Ключевые слова для поиска
Усовершенствуйте свой стиль,
используя самый точный и
многофункциональный из наших
триммеров. Специальные насадки
позволяют экспериментировать
с образами, обрабатывая любые
участки тела. Оцените максимальную
точность самозатачивающихся лезвий и
комфортное использование благодаря
нескользящей прорезиненной ручке.
Бритва для тела обеспечивает комфортное подравнивание/бритье волос в любой области тела ниже шеи. Уникальная система защищает даже самые чувствительные участки кожи, позволяя подравнивать
волосы до 0,5 мм.
Мультитриммер с аккумулятором можно легко использовать в беспроводном режиме до 6 часов или подключить к сети для непрерывного использования.
подходит для
использования
в душе
Металлический
триммер
точно моделирует
бороду и
подравнивает
волосы на голове
и теле
|Количество насадок
|
|Насадки для стайлинга
|
|Триммер для тела/лица / стрижка волос
|
|Режущий блок
|
|Обслуживание
|
|Чехол
|
|Тип элемента питания
|
|Время работы
|
|Зарядка
|
|Автопереключение напряжения
|
|Сухое и влажное бритье
|
|Дисплей
|
|Не нуждается в обслуживании
|
|Ручка
|
|Гарантия 2 года
|
|Количество насадок
|
|Насадки для стайлинга
|
|Режущий блок
|
|Количество насадок
|
|Насадки для стайлинга
|
|Триммер для тела/лица / стрижка волос
|
|Режущий блок
|
|Обслуживание
|
|Чехол
|
|Тип элемента питания
|
|Время работы
|
|Зарядка
|
|Автопереключение напряжения
|
|Сухое и влажное бритье
|
|Дисплей
|
|Не нуждается в обслуживании
|
|Ручка
|
|Гарантия 2 года
|
MG7715/15
MG7720/15
MG7735/15
MG7736/15
MG7745/15
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.