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OneBlade Pro

QP6520/20
Общая оценка / 5
4 награды
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
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    OneBlade Pro

    QP6520/20
    Общая оценка / 5
    4 награды

    Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Philips OneBlade — это новое революционное гибридное устройство для подравнивания, создания четких контуров и бритья щетины любой длины. Забудьте об использовании множества устройств в несколько этапов. OneBlade умеет все. Узнать обо всех преимуществах

    OneBlade Pro

    Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Philips OneBlade — это новое революционное гибридное устройство для подравнивания, создания четких контуров и бритья щетины любой длины. Забудьте об использовании множества устройств в несколько этапов. OneBlade умеет все. Узнать обо всех преимуществах

    Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Philips OneBlade — это новое революционное гибридное устройство для подравнивания, создания четких контуров и бритья щетины любой длины. Забудьте об использовании множества устройств в несколько этапов. OneBlade умеет все. Узнать обо всех преимуществах

    OneBlade Pro

    Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Philips OneBlade — это новое революционное гибридное устройство для подравнивания, создания четких контуров и бритья щетины любой длины. Забудьте об использовании множества устройств в несколько этапов. OneBlade умеет все. Узнать обо всех преимуществах

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      Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

      Сбривает волоски, не повреждая кожу

      • Подравнивает, делает контуры и бреет
      • Для щетины любой длины
      • Гребень для подравнивания, 14 установок
      • Аккумулятор, влажное и сухое бритье
      Уникальная технология OneBlade

      Уникальная технология OneBlade

      Philips OneBlade оснащен уникальной технологией для стайлинга щетины или бороды, а также для подравнивания волос на теле. С помощью этого устройства можно подравнивать, создавать контуры и брить волоски любой длины. Система двойной защиты, состоящая из особого покрытия и лезвий с закругленными кончиками, обеспечивает максимальный комфорт во время бритья. Быстро двигающийся режущий блок, который совершает 200 движений в секунду, эффективно сбривает даже длинные волоски.

      Точное подравнивание

      Точное подравнивание

      Подравнивайте бороду с помощью прилагаемого регулируемого гребня, получая равномерную длину. Выберите одну из 14 фиксируемых установок длины и создавайте любой понравившийся образ: от эффекта легкой небритости до более небрежного стиля и полноценной бороды.

      Создавайте четкие контуры

      Создавайте четкие контуры

      Создавайте идеальные контуры с помощью двустороннего лезвия. Для дополнительного удобства и лучшего обзора устройство можно перемещать в любом направлении. Создайте свой стиль за секунды!

      Брейте щетину

      Брейте щетину

      Система OneBlade не раздражает кожу даже при бритье против роста волосков, поскольку бритва не прилегает вплотную к коже.

      Гибкость головки

      Гибкость головки

      OneBlade повторяет контуры лица и обеспечивает качественное и комфортное подравнивание и бритье щетины на любых участках лица.

      Двустороннее лезвие для создания четких контуров и ровных линий

      Двустороннее лезвие для создания четких контуров и ровных линий

      OneBlade повторяет контуры лица и обеспечивает качественное и комфортное бритье щетины на любых участках. Двустороннее лезвие можно перемещать в любом направлении, поэтому вы легко создадите четкие контуры и ровные линии.

      Насадка-гребень для точного подравнивания: 14 установок длины (от 0,4 до 10 мм)

      Насадка-гребень для точного подравнивания: 14 установок длины (от 0,4 до 10 мм)

      Универсальная насадка-гребень для точного подравнивания позволяет выбрать длину от 0,4 до 10 мм. Вам гарантировано качественное подравнивание до нужной длины.

      Срок службы лезвий OneBlade

      Срок службы лезвий OneBlade

      Прочные и долговечные лезвия необходимо заменять лишь раз в 4 месяца*. Заменить лезвия очень легко.

      Влажное и сухое бритье

      Влажное и сухое бритье

      OneBlade водонепроницаем, так что его очень легко очищать, достаточно сполоснуть водой под краном. Вы также можете выбирать любой способ бритья — с пеной или сухое бритье.

      На светодиодном цифровом дисплее показан статус батареи и дорожной блокировки

      На светодиодном цифровом дисплее показан статус батареи и дорожной блокировки

      Следите за уровнем заряда OneBlade на светодиодном цифровом дисплее. Если батарея разрядится во время использования прибора, индикатор подаст звуковой сигнал. На дисплее также отображается информация о ходе выполнения зарядки, когда прибор подключен к сети. Включите дорожную блокировку, чтобы взять OneBlade с собой.

      Литийионный аккумулятор обеспечивает 90 мин работы

      Литийионный аккумулятор обеспечивает 90 мин работы

      Литий-ионный аккумулятор обеспечивает 90 минут работы после 1 часа зарядки.

      Технические характеристики

      • Подравнивание и бритье

        Бритвенная система
        • Технология повторения контуров
        • Система двойной защиты
        Система подравнивания
        Технология повторения контуров

      • Аксессуары

        Гребень
        Гребень с 14 установками длины (0,4–10 мм)
        Подставка
        Зарядное устройство
        Чехол
        Чехол для путешествий

      • Удобство использования

        Зарядка
        Перезарядка
        Дисплей
        • Светодиодный цифровой дисплей
        • Индикатор дорожной блокировки
        Влажное и сухое бритье
        Да

      • Дизайн

        цвет
        Черный и серебристый
        Ручка
        Эргономичное покрытие и удобная ручка

      • Питание

        Время работы
        90 минут
        Зарядка
        1 час для полной зарядки
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Максимальное энергопотребление
        5,4  Вт

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        На ручку
        Сменные головки
        • QP210, QP220, QP610, QP620
        • Выполняйте замену каждые 4 месяца*

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            • Для максимально качественного бритья лезвия необходимо менять каждые 4 месяца при использовании бритвы дважды в неделю для полного бритья. Фактические данные могут различаться.