Оцените преимущества OLED, такие как глубокие оттенки черного и широкий угол обзора. Добавьте к этому процессор Philips P5 с искусственным интеллектом, который обеспечивает более высокую контрастность, насыщенные цвета, удивительно плавное движение и высокий уровень детализации даже в светлых и темных участках кадра. А финальный штрих совершенства — уникальная технология Ambilight. Philips объединяет в себе главные преимущества OLED.
Процессор Philips P5 с ИИ
Реалистичная картинка с эффектом погружения
P5
Улучшение с источника сигнала
P5улучшение изображения
Улучшение с источника сигнала
Процессор обработки изображений Philips P5 использует ИИ для повышения качества изображения с источника, когда это необходимо. Даже старые видео с YouTube предстанут перед вами в идеальном качестве.
P5
Превосходная контрастность
P5превосходная контрастность
Превосходная контрастность
От ярких участков до самых глубоких теней — уникальный алгоритм на основе ИИ постоянно улучшает качество изображения, обеспечивая более широкую цветовую гамму и высокий уровень детализации. Столь высокая контрастность обеспечивает реалистичность картинки.
P5
Превосходный цвет
P5превосходный цвет
Превосходный цвет
Алгоритм ИИ с глубинным обучением распознает и обрабатывает цвета практически так же, как человеческий мозг. Даже в самых ярких сценах цвета остаются насыщенными и естественными, а тоны кожи выглядят максимально реалистично.
P5
Превосходная передача движения
P5превосходная передача движения
Превосходная передача движения
Благодаря процессору P5, использующему алгоритмы ИИ, ваш OLED-телевизор Philips обеспечивает более плавное движение в кадре, чем когда-либо. Вы не упустите ни единого момента, и неважно, насколько быстрой или непредсказуемой будет сцена.
P5
Превосходная четкость
P5превосходная четкость
Превосходная четкость
Процессор Philips P5 с алгоритмами ИИ улучшает каждый пиксель, максимально эффективно используя разрешение экрана 4K. Какой бы контент вы ни смотрели, вы получите исключительно четкое изображение с высочайшим уровнем детализации.
с подсветкой Ambilightбез подсветки Ambilight
Магия Ambilight
Каждый телевизор Philips OLED располагает тем, чего нет у других OLED-телевизоров. Это уникальная технология Ambilight для создания эффекта погружения. Теплый свет. Эффект погружения. Настоящее волшебство. Покупатели говорят нам, что настолько любят Ambilight, что не хотят смотреть телевизор без него.
Все OLED-телевизоры Philips поддерживают контент стандарта Dolby Vision. Это динамический видеоформат HDR позволяет насладиться исключительно качественным изображением, которое полностью реализует задумку режиссера. Неважно, что вы смотрите — потоковую платформу вроде Netflix либо фильм с диска Blu-ray.
Полная детализация с HDR10+
Что такое HDR10+ ? Все OLED-телевизоры Philips поддерживают видеоконтент в этом динамическом видеоформате. Вы сможете оценить больше деталей, которыми создатели контента хотели поделиться с вами.