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  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    OneBlade Pro

    QP6520/20

    Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Philips OneBlade — это новое революционное гибридное устройство для подравнивания, создания четких контуров и бритья щетины любой длины. Забудьте об использовании множества устройств в несколько этапов. OneBlade умеет все.

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    OneBlade Pro

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    Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Сбривает щетину, не повреждая кожу

    • Подравнивает, делает контуры и бреет
    • Для щетины любой длины
    • Гребень для подравнивания, 14 установок
    • Аккумулятор, влажное и сухое бритье
    Уникальная технология OneBlade**

    Уникальная технология OneBlade**

    Предназначенное для стайлинга щетины и подравнивания волос на теле устройство Philips OneBlade позволяет подравнивать и сбривать волосы любой длины, а также создавать контуры. Оно обеспечивает удобное и комфортное бритье благодаря закругленным кончикам и скользящему покрытию. А режущий блок, совершающий 200 движений в секунду, эффективно сбреет даже длинные волосы.** **На основании патента №RU2714560, зарегистрированного в ФИПС от 18.02.2020

    Повторяет контуры вашего лица

    Повторяет контуры вашего лица

    Бритва Philips OneBlade повторяет контуры вашего лица и обеспечивает качественное и комфортное подравнивание и бритье щетины на любых участках лица.

    Двустороннее лезвие для создания четких контуров и ровных линий

    Двустороннее лезвие для создания четких контуров и ровных линий

    OneBlade повторяет контуры лица и обеспечивает качественное и комфортное бритье щетины на любых участках. Двустороннее лезвие можно перемещать в любом направлении, поэтому вы легко создадите четкие контуры и ровные линии.

    Каждое лезвие прослужит до 4 месяцев*

    Каждое лезвие прослужит до 4 месяцев*

    Для поддержания оптимальной эффективности меняйте лезвие раз в 4 месяца*. Зеленый индикатор износа поможет понять степень износа лезвия.

    Использование на влажной и сухой коже

    Использование на влажной и сухой коже

    Используйте водонепроницаемый OneBlade над раковиной или берите с собой в душ. OneBlade для сухого и влажного бритья легко очищать, а также можно использовать с пеной для бритья и без нее.

    Зарядите — и вперед

    Зарядите — и вперед

    Зарядка устройства занимает 1 час и обеспечивает до 90 минут стабильной работы

    Точное подравнивание

    Подравнивайте бороду с помощью прилагаемого регулируемого гребня, получая равномерную длину. Выберите одну из 14 фиксируемых установок длины и создавайте любой понравившийся образ: от эффекта легкой небритости до более небрежного стиля и полноценной щетины

    Создавайте четкие контуры

    Создавайте четкие контуры за несколько секунд с двусторонним лезвием.

    Брейте щетину

    Бритва OneBlade не раздражает кожу даже при бритье против роста волосков, поскольку бритва не прилегает вплотную к коже.

    Подравнивание до нужной длины

    OneBlade для сухого и влажного бритья позволяет подравнивать волосы до нужной длины, выбирая одну из 14 установок от 0,4 мм до 10 мм.

    На светодиодном цифровом дисплее показан статус батареи и дорожной блокировки

    Следите за уровнем заряда OneBlade на светодиодном цифровом дисплее. Если батарея разрядится во время использования прибора, индикатор подаст звуковой сигнал. На дисплее также отображается информация о ходе выполнения зарядки, когда прибор подключен к сети. Включите дорожную блокировку, чтобы взять OneBlade с собой.

    • Подравнивание и бритье

      Бритвенная система
      • Технология повторения контуров
      • Система двойной защиты
      Система подравнивания
      Технология повторения контуров

    • Аксессуары

      Подставка
      Зарядное устройство
      Чехол
      Чехол для путешествий
      Гребень
      Гребень с 14 установками длины (0,4–10 мм)

    • Питание

      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Зарядка
      1 час для полной зарядки
      Время работы
      90 минут
      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Максимальное энергопотребление
      5.4  Вт

    • Дизайн

      Ручка
      Эргономичное покрытие и удобная ручка
      Цвет
      Черный и серебристый

    • Обслуживание

      Сменные головки
      • QP210, QP220, QP610, QP620
      • Выполняйте замену каждые 4 месяца*
      Гарантия 2 года
      На ручку

    • Удобство использования

      Дисплей
      • Светодиодный цифровой дисплей
      • Индикатор дорожной блокировки
      Зарядка
      Перезарядка
      Сухое и влажное бритье
      Да

    Badge-D2C

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    • Для максимально качественного бритья лезвия необходимо менять каждые 4 месяца при использовании бритвы дважды в неделю для полного бритья. Фактические данные могут различаться.
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