Уникальная технология OneBlade**

Предназначенное для стайлинга щетины и подравнивания волос на теле устройство Philips OneBlade позволяет подравнивать и сбривать волосы любой длины, а также создавать контуры. Оно обеспечивает удобное и комфортное бритье благодаря закругленным кончикам и скользящему покрытию. А режущий блок, совершающий 200 движений в секунду, эффективно сбреет даже длинные волосы.** **На основании патента №RU2714560, зарегистрированного в ФИПС от 18.02.2020