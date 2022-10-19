Ключевые слова для поиска

Баннер соски Natural Response
7 reviews

Philips Avent Natural Response

Поддерживает особый темп питья младенца

Рекомендованная розничная цена

Этот продукт снят с производства
Сравнить

Соска, которая повторяет особенности груди

Соска бутылочки Natural Response разработана так, чтобы при кормлении молоком малыш сосал, глотал и дышал в его собственном ритме, как при естественном процессе кормления грудью.

Стандартная фотография продукта Фотография особенностей продукта Фотография особенностей продукта

*НОВИНКА* Natural Response

Учитывает естественный ритм кормления малыша

Теперь у малыша будет время попить, проглотить и подышать — совсем как при кормлении грудью. Новые соски Natural Response отличаются от сосок со свободным потоком молока. Как и при кормлении грудью, малышу может потребоваться время, что освоиться с ней — это абсолютно естественно.

Скорость потока

Стоит ли выбрать другую соску?

Если даже после нескольких сеансов кормления вы чувствуете, что малышу некомфортно, стоит попробовать соску с другой скоростью потока. Этот показатель должен соответствовать тому, насколько активно малыш сосет молоко, и не зависит от возраста.

Как выбрать

Следуйте за предпочтениями малыша

Малыш недоволен или засыпает во время кормления? Попробуйте выбрать соску с более быстрым потоком. Ребенок захлебывается или у него полный рот молока? Попробуйте выбрать соску с более медленным потоком.

User guide
Feature Image

Соска, которая не только ощущается, но и работает как мамина грудь​

Соска бутылочки разработана так, чтобы при кормлении малыш сосал, глотал и дышал в его собственном ритме, как при естественном процессе кормления грудью. Благодаря особой конструкции молоко не выделяется из соски без активного сосания малыша. 89% мам подтверждают, что дети с легкостью переходят от груди на бутылочку Natural Response и обратно.**

Естественный захват – как при кормлении грудью

Мягкая и гибкая соска с широким физиологичным основанием для естественного захвата малышом и комфортного кормления малыша​

Philips Avent MCC Baby bottles and nipples SCY90 SCY96 SCD83 Natural bottle with Response nipples Anti-colic valve Feature image

Защищает от возникновения колик и дискомфорта

Антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша при кормлении, что предотвращает появление колик и дискомфорта.

Philips Avent Healthcare Professional Baby bottles and nipples SCY903 SCD83 Natural bottle with Response nipples 9oz/260ml Lifestyle shoot 2021 Q2 Product in use photograph

Очень важно найти подходящую соску

Каждый из нас учится в своем собственном темпе. Сосать молоко — это тоже навык, и у некоторых малышей это получается быстрее, чем у других. Поэтому некоторым лучше сначала попробовать нашу соску First Flow (со скоростью 0) перед выбором сосок Natural Response. Выберите соску First Flow, если малыш не успевает выпить 50 мл за 20 минут с сосками Natural Response. Попробуйте соску Natural Response с более высокой скоростью, если малыш играет с соской вместо питья или недоволен. Если проблемы с кормлением сохраняются, обратитесь к врачу.

Philips Avent MCC Baby bottles and nipples SCY90 SCY96 SCD83 Natural bottle with Response nipples No-drip nipple Feature image

Соска защищена от протекания молока

Благодаря специальной конструкции соски молоко не выделяется, пока ребенок не приложит усилия, то есть подается только когда ребенок уже начал пить. Это поможет избежать проливания молока дома и на улице.

Все еще в продаже

Все еще в продаже

Наша новая соска Natural Response не только повторяет форму груди, но и имитирует ее функцию при кормлении. Однако мы также не убираем из продажи соски Natural.

Баннер приложения Беременность+

Поддержка

Представляем приложение Беременность+

Готовы получать интерактивные изображения каждую неделю беременности? Присоединяйтесь к более чем 50 млн пользователей и отслеживайте прогресс каждую неделю.

Бесплатная загрузка

Полезные статьи и материалы

Выбрать

Сравнить

Отзывы

Помощь и советы экспертов

Какие преимущества предлагает соска Natural Response?

Почему новый продукт поставляется в бумажной упаковке?

Каким образом соска Natural Response помогает легко переключаться между разными типами кормления?

Какие преимущества предлагает новая соска Natural Response?

Можно ли использовать соску Natural Response с оригинальной бутылочкой Natural?

Чем соска Natural Response отличается от оригинальной соски Natural?

Как отличить соски Natural и Natural Response друг от друга?

Можно ли использовать соску Natural Response без клапана AirFree?

Возможна ли вторичная переработка материалов, из которых изготовлен продукт?

Совместимы ли друг с другом имеющиеся у меня продукты для кормления Philips Avent?

Использование клапана AirFree с Avent Natural Response

Почему мой малыш отказывается пить через соску Natural Response?

Почему на упаковках с сосками Natural Response нет указания возраста?

Как понять, что мне необходимо заменить соску Natural Response?

В чем отличие оригинальных сосок Natural и Anti-colic от сосок Natural Response?

Как собрать бутылочку и соску Natural Response?

Можно ли хранить бутылочки Philips AVENT в морозильной камере?

Можно ли греть бутылочку Avent в микроволновой печи

Этот продукт Philips Avent не содержит бисфенол-А и бисфенол-S?

Какая соска Natural Response лучше всего подходит моему малышу?

Как подготовить бутылочку и соску Philips Avent к первому использованию?

Безопасно ли использовать выцветшие компоненты изделия Philips Avent?

Обслуживание клиентов и поддержка

Получайте поддержку для вашего продукта, находите инструкции, изучайте лучшие советы и рекомендации, а также устраняйте любые проблемы

CustomerSupport

Поддержка, домашняя страница

Находите материалы поддержки для любых продуктов и многое другое

MagnifyingGlass

Найти ваш продукт

Выполняйте поиск по номеру модели и находите информацию для вашего продукта

Сравнение сосок

Сравнить
Natural Response
Natural Response

Дисклеймеры

* По сравнению с предыдущей упаковкой.
** На основании Home Test (домашнего тестирования), проведенных в США в 2021 (n=56)
*** Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011​
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.