Самое необходимое

Когда дело касается кормления из бутылочки, без некоторых вещей вам просто не обойтись. При выборе бутылочки обратите внимание на следующее:

• форма и материал соски и бутылочки (без вредных веществ),

• различные скорости потока (должны соответствовать возрасту ребенка),

• безопасность (соска плотно держится на бутылочке и не выскальзывает при кормлении),

• возможность стерилизации,

• эргономичность.

Ваш выбор

Это были основные моменты. Теперь вы можете сузить параметры поиска, обратив внимание на собственные предпочтения. Чтобы вам было проще определиться, ответьте на несколько вопросов:

Вы будете кормить ребенка только из бутылочки или хотите сочетать кормление из бутылочки с грудным вскармливанием?

Планируете ли вы кормить малыша из бутылочки с первого месяца или может быть позже? Возможно вы будете отлучаться по делам или захотите выйти на работу.

Чтобы убедиться, что у вас под рукой будет бутылочка, которая будет отвечать всем вашим требованиям и потребностям малыша, мы создали два вида бутылочек: серии Natural и серии Anti-colic.

Два вида детских бутылочек

Ниже представлен краткий обзор различий между бутылочками, который поможет вам выбрать наиболее подходящий вариант.