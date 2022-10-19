Как правильно кормить новорожденного из бутылочки
Теперь у малыша будет время попить, проглотить и подышать — совсем как при кормлении грудью. Новые соски Natural Response отличаются от сосок со свободным потоком молока. Как и при кормлении грудью, малышу может потребоваться время, что освоиться с ней — это абсолютно естественно.
Если даже после нескольких сеансов кормления вы чувствуете, что малышу некомфортно, стоит попробовать соску с другой скоростью потока. Этот показатель должен соответствовать тому, насколько активно малыш сосет молоко, и не зависит от возраста.
Малыш недоволен или засыпает во время кормления? Попробуйте выбрать соску с более быстрым потоком. Ребенок захлебывается или у него полный рот молока? Попробуйте выбрать соску с более медленным потоком.
Соска бутылочки разработана так, чтобы при кормлении малыш сосал, глотал и дышал в его собственном ритме, как при естественном процессе кормления грудью. Благодаря особой конструкции молоко не выделяется из соски без активного сосания малыша. 89% мам подтверждают, что дети с легкостью переходят от груди на бутылочку Natural Response и обратно.**
Мягкая и гибкая соска с широким физиологичным основанием для естественного захвата малышом и комфортного кормления малыша
Антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша при кормлении, что предотвращает появление колик и дискомфорта.
Каждый из нас учится в своем собственном темпе. Сосать молоко — это тоже навык, и у некоторых малышей это получается быстрее, чем у других. Поэтому некоторым лучше сначала попробовать нашу соску First Flow (со скоростью 0) перед выбором сосок Natural Response. Выберите соску First Flow, если малыш не успевает выпить 50 мл за 20 минут с сосками Natural Response. Попробуйте соску Natural Response с более высокой скоростью, если малыш играет с соской вместо питья или недоволен. Если проблемы с кормлением сохраняются, обратитесь к врачу.
Благодаря специальной конструкции соски молоко не выделяется, пока ребенок не приложит усилия, то есть подается только когда ребенок уже начал пить. Это поможет избежать проливания молока дома и на улице.
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