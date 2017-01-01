QP6520/20
Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
Philips OneBlade — это новое революционное гибридное устройство для подравнивания, создания четких контуров и бритья щетины любой длины. Забудьте об использовании множества устройств в несколько этапов. OneBlade умеет все.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Предназначенное для стайлинга щетины и подравнивания волос на теле устройство Philips OneBlade позволяет подравнивать и сбривать волосы любой длины, а также создавать контуры. Оно обеспечивает удобное и комфортное бритье благодаря закругленным кончикам и скользящему покрытию. А режущий блок, совершающий 200 движений в секунду, эффективно сбреет даже длинные волосы.** **На основании патента №RU2714560, зарегистрированного в ФИПС от 18.02.2020
Бритва Philips OneBlade повторяет контуры вашего лица и обеспечивает качественное и комфортное подравнивание и бритье щетины на любых участках лица.
OneBlade повторяет контуры лица и обеспечивает качественное и комфортное бритье щетины на любых участках. Двустороннее лезвие можно перемещать в любом направлении, поэтому вы легко создадите четкие контуры и ровные линии.
Для поддержания оптимальной эффективности меняйте лезвие раз в 4 месяца*. Зеленый индикатор износа поможет понять степень износа лезвия.
Используйте водонепроницаемый OneBlade над раковиной или берите с собой в душ. OneBlade для сухого и влажного бритья легко очищать, а также можно использовать с пеной для бритья и без нее.
Зарядка устройства занимает 1 час и обеспечивает до 90 минут стабильной работы
Подравнивайте бороду с помощью прилагаемого регулируемого гребня, получая равномерную длину. Выберите одну из 14 фиксируемых установок длины и создавайте любой понравившийся образ: от эффекта легкой небритости до более небрежного стиля и полноценной щетины
Создавайте четкие контуры за несколько секунд с двусторонним лезвием.
Бритва OneBlade не раздражает кожу даже при бритье против роста волосков, поскольку бритва не прилегает вплотную к коже.
OneBlade для сухого и влажного бритья позволяет подравнивать волосы до нужной длины, выбирая одну из 14 установок от 0,4 мм до 10 мм.
Следите за уровнем заряда OneBlade на светодиодном цифровом дисплее. Если батарея разрядится во время использования прибора, индикатор подаст звуковой сигнал. На дисплее также отображается информация о ходе выполнения зарядки, когда прибор подключен к сети. Включите дорожную блокировку, чтобы взять OneBlade с собой.
Подравнивание и бритье
Аксессуары
Питание
Дизайн
Обслуживание
Удобство использования
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.