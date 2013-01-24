Ключевые слова для поиска
Расширить возможности автономной работы с ноутбуком без дополнительных источников питания
Подключать все необходимые устройства напрямую к монитору
Легко подключать шлейфовые соединения DP к ноутбуку
Заряжать телефон и быстро переносить данные
Сэкономить пространство и деньги с комплексным и недорогим многофункциональным решением
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