете принять удобное положение во время сцеживания, а мягкая массажная насадка способствует бережной стимуляции околососковой области для оттока молока. Узнать обо всех преимуществах

      Больше комфорта, больше молока**

      Сцеживайте молоко в удобном положении без необходимости наклоняться вперед: благодаря особой конструкции молокоотсоса вы можете принять удобное положение во время сцеживания, а мягкая массажная насадка способствует бережной стимуляции околососковой области для оттока молока. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Avent

      Контейнеры для хранения грудного молока

      SCF618/10
      Avent
      Общая оценка / 5
      1 награда
      Avent
      • Герметичное хранение грудного молока Герметичное хранение грудного молока Герметичное хранение грудного молока
        -{discount-value}

        Philips Avent Контейнеры для хранения грудного молока

        SCF618/10
        Общая оценка / 5
        1 награда

        Герметичное хранение грудного молока

        Новый контейнер для хранения позволяет эффективнее сцеживать, хранить и использовать грудное молоко. Стерилизуйте и снова используйте контейнеры для хранения с молокоотсосом или сосками Philips AVENT. Одна система, множество возможностей! Узнать обо всех преимуществах

        Герметичное хранение грудного молока

        Новый контейнер для хранения позволяет эффективнее сцеживать, хранить и использовать грудное молоко. Стерилизуйте и снова используйте контейнеры для хранения с молокоотсосом или сосками Philips AVENT. Одна система, множество возможностей! Узнать обо всех преимуществах

        Герметичное хранение грудного молока

        Новый контейнер для хранения позволяет эффективнее сцеживать, хранить и использовать грудное молоко. Стерилизуйте и снова используйте контейнеры для хранения с молокоотсосом или сосками Philips AVENT. Одна система, множество возможностей! Узнать обо всех преимуществах

        Герметичное хранение грудного молока

        Новый контейнер для хранения позволяет эффективнее сцеживать, хранить и использовать грудное молоко. Стерилизуйте и снова используйте контейнеры для хранения с молокоотсосом или сосками Philips AVENT. Одна система, множество возможностей! Узнать обо всех преимуществах

        С кем можно поговорить о грудном вскармливании?

         

        Теперь вы знаете, как подготовиться к успешному грудному вскармливанию, поэтому стоит перейти к другой не менее важной теме. К кому можно обратиться за помощью на протяжении всего периода кормления грудью?
        • Ваш врач

         

        Во время плановых визитов к врачу вы можете задать все интересующие вас вопросы об изменениях в своем организме.
        • Курсы для беременных

         

        Кроме подготовки к родам на курсах для беременных, как правило, дают базовые знания и советы по грудному вскармливанию.
        • Консультант по грудному вскармливанию

         

        Консультант по грудному вскармливанию – это специалист, к которому вы можете обратиться с самого начала, чтобы он рассказал и показал вам, как правильно прикладывать малыша к груди, а также как стимулировать приток молока.
        • Горячая линия по грудному вскармливанию Philips Avent

         

        На всякий случай, полезно знать номер, по которому в случае возникновения вопросов можно позвонить и получить бесплатную профессиональную консультацию по грудному вскармливанию. Такой номер предоставляем вам мы. Вы можете позвонить по номеру 8-800-200-08-83 ежедневно с 9 до 21 и получить оперативную консультацию от дипломированных специалистов по грудному вскармливанию Philips Avent.
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        Philips Avent

        Электронный молокоотсос серии Ultra Comfort

        SCF332/31
        Avent
        Общая оценка / 5
        1 награда
        Avent
        • Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте
          -{discount-value}

          Philips Avent Электронный молокоотсос серии Ultra Comfort

          SCF332/31
          Общая оценка / 5
          1 награда

          Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте

          Больше не нужно наклоняться вперед: благодаря особой конструкции молокоотсоса вы можете принять удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать околососковую область, увеличивая отток молока. Молокоотсос стал еще тише, вы можете использовать его в любое время в любом месте, ведь он работает и от сети , и от батареек. Прибор легко подготовить к работе, настраивать, использовать и очищать. Узнать обо всех преимуществах

          Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте

          Больше не нужно наклоняться вперед: благодаря особой конструкции молокоотсоса вы можете принять удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать околососковую область, увеличивая отток молока. Молокоотсос стал еще тише, вы можете использовать его в любое время в любом месте, ведь он работает и от сети , и от батареек. Прибор легко подготовить к работе, настраивать, использовать и очищать. Узнать обо всех преимуществах

          Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте

          Больше не нужно наклоняться вперед: благодаря особой конструкции молокоотсоса вы можете принять удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать околососковую область, увеличивая отток молока. Молокоотсос стал еще тише, вы можете использовать его в любое время в любом месте, ведь он работает и от сети , и от батареек. Прибор легко подготовить к работе, настраивать, использовать и очищать. Узнать обо всех преимуществах

          Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте

          Больше не нужно наклоняться вперед: благодаря особой конструкции молокоотсоса вы можете принять удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать околососковую область, увеличивая отток молока. Молокоотсос стал еще тише, вы можете использовать его в любое время в любом месте, ведь он работает и от сети , и от батареек. Прибор легко подготовить к работе, настраивать, использовать и очищать. Узнать обо всех преимуществах

          Ручной электронный молокоотсос и соски Philips Avent
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          Ручной молокоотсос Philips Avent cцеживает больше молока, чем некоторые электронные молокоотсосы других производителей благодаря физиологичной конструкции. Mary S Fewtrell, MD, FRCPCH, Penny Lucas, SRN, RSCN, Sharon Collier et al. Научно-исследовательский центр детского питания MRC, Институт здоровья детей (MRC Childhood Nutrition Research Centre, Institute of Child Health) Лондон, Великобритания. Источник: Paediatrics: Paediatrics Vol 107 No 6 June 2001 Критерии исследования: 1. объем молока, сцеженный на протяжении 20-минутного периода в течение 2-й недели после родов 2. период времени, требуемый для сцеживания определенного объема молока на 2-й неделе после родов

          *РУ № РЗН 2013/813 от 20.05.2019

          Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

          *РУ № ФСЗ 2012/13199 от 04.09.2018

          Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.