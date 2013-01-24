Изогнутые мониторы

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Изогнутый дисплей Philips B Line UltraWide 34" позволяет эффективно проверять качество ваших проектов. Разъем USB-C общего назначения и эргономичная подставка позволяют работать в оптимальных условиях. Функции для комфорта глаз с сертификацией TUV снижают нагрузку на глаза.
Изогнутый монитор Philips SuperWide 43" с соотношением сторон 32:10 способен стать полноценной заменой двум высокопроизводительным мониторам широкого формата. Полезные функции, такие как разъем USB-C и выдвижная веб-камера с Windows Hello, сделают использование этого дисплея еще более удобным и эффективным.