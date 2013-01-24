Ключевые слова для поиска
В экологичных мониторах Philips используются инновационные технологии для экологичного будущего. Энергоэффективность, полностью перерабатываемая упаковка, соответствие строгим стандартам экологичности и отсутствие вредных компонентов, таких как свинец, ртуть, ПВХ и бромосодержащий антипирен.Подробнее
Сенсорные мониторы Philips — это инновационные и простые в использовании устройства для применения в разнообразных рабочих процессах. Эти емкостно-проекционные сенсорные дисплеи оснащены удобным стилусом для интуитивного использования и поддерживают мультисенсор до 10 касаний, а также обеспечивают защиту IP65 от воды, пыли и иных воздействий.Подробнее
В современном мире, где все больше цифровых технологий, обеспечение конфиденциальности данных становится основной задачей как для организаций, так и для отдельных людей. Именно поэтому мониторы Philips оснащены широким спектром встроенных средств безопасности, которые обеспечивают полную защиту данных от утечки, передачи, взлома и любопытных глаз.Подробнее
Благодаря тонкому двустороннему штекеру USB-C и технологии Hi-Speed USB 3.1 это гибкое решение позволяет выполнять целый ряд задач с помощью лишь одного кабеля. От безопасной и быстрой передачи данных до подзарядки ноутбуков и смартфонов, а также прямого подключения к монитору периферийных устройств.Подробнее
Зеленые
В экологичных мониторах Philips используются инновационные технологии для экологичного будущего. Энергоэффективность, полностью перерабатываемая упаковка, соответствие строгим стандартам экологичности и отсутствие вредных компонентов, таких как свинец, ртуть, ПВХ и бромосодержащий антипирен.
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Осязание
Сенсорные мониторы Philips — это инновационные и простые в использовании устройства для применения в разнообразных рабочих процессах. Эти емкостно-проекционные сенсорные дисплеи оснащены удобным стилусом для интуитивного использования и поддерживают мультисенсор до 10 касаний, а также обеспечивают защиту IP65 от воды, пыли и иных воздействий.
Подробнее
Приватность
В современном мире, где все больше цифровых технологий, обеспечение конфиденциальности данных становится основной задачей как для организаций, так и для отдельных людей. Именно поэтому мониторы Philips оснащены широким спектром встроенных средств безопасности, которые обеспечивают полную защиту данных от утечки, передачи, взлома и любопытных глаз.
Подробнее
Док-станция
Благодаря тонкому двустороннему штекеру USB-C и технологии Hi-Speed USB 3.1 это гибкое решение позволяет выполнять целый ряд задач с помощью лишь одного кабеля. От безопасной и быстрой передачи данных до подзарядки ноутбуков и смартфонов, а также прямого подключения к монитору периферийных устройств.
Подробнее
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