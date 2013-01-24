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Профессиональное использование
    Изогнутые мониторы 499P9H/00

    Наш фаворит

    499P9H/00
    Наш удостоенный наград изогнутый монитор SuperWide 49" с соотношением сторон 32:9 способен стать полноценной заменой двум высокопроизводительным мониторам широкого формата. Полезные функции, такие как разъем USB-C и выдвижная веб-камера с Windows Hello, сделают использование этого дисплея еще более удобным и эффективным.
    Логотип награды iF Design Award 2018
    Логотип награды Reddot Award 2018
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    Philips 499P9H


    Признанная эффективность и производительность

    Логотип Hexus
    Логотип награды iF Design Award 2018
    Логотип рекомендации к покупке Kitguru
    Логотип февраля 2019 года
    Логотип "Игра, опыт, превосходство"
    Логотип награды Reddot Award 2018

    Широкий ассортимент решений для профессионалов

    • Зеленые

      Зеленые

      В экологичных мониторах Philips используются инновационные технологии для экологичного будущего. Энергоэффективность, полностью перерабатываемая упаковка, соответствие строгим стандартам экологичности и отсутствие вредных компонентов, таких как свинец, ртуть, ПВХ и бромосодержащий антипирен.

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    • Осязание

      Осязание

      Сенсорные мониторы Philips — это инновационные и простые в использовании устройства для применения в разнообразных рабочих процессах. Эти емкостно-проекционные сенсорные дисплеи оснащены удобным стилусом для интуитивного использования и поддерживают мультисенсор до 10 касаний, а также обеспечивают защиту IP65 от воды, пыли и иных воздействий.

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    • Приватность

      Приватность

      В современном мире, где все больше цифровых технологий, обеспечение конфиденциальности данных становится основной задачей как для организаций, так и для отдельных людей. Именно поэтому мониторы Philips оснащены широким спектром встроенных средств безопасности, которые обеспечивают полную защиту данных от утечки, передачи, взлома и любопытных глаз.

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    • Док-станция

      Док-станция

      Благодаря тонкому двустороннему штекеру USB-C и технологии Hi-Speed USB 3.1 это гибкое решение позволяет выполнять целый ряд задач с помощью лишь одного кабеля. От безопасной и быстрой передачи данных до подзарядки ноутбуков и смартфонов, а также прямого подключения к монитору периферийных устройств.

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    Мониторы Philips:  рекомендации

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    Подробнее о  мониторах Philips

    Экологичные мониторы

    Экологичные мониторы

    Экологичные решения
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    Изогнутые мониторы

    Изогнутые мониторы

    Полное погружение
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    Мониторы с функцией приватности

    Мониторы с функцией приватности

    Решения для безопасности данных
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    Помощь, поддержка и обновления

    Регистрация монитора

    Создайте учетную запись My Philips для регистрации нового монитора. После регистрации вы будете получать уведомления о доступных обновлениях.
    Регистрация в My Philips

    Обновления ПО

    Откройте все возможности монитора Philips. Здесь вы найдете все обновления программного обеспечения, а также сможете бесплатно загрузить драйверы в случае их утери.
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    Платформа поддержки

    Самый быстрый способ решения проблемы и настройки монитора Philips — ознакомление с руководством по диагностике и устранению неисправностей. Воспользуйтесь полезными рекомендациями и советами для возобновления работы монитора в кратчайшие сроки.
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    Контактная информация

    Мы всегда готовы помочь. Не знаете, какую модель монитора Philips выбрать, или испытываете трудности с настройкой? Вы можете связаться с нами по телефону, электронной почте или в онлайн-чате.
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