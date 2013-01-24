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Бритвы Philips S9000
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Новая бритва Philips S9000​​

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Умная бритва
Skin IQ с
искусственным
интеллектом

Безупречное бритье, ​ индивидуальные настройки

Выберите модель
S9000
Значок приложения GroomTribe
Подключение к приложению GroomTribe

Максимальный комфорт для кожи

S9000
Значок приложения GroomTribe
Подключение к приложению GroomTribe

Характеристики продукта

Адаптирует бритье под особенности щетины, кожи и контуров лица.

Значок галочки
Одобрено дерматологами
Pressure Guard

Персонализация и комфорт для кожи

Датчик силы давления


Правильное давление имеет ключевое значение для гладкого бритья и минимального раздражения кожи. Специальные датчики внутри бритвы считывают уровень давления, а цвет светового индикатора показывает, когда вы давите слишком сильно или слишком слабо.
Кольцо силы нажатия
Попробуйте уменьшить силу нажатия
Кольцо силы нажатия
Идеально!
Кольцо силы нажатия
Попробуйте увеличить силу нажатия
Лезвия SteelPrecision

Максимальная гладкость

Новые лезвия
Dual SteelPrecision


Оцените гладкое бритье со стальными лезвиями Dual SteelPrecision, которые совершают 2 500 более эффективных срезаний каждую секунду.

2 500

срезаний

в секунду

72

Самозатачивающихся
лезвия
* по сравнению с моделями Philips сериии S9000 предыдущего поколения
*versus predecessor Philips Series S9000
SkinIQ

Технология адаптирует бритье под вас

Защитное покрытие SkinGlide

Защитное покрытие SkinGlide

На 25% меньше трения, меньше раздражения кожи*
Датчик Pressure Guard

Датчик силы давления

Помогает бриться с оптимальной для комфорта кожи силой давления
Датчик мощности

Датчик мощности

Измеряет густоту щетины 500 раз в секунду. Адаптирует мощность для гладкого бритья
Датчик управления движением

Датчик управления движением  

Помогает улучшить технику бритья и бриться меньшим количеством движений

Персонализация через приложение

Улучшайте технику бритья
с приложением GroomTribe


Данные о ваших сеансах бритья всегда
синхронизируются,
чтобы вы могли в любое время
пользоваться интеллектуальными
функциями бритвы.

Рекомендации по бритью в режиме реального времени

Индивидуальные планы бритья для решения проблем с кожей

Советы по созданию индивидуального стиля

Руководство по очистке бритвы и замене картриджей

App store
Магазин Google
QR-код

Для комфортного бритья

Без проводов

Беспроводная Система Самоочистки

Мощная система очистки эффективно очищает и смазывает бритву всего за 1 минуту, поддерживая ее в оптимальном состоянии. Очистка бритвы в станции в 10 раз эффективнее, чем обычная очистка водой**. Это самая маленькая в мире и первая беспроводная станция очистки, которую можно с удобством хранить и использовать где угодно.
** сравнение следов бритья после использования чистящей жидкости и воды в картридже
Улучшенный OLED-дисплей

Улучшенный OLED-дисплей

Это первая бритва Philips с динамическим OLED-дисплеем, на котором все функции и уведомления бритвы отображаются с приятной и плавной анимацией. На интуитивном интерфейсе можно найти рекомендации SkinIQ, состояние аккумулятора, советы по очистке и многое другое.
** сравнение следов бритья после использования чистящей жидкости и воды в картридже

Характеристики

Высокая эффективность
и моментальный результат

Использование на влажной и сухой коже

Сухое и влажное бритье

Бриться можно даже в душе
Зарядка

Зарядка за 1 час

 

60 минут автономной работы
360 D

360-D

 

