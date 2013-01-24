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Philips Series 7000 — это первая в мире бритва, учитывающая особенности вашей кожи. Бритва и совместимое с ней приложение GroomTribe располагают множеством функций, которые помогут вам добиться комфортного и эффективного бритья, какой бы чувствительной ни была ваша кожа.
На передней панели бритвы располагаются интуитивно понятные индикаторы.
Они подскажут о новых уведомлениях приложения, выбранный режим бритья, о необходимости очистки и зарядки бритвы. Это делает процесс взаимодействия пользователя и бритвы простым и понятным.
Гладкое бритье может стать трудной задачей, особенно для мужчин с чувствительной кожей. Бритва Philips Series 7000 подскажет, как правильно бриться без дискомфорта для кожи.
Что означает гладкое бритье?
Прежде чем мы начнем, вот Вам цель. Гладкое бритье — это отсутствие бороды или щетины, то есть идеальное бритье, которое позволяет Вашему внешнему виду говорить за Вас. Готовы? Здесь мы расскажем, как выполнить гладкое бритье за несколько минут.
Сухое или влажное бритье?
Наша бритва обеспечивает быстрое сухое или освежающее влажное бритье. Следуйте подсказкам в приложении и наслаждайтесь комфортным бритьем.
Совет для эффективного бритья
Индивидуальный план в приложении GroomTribe позволяет получать индивидуальные советы для повышения эффективности бритья.
Советы помогут вам улучшить технику бритья и получать особые рекомендации.
Шаг 1. Начнем с умывания
Умойте лицо перед началом бритья.
Перед бритьем не принимайте горячий душ, так как это затрудняет бритье.
Перед тем, как перейти к следующему шагу, убедитесь, что ваша кожа сухая.
Шаг 2. Правильные действия
Бритва Series 7000 может сбрить даже трехдневную щетину. Если у вас на лице длинная щетина, то для повышения эффективности процедуры сначала сбрейте ее входящим в комплект триммером.
Совершайте небольшие круговые движения бритвой и следуйте подсказкам в приложении.
Если вы предпочитаете влажное бритье, то периодически смывайте с нее излишки пены или геля для поддержания эффективности бритья.
Шаг 3. После бритья
Теперь о процедурах после бритья. Сполосните лицо теплой водой, аккуратно высушите его полотенцем и при необходимости нанесите лосьон/бальзам после бритья или увлажняющее средство. Промойте бритвенную головку и оставьте ее сушиться.
На этом все. Следуйте этим шагам, чтобы добиться максимально гладкого бритья. А в те дни, когда вам не требуется гладкое бритье, вы можете поработать над идеальной короткой щетиной.
Еще не настроили индивидуальный план бритья?
Получайте уникальные рекомендации по устранению различных проблем с кожей, будь то покраснение, жжение или вросшие волосы. Сопутствующее приложение, разработанное совместно с дерматологами, во время каждого сеанса отслеживает технику бритья и состояние вашей кожи.
Загрузите приложение GroomTribe для iOS или Android и выполните его сопряжение с бритвой для начала работы.
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С помощью индивидуального плана бритья вы сможете узнать какой тип бритья оптимально подходит именно вам – комфортное сухое или освежающее влажное с пеной (гелем).
1. Тип бритья
Бритва S7000 разработана специально для чувствительной кожи, независимо от того, какой тип бритья вы предпочитаете – сухой или влажный. Следуйте советам в приложении GroomTribe и наслаждайтесь комфортным бритьем.
2. Подготовка кожи
Если вы бреетесь без пены, очень важно, чтобы перед началом бритья ваша кожа была максимально сухой, поскольку влажная кожа может затруднить движение бритвы по вашему лицу. Если вы были в душе или умывались, подождите хотя бы 5 минут, чтобы ваша кожа высохла.
Если вы предпочитаете влажное бритье, то умойте лицо перед нанесением пены или геля.
3. Брейтесь так, как вам комфортно
Вне зависимости от типа бритья датчик BeardAdapt в бритве Series 7000 автоматически определит густоту вашей бороды и выберет подходящую настройку чувствительности. Вы можете вручную выбрать нужные параметры, но ваша бритва и приложение GroomTribe специально созданы для того, чтобы вы больше не задумывались о таких тонкостях.
4. Брейтесь круговыми движениями
Совершайте небольшие круговые движения бритвой без лишнего надавливания на кожу. Приложение GroomTribe подскажет, какие движения нужно совершать, чтобы повысить скорость и эффективность бритья.
