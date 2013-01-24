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Ключевые слова для поиска

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Изогнутые мониторы

    Наши любимые  изогнутые мониторы

    • Изогнутый ЖК-монитор SuperWide 499P9H/00

      Широкие возможности
      499P9H/00


      Наш удостоенный наград изогнутый монитор SuperWide 49" с соотношением сторон 32:9 способен стать полноценной заменой двум высокопроизводительным мониторам широкого формата. Полезные функции, такие как разъем USB-C и выдвижная веб-камера с Windows Hello, сделают использование этого дисплея еще более удобным и эффективным.
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    • Изогнутый ЖК-монитор UltraWide 346B1C/00

      Видеть больше. Делать больше.
      346B1C/00

       

      Изогнутый дисплей Philips B Line UltraWide 34" позволяет эффективно проверять качество ваших проектов. Разъем USB-C общего назначения и эргономичная подставка позволяют работать в оптимальных условиях. Функции для комфорта глаз с сертификацией TUV снижают нагрузку на глаза.
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    • Изогнутый ЖК-монитор 325E1C/00

      Полное погружение
      325E1C/00

       

      Изогнутый дисплей E-Line 32" выполнен в стильном дизайне и обеспечивает эффект погружения. Кристально четкое разрешение QHD, широкое цветовое пространство и технология AMD FreeSync позволяют просматривать изображение во всех деталях!
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    • Изогнутый ЖК-монитор SuperWide 439P9H/00

      Широкие возможности
      439P9H/00

       

      Изогнутый монитор Philips SuperWide 43" с соотношением сторон 32:10 способен стать полноценной заменой двум высокопроизводительным мониторам широкого формата. Полезные функции, такие как разъем USB-C и выдвижная веб-камера с Windows Hello, сделают использование этого дисплея еще более удобным и эффективным.
      Подробнее
    • Изогнутый ЖК-монитор UltraWide 346P1CRH/00

      Справляйтесь с любыми задачами в четком панорамном режиме
      346P1CRH/00

       

      Изогнутый дисплей Philips Brilliance WQHD с DisplayHDR 400 обеспечивает потрясающую четкость изображения. USB-C и безопасная выдвижная веб-камера с Windows Hello повысят вашу продуктивность.
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      Широкий ряд способов использования

      • Широкий угол обзора

        Широкий угол обзора

        Широкие безрамочные дисплеи 439P9H и 499P9H предлагают сверхширокий формат, который обязательно оценят любители многозадачности. Достаточно широкие, чтобы заменить несколько мониторов, они обеспечивают изгиб 1500R или 1800R, расширяя угол обзора и позволяя эффективно использовать периферийное зрение, но в то же время обеспечивая полный комфорт от просмотра.

      • Комплексный разъем USB-C

        Комплексный разъем USB-C

        Доступная в разных изогнутых мониторах, включая модели 345B1C, 346P1, 439P9H и 499P9H, встроенная док-станция USB-C 3.1 с Power Delivery позволит быстро передавать данные и подключать разные офисные и домашние устройства.

      • Широкие возможности

        Широкие возможности

        Изогнутые мониторы Philips обязательно понравятся вам благодаря широкому ряду современных функций. Линейка B2B, а также модели B2C E1 и E9 позволяют оценить красоту разрешения HDR, плавный игровой процесс с технологией Adaptive Sync, безопасность выдвижной веб-камеры с Windows Hello™, возможности подключения VGA, HDMI и DisplayPort. Защитите свое зрение с режимом LowBlue и технологией предотвращения мерцания, забудьте о напряжении в шее и спине с эргономичной подставкой SmartErgoBase.

      • Экологичность

        Экологичность

        Поддержите борьбу за экологичность покупкой этого монитора. Мониторы Philips имеют корпус без содержания свинца и ртути, 100 % пригодную для вторичной переработки упаковку и располагают функциями экономии энергии — PowerSensor, LightSensor и переключателем в режим нулевого энергопотребления.

      • Широкий угол обзора
        Широкий угол обзора

        Широкие безрамочные дисплеи 439P9H и 499P9H предлагают сверхширокий формат, который обязательно оценят любители многозадачности. Достаточно широкие, чтобы заменить несколько мониторов, они обеспечивают изгиб 1500R или 1800R, расширяя угол обзора и позволяя эффективно использовать периферийное зрение, но в то же время обеспечивая полный комфорт от просмотра.

      • Комплексный разъем USB-C
        Комплексный разъем USB-C

        Доступная в разных изогнутых мониторах, включая модели 345B1C, 346P1, 439P9H и 499P9H, встроенная док-станция USB-C 3.1 с Power Delivery позволит быстро передавать данные и подключать разные офисные и домашние устройства.

      • Широкие возможности
        Широкие возможности

        Изогнутые мониторы Philips обязательно понравятся вам благодаря широкому ряду современных функций. Линейка B2B, а также модели B2C E1 и E9 позволяют оценить красоту разрешения HDR, плавный игровой процесс с технологией Adaptive Sync, безопасность выдвижной веб-камеры с Windows Hello™, возможности подключения VGA, HDMI и DisplayPort. Защитите свое зрение с режимом LowBlue и технологией предотвращения мерцания, забудьте о напряжении в шее и спине с эргономичной подставкой SmartErgoBase.

      • Экологичность
        Экологичность

        Поддержите борьбу за экологичность покупкой этого монитора. Мониторы Philips имеют корпус без содержания свинца и ртути, 100 % пригодную для вторичной переработки упаковку и располагают функциями экономии энергии — PowerSensor, LightSensor и переключателем в режим нулевого энергопотребления.

      Мониторы Philips:  рекомендации

        Подробнее о  мониторах Philips

        Мониторы для офиса

        Коллекция для профессионального использования

        Новый уровень продуктивности
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        Мониторы для домашнего использования

        Коллекция для домашнего использования

        Создан для вас
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        Мониторы с док-станцией

        Мониторы с док-станцией

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        Помощь, поддержка и обновления

        Регистрация монитора

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        Обновления ПО

        Откройте все возможности монитора Philips. Здесь вы найдете все обновления программного обеспечения, а также сможете бесплатно загрузить драйверы в случае их утери.
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        Платформа поддержки

        Самый быстрый способ решения проблемы и настройки монитора Philips — ознакомление с руководством по диагностике и устранению неисправностей. Воспользуйтесь полезными рекомендациями и советами для возобновления работы монитора в кратчайшие сроки.
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        Контактная информация

        Мы всегда готовы помочь. Не знаете, какую модель монитора Philips выбрать, или испытываете трудности с настройкой? Вы можете связаться с нами по телефону, электронной почте или в онлайн-чате.
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