Подвижные головки 360° полностью повторяют контуры вашего лица
Откидной триммер

Откидной триммер

Высокоточный триммер встроен в ручку
Показать все технические характеристики

Технические характеристики

Качество бритья
Качество бритья
Бритвенная система
  • Лезвия Dual SteelPrecision
Гибкость головки
  • Подвижные головки 360-D
Технология SkinIQ
  • Датчик силы давления
  • Защитное покрытие SkinGlide
  • Датчик управления движением
  • Датчик мощности
FK-PC-Shavers
FK-PC-Shavers
Сухое и влажное бритье
  • Да
Удобство использования
Удобство использования
Сухое и влажное использование
  • Влажное и сухое бритье
Дисплей
  • Улучшенный OLED-дисплей
  • Рекомендации по силе давления
  • Индикатор заряда аккумулятора
  • Индикатор управления движением
  • Дорожная блокировка
Очистка
  • Открытие одним касанием
  • Можно промывать под водой
Питание
Питание
Время работы
  • 60 минут
Зарядка
  • 1 час для полной зарядки
  • Быстрая зарядка в течение 5 минут
Автопереключение напряжения
  • 100–240 В
Максимальное энергопотребление
  • 9 Вт
Тип элемента питания
  • Литий-ионный
Дизайн
Дизайн
Ручка
  • Прорезиненная рукоятка
Цвет
  • Темный Хром
Бритвенные головки
  • Угловатой формы
Программное обеспечение
Программное обеспечение
Приложение
  • GroomTribe
  • Подключение через Bluetooth®
Совместимость со смартфонами
  • Устройства iPhone и Android™
Обслуживание
Обслуживание
Гарантия 2 года
  • Да
Сменная головка SH91
  • Заменяйте каждые 2 года моделью SH91
Аксессуары
Аксессуары
Станция Самоочистки
  • Да
  • 1 картридж в комплекте
Встроенный откидной триммер
  • Да
Аксессуары
  • Стайлер для бороды
Зарядная станция с подсветкой
  • Да
Защита и хранение
  • Твердый чехол
Обслуживание
  • Щеточка для чистки
Качество бритья
Качество бритья
Бритвенная система
  • Лезвия Dual SteelPrecision
Гибкость головки
  • Подвижные головки 360-D
FK-PC-Shavers
FK-PC-Shavers
Сухое и влажное бритье
  • Да
See all specifications
Качество бритья
Качество бритья
Бритвенная система
  • Лезвия Dual SteelPrecision
Гибкость головки
  • Подвижные головки 360-D
Технология SkinIQ
  • Датчик силы давления
  • Защитное покрытие SkinGlide
  • Датчик управления движением
  • Датчик мощности
FK-PC-Shavers
FK-PC-Shavers
Сухое и влажное бритье
  • Да
Удобство использования
Удобство использования
Сухое и влажное использование
  • Влажное и сухое бритье
Дисплей
  • Улучшенный OLED-дисплей
  • Рекомендации по силе давления
  • Индикатор заряда аккумулятора
  • Индикатор управления движением
  • Дорожная блокировка
Очистка
  • Открытие одним касанием
  • Можно промывать под водой
Питание
Питание
Время работы
  • 60 минут
Зарядка
  • 1 час для полной зарядки
  • Быстрая зарядка в течение 5 минут
Автопереключение напряжения
  • 100–240 В
Максимальное энергопотребление
  • 9 Вт
Тип элемента питания
  • Литий-ионный
Дизайн
Дизайн
Ручка
  • Прорезиненная рукоятка
Цвет
  • Темный Хром
Бритвенные головки
  • Угловатой формы
Программное обеспечение
Программное обеспечение
Приложение
  • GroomTribe
  • Подключение через Bluetooth®
Совместимость со смартфонами
  • Устройства iPhone и Android™
Обслуживание
Обслуживание
Гарантия 2 года
  • Да
Сменная головка SH91
  • Заменяйте каждые 2 года моделью SH91
Аксессуары
Аксессуары
Станция Самоочистки
  • Да
  • 1 картридж в комплекте
Встроенный откидной триммер
  • Да
Аксессуары
  • Стайлер для бороды
Зарядная станция с подсветкой
  • Да
Защита и хранение
  • Твердый чехол
Обслуживание
  • Щеточка для чистки

Что находится в коробке?

A  Бритва серии 9000
B  Дорожный футляр
C  Система cамоочистки
D  Картридж для очистки
E  Зарядная станция
F  Стайлер для бороды
Дополнительный аксессуар
A
Электробритва Philips S9000
B
Дорожный чехол
C
Quick Clean Pod
D
Картридж для очистки
E
Зарядное устройство
F
Стайлер для бороды

Адаптирует бритье
под ваши потребности
для идеально гладкого и
комфортного бритья

Адаптирует бритье под ваши потребности для идеально гладкого и комфортного бритья

Идеально гладкое бритье

Обзоры

Что люди говорят
о Philips S9000

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