По мере того, как ребенок растет, подходящая форма соски также будет меняться. Малыш будет чувствовать себя более уверенно при кормлении из бутылочки и сможет выпивать больше молока за меньшее время.

Наши соски созданы таким образом, чтобы обеспечить правильную скорость подачи молока на каждом этапе развития малыша. Они сделаны из разных материалов — от ультрамягких до устойчивых к прокусыванию — и различаются по скорости потока.