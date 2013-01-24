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Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch
Надежный сенсорный экран с защитой от пыли и влаги, который подойдет для использования в любом месте и под любым углом. Интуитивно понятное управление обеспечит повышение производительности вне зависимости от сферы применения.
Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch
Надежный сенсорный экран с защитой от пыли и влаги, который подойдет для использования в любом месте и под любым углом. Интуитивно понятное управление обеспечит повышение производительности вне зависимости от сферы применения.
Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch
Надежный сенсорный экран с защитой от пыли и влаги, который подойдет для использования в любом месте и под любым углом. Интуитивно понятное управление обеспечит повышение производительности вне зависимости от сферы применения.
Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch
Надежный сенсорный экран с защитой от пыли и влаги, который подойдет для использования в любом месте и под любым углом. Интуитивно понятное управление обеспечит повышение производительности вне зависимости от сферы применения.
Сенсорные мониторы Philips станут идеальным выбором для всех ваших точек продаж. Подключайтесь к терминалам в магазинах для простого управления складом, эффективной помощи клиентам, удобных кассовых операций и многого другого.
Сенсорные мониторы Philips обеспечивают удобство и эффективность работы информационных стендов, позволяя людям легко получать информацию на железнодорожных станциях, в аэропортах, торговых центрах и парках развлечения, а также других людных местах.
Сенсорные мониторы Philips помогут наладить взаимодействие с гостями и повысить уровень удовлетворенности обслуживанием. Быстро получайте данные, организуйте взаимодействие с гостями, выстраивайте доверительные отношения, оптимизируйте рабочий процесс и многое другое.
Сенсорные мониторы Philips помогут сделать процесс обучения более эффективным как для учителей, так и для учеников. Делитесь информацией, ускорьте обучение, мотивируйте, учитесь с удовольствием, изучайте ИТ-навыки и многое другое.
Сенсорные мониторы Philips станут идеальным выбором для всех ваших точек продаж. Подключайтесь к терминалам в магазинах для простого управления складом, эффективной помощи клиентам, удобных кассовых операций и многого другого.
Сенсорные мониторы Philips обеспечивают удобство и эффективность работы информационных стендов, позволяя людям легко получать информацию на железнодорожных станциях, в аэропортах, торговых центрах и парках развлечения, а также других людных местах.
Сенсорные мониторы Philips помогут наладить взаимодействие с гостями и повысить уровень удовлетворенности обслуживанием. Быстро получайте данные, организуйте взаимодействие с гостями, выстраивайте доверительные отношения, оптимизируйте рабочий процесс и многое другое.
Сенсорные мониторы Philips помогут сделать процесс обучения более эффективным как для учителей, так и для учеников. Делитесь информацией, ускорьте обучение, мотивируйте, учитесь с удовольствием, изучайте ИТ-навыки и многое другое.
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