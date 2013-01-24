Самое необходимое
Когда дело касается кормления из бутылочки, без некоторых вещей вам просто не обойтись. При выборе бутылочки обратите внимание на следующее:
• форма и материал соски и бутылочки (без вредных веществ),
• различные скорости потока (должны соответствовать возрасту ребенка),
• безопасность (соска плотно держится на бутылочке и не выскальзывает при кормлении),
• возможность стерилизации,
• эргономичность.
Ваш выбор
Это были основные моменты. Теперь вы можете сузить параметры поиска, обратив внимание на собственные предпочтения. Чтобы вам было проще определиться, ответьте на несколько вопросов:
- Вы будете кормить ребенка только из бутылочки или хотите сочетать кормление из бутылочки с грудным вскармливанием?
- Планируете ли вы кормить малыша из бутылочки с первого месяца или может быть позже? Возможно вы будете отлучаться по делам или захотите выйти на работу.
Чтобы убедиться, что у вас под рукой будет бутылочка, которая будет отвечать всем вашим требованиям и потребностям малыша, мы создали два вида бутылочек: серии Natural и серии Anti-colic.
Два вида детских бутылочек
Ниже представлен краткий обзор различий между бутылочками, который поможет вам выбрать наиболее подходящий вариант.