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Мультитриммер Philips серии 7000

Все что тебе нужно в одном устройстве

Универсальное устройство для комплексного ухода и создания идеального образа

Выберите модель
Насадки универсального триммера "Все в одном"
Смотреть все 16 насадок
Универсальный триммер для тела серии 7000 от Philips
Насадки для универсального триммера, мобильная версия
Смотреть все 16 насадок

Характеристики продукта

Один инструмент
для идеального ухода
за лицом, волосами
и телом

Посмотрите на работу универсального триммера
  

Подравнивание и уход
за бородой

Усовершенствуйте свой стиль, 

используя самый точный и 

многофункциональный из наших 

триммеров. Специальные насадки 

позволяют экспериментировать 

с образами, обрабатывая любые 

участки тела. Оцените максимальную 

точность самозатачивающихся лезвий и 

комфортное использование благодаря 

нескользящей прорезиненной ручке.
Подравнивание и уход за бородой, мобильная версия

Самостоятельная стрижка

Подравнивай волосы и легко создавайте переходы с помощью специальных гребнев для стрижки и переходов
Самостоятельная стрижка, мобильная версия

 

Уход за телом

Бритва для тела обеспечивает комфортное подравнивание/бритье волос в любой области тела ниже шеи. Уникальная система защищает даже самые чувствительные участки кожи, позволяя подравнивать 

волосы до 0,5 мм.
Уход за телом, мобильная версия

Быстрый, точный, понятный

Триммер, полностью пригодный для мытья

Мультитриммер полностью водонепроницаемый

Мультитриммер для лица и тела, а также все насадки к нему можно мыть, так что просто промойте их под краном для удобной очистки.
Питание от сети/аккумулятора

Питание от сети/аккумулятора

 

Мультитриммер с аккумулятором можно легко использовать в беспроводном режиме до 6 часов или подключить к сети для непрерывного использования.

Характеристики

Высокая эффективность
и моментальный результат

Использование на влажной и сухой коже

Сухое и  влажное  бритье

подходит для 

использования 

в душе
Время зарядки: 2 часа

Зарядка за 1 час  

До 6 часов работы и быстрая зарядка за 5 минут
Самозаточка

Металлический

триммер ​

точно моделирует 

бороду и 

подравнивает 

волосы на голове 

и теле​

 

 
Металлические триммеры

Самозаточка  

Стальные лезвия аккуратно затачиваются друг о друга.
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технические характеристики

Создайте свой стиль
Создайте свой стиль
Количество насадок
  • 16 насадок
Насадки для стайлинга
  • Пластиковый триммер для создания контура
  • Высокоточная бритва
  • Широкая машинка для стрижки волос
  • Бритва для тела
  • Насадка для защиты кожи
  • Пластиковый триммер
  • Триммер для носа и ушей
  • Регулируемый гребень для бороды 3–7 мм
  • 2 гребня для щетины
  • 4 широких гребня для волос
  • 2 гребня для тела
Триммер для тела/лица / стрижка волос
  • Длинная борода
  • Короткая борода
  • Щетина
  • Четкие контуры
  • Проработка деталей
  • Эспаньолка
Режущая система
Режущая система
Режущий блок
  • Самозатачивающиеся металлические лезвия
Аксессуары
Аксессуары
Обслуживание
  • Щеточка для чистки
Чехол
  • Чехол для хранения
Питание
Питание
Тип элемента питания
  • Литий-ионный
Время работы
  • 120 минут
Зарядка
  • 1 час для полной зарядки
  • Быстрая зарядка в течение 5 минут
Автопереключение напряжения
  • 100–240 В
Удобство использования
Удобство использования
Сухое и влажное бритье
  • Водонепроницаемость и простая очистка
Дисплей
  • Индикатор зарядки
  • Индикатор низкого заряда аккумулятора
Не нуждается в обслуживании
  • Смазка лезвий не требуется
Дизайн
Дизайн
Ручка
  • Нескользящая прорезиненная ручка
Обслуживание
Обслуживание
Гарантия 2 года
  • Да
Создайте свой стиль
Создайте свой стиль
Количество насадок
  • 16 насадок
Насадки для стайлинга
  • Пластиковый триммер для создания контура
  • Высокоточная бритва
  • Широкая машинка для стрижки волос
  • Бритва для тела
  • Насадка для защиты кожи
  • Пластиковый триммер
  • Триммер для носа и ушей
  • Регулируемый гребень для бороды 3–7 мм
  • 2 гребня для щетины
  • 4 широких гребня для волос
  • 2 гребня для тела
Режущая система
Режущая система
Режущий блок
  • Самозатачивающиеся металлические лезвия
See all specifications
Создайте свой стиль
Создайте свой стиль
Количество насадок
  • 16 насадок
Насадки для стайлинга
  • Пластиковый триммер для создания контура
  • Высокоточная бритва
  • Широкая машинка для стрижки волос
  • Бритва для тела
  • Насадка для защиты кожи
  • Пластиковый триммер
  • Триммер для носа и ушей
  • Регулируемый гребень для бороды 3–7 мм
  • 2 гребня для щетины
  • 4 широких гребня для волос
  • 2 гребня для тела
Триммер для тела/лица / стрижка волос
  • Длинная борода
  • Короткая борода
  • Щетина
  • Четкие контуры
  • Проработка деталей
  • Эспаньолка
Режущая система
Режущая система
Режущий блок
  • Самозатачивающиеся металлические лезвия
Аксессуары
Аксессуары
Обслуживание
  • Щеточка для чистки
Чехол
  • Чехол для хранения
Питание
Питание
Тип элемента питания
  • Литий-ионный
Время работы
  • 120 минут
Зарядка
  • 1 час для полной зарядки
  • Быстрая зарядка в течение 5 минут
Автопереключение напряжения
  • 100–240 В
Удобство использования
Удобство использования
Сухое и влажное бритье
  • Водонепроницаемость и простая очистка
Дисплей
  • Индикатор зарядки
  • Индикатор низкого заряда аккумулятора
Не нуждается в обслуживании
  • Смазка лезвий не требуется
Дизайн
Дизайн
Ручка
  • Нескользящая прорезиненная ручка
Обслуживание
Обслуживание
Гарантия 2 года
  • Да

Что находится  в коробке?

  • Мультитриммер
  • Широкий металлический триммер
  • Металлический триммер для контуров
  • Высокоточная бритва
  • Триммер для носа и ушей
  • 2 гребня для тела
  • Регулируемый гребень для бороды 3–7 мм
  • Бритва для тела
  • 4 широких гребня для волос
  • 2 гребня для переходов
  • 2 гребня для щетины
A
Универсальный триммер
B
Широкий металлический триммер
C
Металлический триммер для создания контура
D
Бритв. сетка
E
Триммер для носа и ушей
F
2 гребня для тела
G
Регулируемый гребень для бороды 3–7 мм
H
Бритва для тела
I
4 широких гребня для волос
J
2 гребня для переходов
K
2 гребня для щетины

Создано
для каждого

Создано для каждого

Обзоры

Что люди говорят о мультитриммере Philips серии 7000

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