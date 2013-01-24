Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
Главная страница
$

Ключевые слова для поиска

1

Готовьте полезный прикорм с пароваркой-блендером Philips Avent!

Один прибор разморозит, приготовит и измельчит. Быстро и легко!

Бренд № 1 — рекомендовано мамами

Все о наших пароварках-блендерах

Прибор для приготовления питания Philips Avent: обработка паром, смешивание и кормление

Приготовьте на пару, измельчите и кормите

Прибор для приготовления питания Philips Avent: полезный прикорм

Компактная – подойдет для маленькой кухни

Аксессуары Philips Avent, посуда

Для любого этапа введения прикорма

Пароварка-блендер  "4 в 1"

Прибор для приготовления детского питания "4 в 1" от Philips Avent
Узнать больше
Купить

Пароварка-блендер  "2 в 1"

Прибор для приготовления детского питания "2 в 1" от Philips Avent
Узнать больше
Купить

Что говорят другие мамы о пароварке-блендере Philips Avent?

Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

Готовьте на пару и легко вводите прикорм

Эмма Уильямс, детский консультант диетолог  

В сотрудничестве со специалистом по детскому питанию Эммой Уильямс мы подобрали рецепты для приготовления вкусных и свежих детских блюд. Вы найдете полезные советы по введению прикорма и интересные идеи для составления меню в книге рецептов, которая идет в комплекте с пароваркой-блендером "4 в 1". Прививайте малышу полезные привычки в питании с ранних лет для его здорового развития.
Модельный ряд продуктов для кормления малышей Philips Avent

Смотреть все пароварки-блендеры и аксессуары ›

Набор детской посуды Philips Avent

К сожалению, этот продукт больше не доступен

Набор для кормления малышей Philips Avent, удобные ручки, без бисфенола-А
Смотреть набор детской посуды Philips Avent

Советы специалистов помогут вам сделать выбор

  • Что делать, если ребенок отказывается от еды

    Введение прикорма

    Что делать, если ребенок отказывается от еды

    Читать
  • Начало прикорма детей

    Введение прикорма

    Начало прикорма детей

    Читать
  • Полезный прикорм для ребенка

    Введение прикорма

    Полезный прикорм для ребенка

    Читать
  • Как выбрать посуду для ребенка

    Введение прикорма

    Как выбрать посуду для ребенка

    Читать
Готовить полезные питательные блюда для малыша не так сложно, как вы, быть может, думаете. В отличие от обжаривания, готовка на пару сохраняет как естественный вкус, так и пользу продуктов. Выбирайте здоровье!"

Команда дизайнеров Philips

Другие продукты Philips Avent

Чувствуйте себя уверенно на каждом этапе
Чашка с трубочкой Philips Avent

"Взрослая" чашка Philips Avent

Детские бутылочки и соски

Детские бутылочки и соски ›

Интеллектуальная видеоняня Philips Avent

Philips Avent в социальных сетях

 

Подписывайтесь на официальные аккаунты Philips Avent в Instagram и Vkontakte, смотрите вебинары с экспертом Philips Avent в нашем плейлисте на YouTube.

Делитесь вашими фотографиями, отзывами и просто будьте на связи!

Youtube_канал_Avent
Бренд № 1 — рекомендовано мамами

Приборы для приготовления питания и посуда


Введение прикорма – важный процесс, поскольку он определяет дальнейшее отношение ребёнка к пище и формирует его предпочтения. Наши пароварки-блендеры помогут вам с легкостью приготовить вкусные и полезные блюда для вашего малыша, пока вы наслаждаетесь временем вместе.

 

1 На основании он-лайн исследования потребительской

удовлетворенности, проведенного компанией GemSeek среди более чем 9000 женщин, использующих продукцию детских брендов, декабрь 2015.  

 

Значок: часто задаваемые вопросы, инструкция по эксплуатации и помощь

Возник вопрос?
Мы всегда готовы помочь

Смотреть часто задаваемые вопросы и инструкции
Значок: специалист в области здравоохранения

Вы являетесь специалистом в области здравоохранения?

Перейти к сайту для профессионалов