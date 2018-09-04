Как подготовиться к кормлению грудью

Во-первых, кормление грудью помогает установить тесный эмоциональный контакт между мамой и малышом. Грудное вскармливание позволяет проводить с малышом драгоценные мгновения единения, которые подарят вам обоим чувство спокойствия и комфорта.

Что касается грудного молока, оно обладает множеством полезных для ребенка свойств: поддерживает когнитивное развитие, развивает иммунную систему, снижает риск возникновения респираторных инфекций, среднего отита, а также снижает вероятность проблем с пищеварением.

Грудное вскармливание полезно и для мамы: оно помогает матке сократиться после родов, снижает риск развития рака матки и молочных желез, а если вы будете кормить грудью в течение как минимум шести месяцев, ваш вес с большей вероятностью вернется к норме.

В начале кормления грудью старайтесь помнить об этих преимуществах, это поможет вам преодолевать возможные трудности.