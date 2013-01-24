Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

NIVEA AquaTouch

Электробритва для сухого и влажного бритья

AT750/26
NIVEA
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Общая оценка / 5
1 награда
NIVEA
  • Превосходная защита кожи, гладкое бритье Превосходная защита кожи, гладкое бритье Превосходная защита кожи, гладкое бритье
    -{discount-value}

    NIVEA AquaTouch Электробритва для сухого и влажного бритья

    AT750/26
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Превосходная защита кожи, гладкое бритье

    Наслаждайтесь освежающим бритьем, не повреждая кожу. Уплотнение Aquatec гарантирует комфортное сухое и освежающее влажное бритье. Для большего комфорта используйте бритву Philips для влажного бритья вместе с пеной или гелем для бритья. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    NIVEA AquaTouch Электробритва для сухого и влажного бритья

    Превосходная защита кожи, гладкое бритье

    Наслаждайтесь освежающим бритьем, не повреждая кожу. Уплотнение Aquatec гарантирует комфортное сухое и освежающее влажное бритье. Для большего комфорта используйте бритву Philips для влажного бритья вместе с пеной или гелем для бритья. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все aquatouch-shavers

      Превосходная защита кожи, гладкое бритье

      влажное бритье с гелем или пеной для бритья

      • Система Super Lift&Cut
      • Плавающие головки
      Плавно скользит, повторяя контуры лица

      Плавно скользит, повторяя контуры лица

      Закругленные головки с низким коэффициентом трения повторяют контуры лица, снижая вероятность порезов.

      Одна зарядка обеспечивает более 40 минут автономной работы бритвы

      Одна зарядка обеспечивает более 40 минут автономной работы бритвы

      Более 40 минут в режиме автономной работы для 14 сеансов бритья. Полная зарядка занимает 8 часов, поэтому бритва готова к использованию в любое время.

      Для комфортного, гладкого бритья

      Для комфортного, гладкого бритья

      Система двойных лезвий электробритвы Philips приподнимает волоски для комфортного сбривания щетины, обеспечивая чистое бритье.

      Отлично подходит для использования с гелем или пеной для бритья, что обеспечивает дополнительный комфорт

      Отлично подходит для использования с гелем или пеной для бритья, что обеспечивает дополнительный комфорт

      Уплотнение Aquatec гарантирует комфортное сухое бритье и освежающее влажное бритье. Отлично подходит для использования с гелем или пеной для бритья, что обеспечивает дополнительный комфорт даже при использовании в душе.

      Все части бритвы с системой QuickRinse можно мыть под водой

      Все части бритвы с системой QuickRinse можно мыть под водой

      Система QuickRinse позволяет промывать бритву под струей воды и использовать в душе

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        Система Super Lift&Cut
        Повторение контуров лица
        Технология динамичного повторения контуров
        Комфорт для кожи
        Пена для бритья NIVEA FOR MEN

      • Удобство использования

        Дисплей
        • 1 светодиодный индикатор
        • Индикация полного заряда аккумулятора
        • Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
        • Индикатор зарядки
        Зарядка
        • Перезарядка
        • Беспроводная работа
        Очистка
        • Быстрая очистка отсека для волос
        • Полностью водонепроницаемая
        Время работы бритвы
        Более 40 минут
        Время зарядки
        8 часов

      • Дизайн

        Отделка
        • Рифленая панель, ярко-синяя
        • Передняя панель (гладкая), черная
        цвет
        Черный и ярко-синий
        Ручка
        • Удобная ручка
        • Прорезиненная рукоятка

      • Аксессуары

        Кремы и лосьоны
        1
        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Защитный колпачок

      • Обслуживание

        Запасные головки
        • Модель HQ8 была заменена на SH50
        • Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ8

      • Питание

        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Максимальное энергопотребление
        5,4  Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        0,5  Вт

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Награды

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии