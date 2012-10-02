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Детские бутылочки для кормления новорожденных серии Natural

Снижает риск отказа от груди на 83,3% *

Бренд № 1 — рекомендовано мамами

Детские бутылочки Natural

Бутылочки с антиколиковой системой
Наборы детских бутылочек
Детские бутылочки Natural
Бутылочки с антиколиковой системой
Наборы детских бутылочек

Лучшая совместимость с грудным вскармливанием  

Бутылочка Avent Natural

Детские бутылочки серии Natural

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Серия бутылочек Philips Avent Natural  разработана для мам, которые хотят чередовать грудное вскармливание с кормлением из бутылочки. Благодаря широкой физиологичной соске Серия Natural позволяет малышу не отвыкать от естественного сосания.
Широкая физиологичная соска для естественного захвата
Уникальные лепестки, которые делают соску мягкой, гибкой и упругой, а также способствуют беспрерывному поступлению молока при кормлении малыша
Возможность выбора материала бутылочки: серия Natural представлена как в пластике, так и в стекле
Инновационный двойной антиколиковый клапан
Эргономичная форма: бутылочку легко держать даже малышу
Легко разбирается и собирается
Бренд № 1 — рекомендовано мамами

Что говорят другие мамы о детских бутылочках Philips Avent серии Natural

Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

Ищете самый естественный способ кормления из бутылочки?

Начните с бутылочки серии Natural, которая поможет вам сочетать грудное вскармливание и кормление из бутылочки.
Бутылочка Avent Natural 125 мл
SCF030/27
125 мл, 2 шт. в упаковке
Бутылочка Avent Natural 260 мл
SCF033/27
260 мл, 2 шт. в упаковке
Бутылочка Avent Natural 330 мл
SCF036/17
330 мл, 1 шт. в упаковке
Бутылочка Avent Natural
Смотреть детские бутылочки серии Natural ›

Выбирайте подходящую скорость потока

Соски Philips AVENT серии Natural, от 0 до 6 мес.+
Ультрамягкая и гибкая соска для малышей помладше
Соски Philips AVENT серии Natural, от 0 до 6 мес.+
Гладкие, устойчивые к прокусыванию соски для малышей постарше

По мере того, как ребенок растет, подходящая форма соски также будет меняться. Малыш будет чувствовать себя более уверенно при кормлении из бутылочки и сможет выпивать больше молока за меньшее время.

 

Наши соски созданы таким образом, чтобы обеспечить правильную скорость подачи молока на каждом этапе развития малыша. Они сделаны из разных материалов — от ультрамягких до устойчивых к прокусыванию — и различаются по скорости потока. 

Смотреть соски Philips Avent серии Natural

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На основании данных онлайн-опроса, проведенного в 2018 г.; в опросе приняло участие более 8 000 женщин по всему миру, использующих детские товары различных производителей

*По результатам исследования “Baby Index -2018” компании ООО «Ипсос Комкон» в категориях молокоотсосов и приспособлений для кормления

**По результатам исследования «MEDI-Q-2018» компании ООО «Ипсос Комкон» в категориях молокоотсосов и приспособлений для кормления

 

*Широкая физиологичная соска снижает риск отказа от груди на 83,3%. Источник: О.Л. Лукоянова1, Т.Э Боровик1, 2, И.А. Беляева1, Г.В. Яцык1 ;1 Научный центр здоровья детей РАМН, Москва, Российская Федерация; 2 Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Российская Федерация «Применение современных технологических приемов для сохранения успешного грудного вскармливания», 02.10.2012 г.

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