1 На основании данных онлайн-опроса, проведенного в 2018 г.; в опросе приняло участие более 8 000 женщин по всему миру, использующих детские товары различных производителей
*По результатам исследования “Baby Index -2018” компании ООО «Ипсос Комкон» в категориях молокоотсосов и приспособлений для кормления
**По результатам исследования «MEDI-Q-2018» компании ООО «Ипсос Комкон» в категориях молокоотсосов и приспособлений для кормления
*Широкая физиологичная соска снижает риск отказа от груди на 83,3%. Источник: О.Л. Лукоянова1, Т.Э Боровик1, 2, И.А. Беляева1, Г.В. Яцык1 ;1 Научный центр здоровья детей РАМН, Москва, Российская Федерация; 2 Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Российская Федерация «Применение современных технологических приемов для сохранения успешного грудного вскармливания», 02.10.2012 г.