Причины колик

Прежде чем приступить к изучению мира детских бутылочек, давайте узнаем, что такое колики. Вот что нам известно: колики — это временное явление, которое характеризуется сильным плачем у здоровых детей. Как правило, синдром проявляется у малышей в возрасте от 2 недель до 3–4 месяцев. Но вот что стоит помнить: это совершенно нормально, и все дети отлично справляются с таким этапом!

Кормление из бутылочки с антиколиковой системой

Как же колики связаны с кормлением из бутылочки? Хотя известно, что чрезмерно интенсивный плач проявляется у всех детей на ранних стадиях развития, у каждого отдельного ребенка он может возникать по разным причинам.

Несколько вещей, которые могут усилить колики: незрелость пищеварительного тракта (сейчас малышу все кажется таким новым и непривычным) и воздух, который попадает в животик.

Важно помнить об этом, если вы кормите малыша из бутылочки, потому что тогда колики могут возникнуть немного раньше, чем при грудном вскармливании. С чем это связано? Оставшийся воздух случайно попадает в животик малыша, когда он сосет соску, и становится причиной дискомфорта.

Большое значение имеют детали

Как же помочь малышу, если вам кажется, что он вдыхает воздух во время кормления из бутылочки?

Мы не способны изменить характер естественных движений малыша при кормлении из бутылочки, но можем улучшить ее дизайн. Мы встроили в соску специальный антиколиковый клапан, который изгибается во время кормления, предотвращает образование вакуума и направляет воздух в нижнюю часть бутылочки. Таким образом, воздух остается в бутылочке и не попадает в животик малыша, что снижает вероятность образования газов и срыгивания.

Исследования показали, что антиколиковая система действительно влияет на состояние ребенка во время и после кормления. В центре Childhood Nutrition Research Centre в Лондоне проводилось наблюдение за 145 здоровыми, рожденными в срок детьми в возрасте 2 и 6 недель, и было выявлено, что дети, которых кормили из детской бутылочки Philips Avent с антиколиковой системой, испытывали меньше колик, чем те, кого кормили из стандартной бутылочки.

Кроме того, дети, которых кормили из бутылочки Philips Avent с антиколиковой системой, меньше капризничали (особенно по ночам) по сравнению с детьми, которых кормили из обычной бутылочки.

Так что, хотя и нет способа, который бы полностью устранил проблему (это нормальное и временное явление), можно облегчить симптомы, используя детскую бутылочку, разработанную специально для снижения риска возникновения колик. Кормление будет проходить для малыша более приятным образом.