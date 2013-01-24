В сотрудничестве со специалистом по детскому питанию Эммой Уильямс мы подобрали рецепты для приготовления вкусных и свежих детских блюд. Вы найдете полезные советы по введению прикорма и интересные идеи для составления меню в книге рецептов, которая идет в комплекте с пароваркой-блендером "4 в 1". Прививайте малышу полезные привычки в питании с ранних лет для его здорового развития.