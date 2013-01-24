Мощная система очистки эффективно очищает и смазывает бритву всего за 1 минуту, поддерживая ее в оптимальном состоянии. Очистка бритвы в станции в 10 раз эффективнее, чем обычная очистка водой**. Это самая маленькая в мире и первая беспроводная станция очистки, которую можно с удобством хранить и использовать где угодно.