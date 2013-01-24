Преимущества Philips OLED



Оцените преимущества OLED, такие как глубокие оттенки черного и широкий угол обзора. Добавьте к этому процессор Philips P5 с искусственным интеллектом, который обеспечивает более высокую контрастность, насыщенные цвета, удивительно плавное движение и высокий уровень детализации даже в светлых и темных участках кадра. А финальный штрих совершенства — уникальная технология Ambilight. Philips объединяет в себе главные преимущества OLED.