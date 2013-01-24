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OneBlade Pro

QP6510/20
Общая оценка / 5
4 награды
  • OneBlade подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины OneBlade подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины OneBlade подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
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    OneBlade Pro

    QP6510/20
    Общая оценка / 5
    4 награды

    OneBlade подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Philips OneBlade — это новое революционное гибридное устройство для подравнивания, создания чётких контуров и бритья щетины любой длины Узнать обо всех преимуществах

    OneBlade Pro

    OneBlade подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Philips OneBlade — это новое революционное гибридное устройство для подравнивания, создания чётких контуров и бритья щетины любой длины Узнать обо всех преимуществах

    OneBlade подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Philips OneBlade — это новое революционное гибридное устройство для подравнивания, создания чётких контуров и бритья щетины любой длины Узнать обо всех преимуществах

    OneBlade Pro

    OneBlade подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Philips OneBlade — это новое революционное гибридное устройство для подравнивания, создания чётких контуров и бритья щетины любой длины Узнать обо всех преимуществах

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      OneBlade подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

      Сбривает щетину, не повреждает кожу

      • Подравнивает, бреет и делает контуры
      • Сбривает щетину, не повреждает кожу
      • Гребень для подравнивания, 12 установок
      • Аккумулятор, влажное и сухое бритьё
      Уникальная технология OneBlade

      Уникальная технология OneBlade

      Philips OneBlade — это революционная электрическая технология, созданная для мужчин, которые носят щетину или бороду. OneBlade подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины. Уникальная технология OneBlade состоит из быстро двигающегося режущего блока, который совершает 200 движений в секунду, и системы двойной защиты. Они обеспечивают эффективное и комфортное бритье даже самой длинной щетины. OneBlade сбривает щетину не слишком близко к коже для комфортных ощущений от бритья.

      Подравнивает щетину

      Подравнивает щетину

      Подравнивайте бороду до точной равномерной длины с помощью прилагаемого регулируемого гребня. Выберите одну из 12 фиксируемых установок длины и создавайте любой понравившийся образ: от эффекта легкой небритости до более небрежного стиля и длинной бороды.

      Создаёт чёткие конуры

      Создаёт чёткие конуры

      Создавайте четкие контуры с помощью двустороннего лезвия. Сбривать щетину можно в любом направлении - лезвие не будет закрывать обзор. OneBlade подравнивает и сбривает щетину без раздражения - вы легко создадите свой образ за секунды.

      Сбривает щетину

      Сбривает щетину

      OneBlade сбривает щетину не слишком близко к коже для комфортных ощущений от бритья. При этом щетину любой длины можно брить даже против роста волос.

      Повторяет контуры лица

      Повторяет контуры лица

      OneBlade повторяет контуры лица и обеспечивает качественное и комфортное подравнивание и бритье щетины на любых участках лица.

      Двустороннее лезвие для создания четких контуров и ровных линий

      Двустороннее лезвие для создания четких контуров и ровных линий

      OneBlade повторяет контуры лица и обеспечивает качественное и комфортное бритье щетины на любых участках. Двустороннее лезвие можно перемещать в любом направлении, поэтому вы легко создадите четкие контуры и ровные линии.

      Насадка-гребень для точного подравнивания: 12 установок длины (от 0,5 до 9 мм)

      Насадка-гребень для точного подравнивания: 12 установок длины (от 0,5 до 9 мм)

      Универсальная насадка-гребень для точного подравнивания позволяет выбрать длину от 0,5 до 9 мм. Вам гарантировано качественное подравнивание до нужной длины.

      Сменное лезвие служит до 4 месяцев

      Сменное лезвие служит до 4 месяцев

      Прочные и долговечные лезвия необходимо заменять лишь раз в 4 месяца*. Заменить лезвия очень легко.

      Влажное и сухое бритьё

      Влажное и сухое бритьё

      OneBlade водонепроницаем, так что его очень легко очищать, достаточно сполоскнуть водой под краном. Вы также можете выбирать любой способ бритья — с пеной или сухое бритье.

      Светодиодный индикатор показывает статус аккумулятора

      Светодиодный индикатор показывает статус аккумулятора

      Следите за уровнем заряда OneBlade с помощью специального индикатора. Если батарея разрядится во время использования прибора, индикатор подаст звуковой сигнал. Он также информирует о ходе выполнения зарядки, когда прибор подключен к сети.

      Литий-ионный аккумулятор обеспечивает 60 мин работы

      Литий-ионный аккумулятор обеспечивает 60 мин работы

      Литий-ионный аккумулятор обеспечивает 60 минут автономной работы после 1 часа зарядки.

      Технические характеристики

      • Подравнивание и бритье

        Бритвенная система
        • Технология повторения контуров
        • Система двойной защиты

      • Аксессуары

        Гребень
        Гребень с 12 установками длины (0,5–9 мм)

      • Удобство использования

        Зарядка
        Перезарядка
        Дисплей
        3 LED-индикатора состояния батареи
        Влажное и сухое бритье
        Да

      • Дизайн

        цвет
        Черный и серебристый
        Ручка
        Эргономичное покрытие и удобная ручка

      • Питание

        Время работы
        60 минут
        Зарядка
        1 час для полной зарядки
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Максимальное энергопотребление
        5,4  Вт

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        На ручку
        Сменные головки
        • QP210, QP220, QP610, QP620
        • Выполняйте замену каждые 4 месяца*

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            • *Для лучших ощущений от бритья. На основе двух полных сеансов бритья в неделю. Фактические данные могут отличаться.