5. Трудносбриваемые волосы
Бритье без пены означает, что вам будет проще заметить те самые отдельные волоски, которые избежали своей участи. Но если вы бреетесь с использованием пены или геля, вы неизбежно столкнетесь с отдельными труднодоступными участками и волосками. Немного натяните кожу, чтобы волоски приподнялись с ее поверхности.
6. Бакенбарды
Длина и стиль бакенбардов зависят только от вас, но теперь, с помощью насадки-триммера или стайлера, доступных с бритвой Series 7000, вы можете легко ухаживать за ними.
7. После бритья
Для повышения комфорта нанесите на кожу бальзам или лосьон после бритья.
На этом все – ваша кожа выглядит великолепно и вы готовы к началу нового дня!
Обратите внимание! Регулярное бритье поможет вашей коже привыкнуть к электробритве и добиться наилучших результатов. Также не забывайте о важности гигиены после бритья. Промойте бритву большим количеством теплой воды, стряхните с нее излишки воды, а затем откройте устройство и оставьте его сушиться.
Еще не настроили индивидуальный план бритья?
Получайте уникальные рекомендации по устранению различных проблем с кожей, будь то покраснение, жжение или вросшие волосы. Сопутствующее приложение, разработанное совместно с дерматологами, во время каждого сеанса отслеживает технику бритья и состояние вашей кожи.
Загрузите приложение GroomTribe для iOS или Android и выполните его сопряжение с бритвой для начала работы.
Загрузка на App store
Загрузка на Google Play
Очищайте бритву после использования для соблюдения гигиены и поддержания качества бритья.
Для оптимального бритья заменяйте бритвенные головки раз в два года.
Совместимость с iPhone:
iPhone 6S и более новые модели
iOS 11 и выше
Совместимость с Android:
Только телефоны с диагональю экрана > 4,5 дюйма
ОС версии > 6.0, BLE версии > 4.1
· Загрузите приложение GroomTribe из App Store.
Убедитесь, что функция Bluetooth на смартфоне включена.
· Откройте приложение на смартфоне.
· Следуйте инструкциям в приложении, чтобы установить соединение.
Примечание. Для работы всех функций приложения необходимо стабильное соединение Bluetooth и подключение к сети Интернет.
Невозможность подключения бритвы Philips Series 7000 может быть обусловлена несколькими причинами. Ниже представлены наиболее часто встречающиеся причины и решения.
· Использование старой версии Bluetooth
Бритва Philips Series 7000 совместима с Bluetooth версии 4.1 или выше. Убедитесь, что ваш телефон поддерживает эту версию (или выше), поскольку это необходимо для подключения к бритве. Также убедитесь, что вы активировали Bluetooth на телефоне перед сопряжением с бритвой.
· Несовместимый телефон
Убедитесь, что ваш мобильный телефон совместим с приложением GroomTribe перед его загрузкой. Приложение работает только на iPhone 5S (или более новых моделях) с iOS10 или выше.
Пользователям Android: приложение работает только на Android 6 (Marshmallow) или выше и только на телефонах с диагональю экрана > 4,5 дюйма.
· Телефон находится слишком далеко от бритвы
Для сопряжения с бритвой Philips Series 7000 телефон должен находиться от нее в непосредственной близости. Убедитесь, что телефон находится не дальше чем в 3 метрах от бритвы.
· Сброс подключения между бритвой и приложением
Если ваша проблема отсутствует в списке выше, но при этом вы все равно не можете подключить приложение к бритве, попробуйте выполнить сброс подключения, выполнив следующие действия: 1. Отмените сопряжение бритвы: нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения на бритве в течение 10 секунд для отмены ее сопряжения с приложением. Значок уведомления на бритве начнет медленно мигать. 2. Отмените сопряжение телефона: перейдите в настройки телефона и выберите Bluetooth, а затем выберите "Shaver S79XX" и нажмите "Забыть это устройство" или "Отменить сопряжение".
Примечание. Эти инструкции могут различаться в зависимости от смартфона. Ознакомьте с руководством по эксплуатации вашего телефона для получения дополнительной информации. Если представленный выше совет не помог вам решить проблему, обратитесь в местный центр поддержки потребителей для получения дальнейшей поддержки.
На интерфейсе бритвы отображаются следующие значки:
· Значок уведомления
· Настройки чувствительности — XS
· Настройки чувствительности — S
Напоминание об очистке
Значок дорожной блокировки
Напоминание отключения от сети перед использованием
Индикатор зарядки аккумулятора
* Apple, логотип Apple, iPad, и iPhone являются торговыми знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания компании Apple Inc.
* Android является товарным знаком Google Inc.
* Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками компании Google Inc.
* Обозначение и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc. Компания Koninklijke Philips N.V. использует их по лицензии.