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в секунду
60 минут автономной работы
Подвижные головки 360° полностью повторяют контуры вашего лица
|Бритвенная система
|
|Гибкость головки
|
|Технология SkinIQ
|
|Сухое и влажное бритье
|
|Сухое и влажное использование
|
|Дисплей
|
|Очистка
|
|Время работы
|
|Зарядка
|
|Автопереключение напряжения
|
|Максимальное энергопотребление
|
|Тип элемента питания
|
|Ручка
|
|Цвет
|
|Бритвенные головки
|
|Приложение
|
|Совместимость со смартфонами
|
|Гарантия 2 года
|
|Сменная головка SH91
|
|Станция Самоочистки
|
|Встроенный откидной триммер
|
|Аксессуары
|
|Зарядная станция с подсветкой
|
|Защита и хранение
|
|Обслуживание
|
|Бритвенная система
|
|Гибкость головки
|
|Сухое и влажное бритье
|
|Бритвенная система
|
|Гибкость головки
|
|Технология SkinIQ
|
|Сухое и влажное бритье
|
|Сухое и влажное использование
|
|Дисплей
|
|Очистка
|
|Время работы
|
|Зарядка
|
|Автопереключение напряжения
|
|Максимальное энергопотребление
|
|Тип элемента питания
|
|Ручка
|
|Цвет
|
|Бритвенные головки
|
|Приложение
|
|Совместимость со смартфонами
|
|Гарантия 2 года
|
|Сменная головка SH91
|
|Станция Самоочистки
|
|Встроенный откидной триммер
|
|Аксессуары
|
|Зарядная станция с подсветкой
|
|Защита и хранение
|
|Обслуживание
|
S9982/55
S9986/59
S9987/59
S9985/50