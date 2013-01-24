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Как выбрать бутылочку для кормления новорожденного  

Ой, мамочки: вы стали родителями, и теперь перед вами стоит непростая задача разобраться в том, что именно из представленного обширного ассортимента подойдет вашему малышу. Если вы планируете кормить его из бутылочки, это руководство поможет вам решить некоторые вопросы, например о том, какая бутылочка подойдет ребенку и сколько изделий нужно приобрести.

Самое необходимое

Когда дело касается кормления из бутылочки, без некоторых вещей вам просто не обойтись. При выборе бутылочки обратите внимание на следующее:

•  форма и материал соски и бутылочки (без вредных веществ),

•   различные скорости потока (должны соответствовать возрасту ребенка),

•   безопасность (соска плотно держится на бутылочке и не выскальзывает при       кормлении),

•   возможность стерилизации,

•  эргономичность.

 

Ваш выбор

Это были основные моменты. Теперь вы можете сузить параметры поиска, обратив внимание на собственные предпочтения. Чтобы вам было проще определиться, ответьте на несколько вопросов: 

  • Вы будете кормить ребенка только из бутылочки или хотите сочетать кормление из бутылочки с грудным вскармливанием?
  • Планируете ли вы кормить малыша из бутылочки с первого месяца или может быть позже? Возможно вы будете отлучаться по делам или захотите выйти на работу.

 

Чтобы убедиться, что у вас под рукой будет бутылочка, которая будет отвечать всем вашим требованиям и потребностям малыша, мы создали два вида бутылочек: серии Natural и серии Anti-colic.

 

Два вида детских бутылочек

Ниже представлен краткий обзор различий между бутылочками, который поможет вам выбрать наиболее подходящий вариант.

Детская бутылочка серии Natural

Бутылочки Philips Avent серии Natural подойдут мамам, которые хотят чередовать кормления грудью и из бутылочки. Дизайн соски имитирует форму груди, соска мягкая и гибкая. При этом спиралевидные ребра жесткости обеспечивают упругость соски и предотвращают её слипание во время кормлений.

Подробнее о бутылочках серии Natural:

Детская бутылочка серии Anti-colic с клапаном AirFree  

Серия бутылочек Philips Avent Anti-colic с уникальным клапаном AirFree создана для того, чтобы помочь вашему малышу заглатывать меньше воздуха. Клапан AirFree предотвращает попадание воздуха в соску: даже в горизонтальном положении бутылочки соска всегда остается наполнена молоком, что позволяет кормить малыша в вертикальном положении. Уменьшение количества воздуха, который малыш может заглатывать во время кормления, способствует снижению риска возникновения таких неприятностей, как колики, газы и срыгивания.

 

Подробнее о бутылочках серии Anti-colic:

Идеальное решение при сочетании грудного вскармливания с кормлением из бутылочки

Бутылочки Philips Avent серии Natural подойдут мамам, которые хотят чередовать кормления грудью и из бутылочки. Дизайн соски имитирует форму груди, соска мягкая и гибкая. При этом спиралевидные ребра жесткости обеспечивают упругость соски и предотвращают её слипание во время кормлений.

 

Правильный объем

Выбрав тип детской бутылочки, нужно определить подходящий объем изделия. Если вы планируете кормить малыша из бутылочки с рождения, то можно выбрать бутылочку с минимальным объемом. Затем, по мере роста малыш начинает пить больше за одно кормление. Это происходит потому, что кроха больше двигается, учится новому и его потребности увеличиваются.

Чтобы помочь вам, мы нанесли на бутылочки маркировку по возрасту.

 

Ниже представлен краткий обзор.

• 0 мес. 60 мл

• 0 мес.+ 125 мл

• От 1 мес. 260 мл

• От 6 мес. 330 мл

 

Тем не менее все малыши индивидуальны. Одни дети могут выпивать больше за кормление, другие - выпивать ту же порцию в два этапа, с небольшим перерывом. Поэтому выбирайте для вашего малыша оптимальный объем бутылочки.

Подходящая соска

Размер бутылочки определяет количество молока, а соска — скорость его потока

 

Как и объем бутылочек, скорость потока соски увеличивается по мере роста ребенка. Правильно подобранная скорость позволяет малышу кушать в своем темпе и снижает риск того, что ребенок подавится во время кормления. Потоки сосок Philips Avent приближены к естественному потоку молока, поступающего из груди. Величина и количество дырочек в соске определяют объем и скорость поступления из бутылочки грудного молока или смеси.

 

Количество и размер отверстий увеличиваются с увеличением возраста малыша. Обратите внимание, что количество отверстий в соске не соответствует номеру соски!
Ниже представлен краткий обзор. В скобках указана цифра, которую вы найдете на соске:
0 мес. - очень медленный поток (цифра 0)
От 0 мес. - для кормления новорожденных (цифра 1)
От 1 мес. - медленный поток (цифра 2)
От 3 мес. - средний поток (цифра 3)
От 6 мес. - быстрый поток (цифра 4)
Ниже представлен краткий обзор. В скобках указана цифра, которую вы найдете на соске:
Соска с переменным потоком 
Соска с исправила предназначена  для регуляции скорости потока во время кормления. Благодаря соске с переменным потоком вы можете регулировать скорость потока в соответствии с густотой жидкости и с темпом, с которым ест малыш.
Соска для густых жидкостей
Соска для густых жидкостей отлично подходит для детей от 6 месяцев и старше, которые питаются густой пищей, такой как: супы, соки с мякотью, каши, зерновое молоко и др.
Все соски Philips Avent серии Natural вы найдете по ссылке. 

Сколько потребуется детских бутылочек и сосок?

Порой кажется, что у малыша больше личных вещей, чем у вас. Сколько же бутылочек ему требуется? Какое количество будет чрезмерным?

 

Большинство мам считают, что шести детских бутылочек (3 маленьких и 3 больших) хватает на первые 6 месяцев. Если в уходе за ребенком вам будут помогать родственники, возможно, стоит приобрести несколько дополнительных изделий.

Мы также рекомендуем заменять соски на бутылочках раз в три месяца и соблюдать следующие правила гигиены:

•Периодически необходимо проверять соску на целостность: особенно в период активного прорезывания зубов у ребенка. Обнаружив повреждение, соску необходимо сразу выбрасывать.

 

•Запасайтесь дополнительными сосками на случай если соска потеряется или повредится.

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