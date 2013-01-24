Выполняйте безопасный вход: выдвижная камера с Windows Hello™



Инновационная и безопасная веб-камера Philips будет готова к работе при первой необходимости, а после окончания работы будет убрана обратно в монитор. Веб-камера также оснащена современными датчиками распознавания лица Windows Hello™, которые помогают выполнять вход в систему Windows менее чем за 2 секунды, что в 3 раза быстрее ввода пароля.