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Превосходная защита кожи, гладкое бритье
Наслаждайтесь освежающим бритьем, не повреждая кожу. Уплотнение Aquatec гарантирует комфортное сухое и освежающее влажное бритье. Для большего комфорта используйте бритву Philips для влажного бритья вместе с пеной или гелем для бритья. Узнать обо всех преимуществах
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Превосходная защита кожи, гладкое бритье
Наслаждайтесь освежающим бритьем, не повреждая кожу. Уплотнение Aquatec гарантирует комфортное сухое и освежающее влажное бритье. Для большего комфорта используйте бритву Philips для влажного бритья вместе с пеной или гелем для бритья. Узнать обо всех преимуществах
Закругленные головки с низким коэффициентом трения повторяют контуры лица, снижая вероятность порезов.
Более 40 минут в режиме автономной работы для 14 сеансов бритья. Полная зарядка занимает 8 часов, поэтому бритва готова к использованию в любое время.
Система двойных лезвий электробритвы Philips приподнимает волоски для комфортного сбривания щетины, обеспечивая чистое бритье.
Уплотнение Aquatec гарантирует комфортное сухое бритье и освежающее влажное бритье. Отлично подходит для использования с гелем или пеной для бритья, что обеспечивает дополнительный комфорт даже при использовании в душе.
Система QuickRinse позволяет промывать бритву под струей воды и использовать в душе
Качество бритья
Удобство использования
Дизайн
Аксессуары
Обслуживание
Питание