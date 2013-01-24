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    OLED-телевизоры Philips

    OLED-телевизоры Philips

    Стандарт реалистичного изображения

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    Philips OLED 805 4K Smart TV на базе Android

    Встречайте телевизор OLED 805

    Высокая производительность. Минималистичный дизайн.

     
    • Процессор Philips P5 с ИИ. Всегда реалистичное изображение
    • Волшебство Ambilight
    • Голосовое управление. Google Ассистент. Совместимо с Alexa
    • Пульт ДУ - отделка кожей Muirhead, кнопки с подсветкой
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    Особенности OLED-телевизоров

    Преимущества Philips OLED


    Оцените преимущества OLED, такие как глубокие оттенки черного и широкий угол обзора. Добавьте к этому процессор Philips P5 с искусственным интеллектом, который обеспечивает более высокую контрастность, насыщенные цвета, удивительно плавное движение и высокий уровень детализации даже в светлых и темных участках кадра. А финальный штрих совершенства — уникальная технология Ambilight. Philips объединяет в себе главные преимущества OLED.

    Процессор Philips P5 с ИИ

    Реалистичная картинка с эффектом погружения

    Улучшение с источника сигнала
    P5
    Улучшение с источника сигнала

    P5 улучшение изображения 

    Улучшение с источника сигнала 


    Процессор обработки изображений Philips P5 использует ИИ для повышения качества изображения с источника, когда это необходимо. Даже старые видео с YouTube предстанут перед вами в идеальном качестве.
    Превосходная контрастность
    P5
    Превосходная контрастность

    P5 превосходная контрастность  

    Превосходная контрастность


    От ярких участков до самых глубоких теней — уникальный алгоритм на основе ИИ постоянно улучшает качество изображения, обеспечивая более широкую цветовую гамму и высокий уровень детализации. Столь высокая контрастность обеспечивает реалистичность картинки.
    Превосходный цвет
    P5
    Превосходный цвет

    P5 превосходный цвет 

    Превосходный цвет


    Алгоритм ИИ с глубинным обучением распознает и обрабатывает цвета практически так же, как человеческий мозг. Даже в самых ярких сценах цвета остаются насыщенными и естественными, а тоны кожи выглядят максимально реалистично.
    Превосходная передача движения
    P5
    Превосходная передача движения

    P5 превосходная передача движения  

    Превосходная передача движения


    Благодаря процессору P5, использующему алгоритмы ИИ, ваш OLED-телевизор Philips обеспечивает более плавное движение в кадре, чем когда-либо. Вы не упустите ни единого момента, и неважно, насколько быстрой или непредсказуемой будет сцена.
    Превосходная четкость
    P5
    Превосходная четкость

    P5 превосходная четкость  

    Превосходная четкость


    Процессор Philips P5 с алгоритмами ИИ улучшает каждый пиксель, максимально эффективно используя разрешение экрана 4K. Какой бы контент вы ни смотрели, вы получите исключительно четкое изображение с высочайшим уровнем детализации.
    с подсветкой Ambilight без подсветки Ambilight

    Магия Ambilight


    Каждый телевизор Philips OLED располагает тем, чего нет у других OLED-телевизоров. Это уникальная технология Ambilight для создания эффекта погружения. Теплый свет. Эффект погружения. Настоящее волшебство. Покупатели говорят нам, что настолько любят Ambilight, что не хотят смотреть телевизор без него.
    Телевизоры Philips с Ambilight
    Откройте для себя Ambilight
    OLED-телевизор Philips с Dolby Vision

    Кинематографическое качество Dolby Vision


    Все OLED-телевизоры Philips поддерживают контент стандарта Dolby Vision. Это динамический видеоформат HDR позволяет насладиться исключительно качественным изображением, которое полностью реализует задумку режиссера. Неважно, что вы смотрите — потоковую платформу вроде Netflix либо фильм с диска Blu-ray.
    Телевизор Philips с Dolby Vision и Dolby Atmos
    OLED-телевизор Philips c HDR10+

    Полная детализация с HDR10+


    Что такое HDR10+ ? Все OLED-телевизоры Philips поддерживают видеоконтент в этом динамическом видеоформате. Вы сможете оценить больше деталей, которыми создатели контента хотели поделиться с вами. 

    Найдите свой телевизор Philips OLED

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      OLED 4K UHD OLED на базе ОС Android TV

      55OLED805/12

      • Процессор P5 AI Perfect Picture
      • Dolby Atmos, отменное звучание
      • 3-сторонняя подсветка Ambilight
      • 139 см (55") Android TV
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    Philips Ambilight, уникальный способ усилить впечатления от просмотра

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