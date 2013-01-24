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Ключевые слова для поиска

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Сенсорные мониторы
    • Сенсорные мониторы: продукт 242B9T/00

      ЖК-монитор с технологией SmoothTouch

      242B9T/00

      Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch

      Надежный сенсорный экран с защитой от пыли и влаги, который подойдет для использования в любом месте и под любым углом. Интуитивно понятное управление обеспечит повышение производительности вне зависимости от сферы применения.
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    • Сенсорные мониторы: продукт 222B9T/00

      ЖК-монитор с технологией SmoothTouch

      222B9T/00

      Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch

      Надежный сенсорный экран с защитой от пыли и влаги, который подойдет для использования в любом месте и под любым углом. Интуитивно понятное управление обеспечит повышение производительности вне зависимости от сферы применения.
      Подробнее
    • Сенсорные мониторы: продукт 172B9T/00

      ЖК-монитор с технологией SmoothTouch

      172B9T/00

      Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch

      Надежный сенсорный экран с защитой от пыли и влаги, который подойдет для использования в любом месте и под любым углом. Интуитивно понятное управление обеспечит повышение производительности вне зависимости от сферы применения.
      Подробнее
    • Сенсорные мониторы: продукт 162B9T/00

      ЖК-монитор с технологией SmoothTouch

      162B9T/00

      Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch

      Надежный сенсорный экран с защитой от пыли и влаги, который подойдет для использования в любом месте и под любым углом. Интуитивно понятное управление обеспечит повышение производительности вне зависимости от сферы применения.
      Подробнее

      Широкий ряд способов использования

      • Точка продаж (POS)

        Точка продаж (POS)

        Сенсорные мониторы Philips станут идеальным выбором для всех ваших точек продаж. Подключайтесь к терминалам в магазинах для простого управления складом, эффективной помощи клиентам, удобных кассовых операций и многого другого.

      • Информационные стенды (POI)

        Информационные стенды (POI)

        Сенсорные мониторы Philips обеспечивают удобство и эффективность работы информационных стендов, позволяя людям легко получать информацию на железнодорожных станциях, в аэропортах, торговых центрах и парках развлечения, а также других людных местах.

      • Гостиничный бизнес

        Гостиничный бизнес

        Сенсорные мониторы Philips помогут наладить взаимодействие с гостями и повысить уровень удовлетворенности обслуживанием. Быстро получайте данные, организуйте взаимодействие с гостями, выстраивайте доверительные отношения, оптимизируйте рабочий процесс и многое другое.

      • Образование

        Образование

        Сенсорные мониторы Philips помогут сделать процесс обучения более эффективным как для учителей, так и для учеников. Делитесь информацией, ускорьте обучение, мотивируйте, учитесь с удовольствием, изучайте ИТ-навыки и многое другое.

      • Точка продаж (POS)
        Точка продаж (POS)

        Сенсорные мониторы Philips станут идеальным выбором для всех ваших точек продаж. Подключайтесь к терминалам в магазинах для простого управления складом, эффективной помощи клиентам, удобных кассовых операций и многого другого.

      • Информационные стенды (POI)
        Информационные стенды (POI)

        Сенсорные мониторы Philips обеспечивают удобство и эффективность работы информационных стендов, позволяя людям легко получать информацию на железнодорожных станциях, в аэропортах, торговых центрах и парках развлечения, а также других людных местах.

      • Гостиничный бизнес
        Гостиничный бизнес

        Сенсорные мониторы Philips помогут наладить взаимодействие с гостями и повысить уровень удовлетворенности обслуживанием. Быстро получайте данные, организуйте взаимодействие с гостями, выстраивайте доверительные отношения, оптимизируйте рабочий процесс и многое другое.

      • Образование
        Образование

        Сенсорные мониторы Philips помогут сделать процесс обучения более эффективным как для учителей, так и для учеников. Делитесь информацией, ускорьте обучение, мотивируйте, учитесь с удовольствием, изучайте ИТ-навыки и многое другое.

      Повышение производительности

      Повышение производительности
      • Переключить вид

      Smart Stand


      Подставка Philips SmartStand позволяет свободно регулировать положение экрана. Z-образная структура дает возможность выбирать из разных эргономичных положений, а также выбирать высоту и угол наклона. Вы можете установите подставку прямо, отклонить ее назад или буквально сложить для плоского положения на столе.

      Smart stand gif

      Почему стоит выбрать  сенсорные мониторы Philips?

      Значок SmoothTouch

      SmoothTouch

      Сенсорные экраны Philips используют технологию емкостного сенсора для быстрого отклика и поддержки мультисенсора на 10 касаний. Эта технология надежно работает в сочетании со стеклянной защитой, а также поддерживает сенсорное управление пальцем (в том числе в некоторых латексных перчатках), а также пассивным пером-стилусом.
      Значок защиты от царапин

      Защита
      от царапин

      Наши сенсорные экраны оснащены стеклом с высокими показателями прочности, которые обеспечивают работу сенсора даже при наличии царапин на стекле. Оно имеет класс защиты 7H, что соответствует уровню кварца — все ради защиты вашего сенсорного монитора.
      Значок подключения

      Умное
      подключение

      Наши сенсорные мониторы оснащены универсальными разъемами VGA, DVI, HDMI и DisplayPort для цифровой передачи сигнала. Это поможет вам подключать дисплеи к любому устройству вне зависимости от типа подключения. Подключайте их через USB для активации сенсорного управления. 

      Совместимость с ПО


      Сенсорные мониторы Philips имеют кросс-платформенную совместимость с определенными версиями

      Логотип Windows

      Windows

      Логотип Android

      Android

      Логотип Linux

      Linux

      Мониторы Philips:  рекомендации

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      Подробнее о  мониторах Philips

      Мониторы для профессионального использования

      Коллекция для профессионального использования

      Новый уровень продуктивности
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      Видеоконференции

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      Мониторы с док-станцией

      Мониторы с док-станцией

      Комфортная работа
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      Помощь, поддержка и обновления

      Регистрация монитора

      Создайте учетную запись My Philips для регистрации нового монитора. После регистрации вы будете получать уведомления о доступных обновлениях.
      Регистрация в My Philips

      Обновления ПО

      Откройте все возможности монитора Philips. Здесь вы найдете все обновления программного обеспечения, а также сможете бесплатно загрузить драйверы в случае их утери.
      Поиск обновлений

      Платформа поддержки

      Самый быстрый способ решения проблемы и настройки монитора Philips — ознакомление с руководством по диагностике и устранению неисправностей. Воспользуйтесь полезными рекомендациями и советами для возобновления работы монитора в кратчайшие сроки.
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      Контактная информация

      Мы всегда готовы помочь. Не знаете, какую модель монитора Philips выбрать, или испытываете трудности с настройкой? Вы можете связаться с нами по телефону, электронной почте или в онлайн-чате.
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