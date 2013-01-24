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Зарядное устройство

CP0806
Общая оценка / 5
  • деталь для OneBlade деталь для OneBlade деталь для OneBlade
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    Зарядное устройство

    CP0806
    Общая оценка / 5

    деталь для OneBlade

    Используйте эту подставку для эффективной зарядки или удобного хранения устройства, когда оно не используется.

    Зарядное устройство

    деталь для OneBlade

    Используйте эту подставку для эффективной зарядки или удобного хранения устройства, когда оно не используется.

    деталь для OneBlade

    Используйте эту подставку для эффективной зарядки или удобного хранения устройства, когда оно не используется.

    Зарядное устройство

    деталь для OneBlade

    Используйте эту подставку для эффективной зарядки или удобного хранения устройства, когда оно не используется.

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    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите в руководстве

      деталь для OneBlade

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Для приборов для ухода за волосами
        QP6520

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