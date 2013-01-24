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Готовить полезные питательные блюда для малыша не так сложно, как вы, быть может, думаете. В отличие от обжаривания, готовка на пару сохраняет как естественный вкус, так и пользу продуктов. Выбирайте здоровье!"
Введение прикорма – важный процесс, поскольку он определяет дальнейшее отношение ребёнка к пище и формирует его предпочтения. Наши пароварки-блендеры помогут вам с легкостью приготовить вкусные и полезные блюда для вашего малыша, пока вы наслаждаетесь временем вместе.
1 На основании он-лайн исследования потребительской
удовлетворенности, проведенного компанией GemSeek среди более чем 9000 женщин, использующих продукцию детских брендов, декабрь 2015.