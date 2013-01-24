

Для профессиональных пользователей, которым нужно максимально современное и понятное вертикальное решение, компания Philips разработала мониторы, которые обеспечивают еще более универсальное подключение с универсальной репликацией портов, а также повышают качество подачи питания и передачи данных / аудио- и видеосигнала. Более того, наши мониторы Pro предлагают HDR, оснащены современными панелями, имеют высокое разрешение и доступны в вариантах с большой диагональю для повышения продуктивности.