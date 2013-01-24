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Мониторы с док-станцией

    Выберите решение с док-станцией USB-C:

    USB-C
    USB-C
    Подключение через USB-C
    Док-станция USB
    Pro с док-станцией USB-C
    Pro с док-станцией USB
    Логотип док-станции USB

    Подключение через USB-C

    Высокая мощность


    Забудьте о зарядных устройствах и кабелях питания. Один разъем USB-C обеспечивает питание до 90 Вт для ноутбука или мобильных устройств, обеспечивая удобную и организованную работу в цифровой среде. Мониторы Philips тестируются на совместимость с широким рядом телефонов и ноутбуков разных производителей.
    Логотип данных

    Данные

    Чрезвычайно высокая скорость

    Новый стандарт USB 3.2 обеспечивает в 20 раз более быстрое соединение по сравнению с USB 2.0, что поможет вам работать продуктивнее и переносить данные за значительно меньшее время, чем раньше. Перенос полнометражного фильма в 4K, к примеру, займет менее 60 секунд.
    Логотип Ethernet

    Ethernet

    Ethernet RJ45


    Помимо концентратора USB с несколькими разъемами мы также предлагаем порт RJ45 (Ethernet) для дополнительного удобства.

    Инновационные подключения с док-станцией USB

    Инновационные подключения с док-станцией USB
    USB-C banner

    USB-C


    Всего один разъем USB-C позволит изменить рабочий процесс и повысить удобство использования устройств. Больше никаких зарядных устройств, кабелей питания и подачи сигнала — это комплексное решение обеспечивает подачу питания до 90 Вт на ноутбук и мобильные устройства, обеспечивая организованную работу в цифровой среде.
    Смотреть мониторы USB-C

    Продукты с USB-C

    USB Docking banner

    Док-станция USB


    Лучшее решение для корпоративной и офисной среды — это уникальная док-станция USB-C с разъемами USB-C, RJ45 и DP для дополнительного удобства. Она полностью заменяет любые громоздкие автономные док-станции, освобождает вас от лишних проводов и обеспечивает высокую скорость подключения.
    Смотреть мониторы с док-станцией USB

    Продукты с док-станцией USB

    USB Docking Pro banner

    Док-станция USB Pro


    Для профессиональных пользователей, которым нужно максимально современное и понятное вертикальное решение, компания Philips разработала мониторы, которые обеспечивают еще более универсальное подключение с универсальной репликацией портов, а также повышают качество подачи питания и передачи данных / аудио- и видеосигнала. Более того, наши мониторы Pro предлагают HDR, оснащены современными панелями, имеют высокое разрешение и доступны в вариантах с большой диагональю для повышения продуктивности. 
    Смотреть мониторы с док-станцией USB Pro

    Док-станция USB Pro

    Гибридное подключение


    Будучи частью нашей линейки Pro Docking, мониторы Philips также предлагают решения для пользователей ноутбуков, которые можно подключать только через традиционный порт USB-A. Гибридные мониторы оснащены встроенной док-станцией USB и располагают технологией DisplayLink, которая предлагает универсальную репликацию портов для доступа к периферийным устройствам, таким как клавиатура, мышь и кабель Ethernet RJ-45, посредством одного двухдиапазонного USB-кабеля (с разъемами USB-C и USB-A).
    Гибридное подключение
    Смотреть мониторы с гибридным подключением

    Продукты с гибридным подключением

    Подробнее о  мониторах Philips

    Мониторы для офиса

    Коллекция для профессионального использования

    Новый уровень продуктивности
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    Изогнутые мониторы

    Изогнутые мониторы

    Полное погружение
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    Сенсорные мониторы

    Сенсорные мониторы

    Удобный сенсор
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    Помощь, поддержка и обновления

    Регистрация монитора

    Создайте учетную запись My Philips для регистрации нового монитора. После регистрации вы будете получать уведомления о доступных обновлениях.
    Регистрация в My Philips

    Обновления ПО

    Откройте все возможности монитора Philips. Здесь вы найдете все обновления программного обеспечения, а также сможете бесплатно загрузить драйверы в случае их утери.
    Поиск обновлений

    Платформа поддержки

    Самый быстрый способ решения проблемы и настройки монитора Philips — ознакомление с руководством по диагностике и устранению неисправностей. Воспользуйтесь полезными рекомендациями и советами для возобновления работы монитора в кратчайшие сроки.
    Найти решение

    Контактная информация

    Мы всегда готовы помочь. Не знаете, какую модель монитора Philips выбрать, или испытываете трудности с настройкой? Вы можете связаться с нами по телефону, электронной почте или в онлайн-чате.
    Обращение в компанию Philips

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