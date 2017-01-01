Ключевые слова для поиска

  • OneBlade подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины&lt;br> OneBlade подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины&lt;br> OneBlade подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины&lt;br>

    OneBlade Pro

    QP6510/20

    OneBlade подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины<br>

    Philips OneBlade — это новое революционное гибридное устройство для подравнивания, создания чётких контуров и бритья щетины любой длины

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    OneBlade Pro

    Похожие продукты

    Смотреть все

    OneBlade подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины<br>

    Сбривает щетину, не повреждает кожу<br>

    • Подравнивает, бреет и делает контуры
    • Сбривает щетину, не повреждает кожу<br>
    • Гребень для подравнивания, 12 установок
    • Аккумулятор, влажное и сухое бритьё<br>
    Уникальная технология OneBlade**

    Уникальная технология OneBlade**

    Philips OneBlade — это революционная электрическая технология, созданная для мужчин, которые носят щетину или бороду. OneBlade подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины. Уникальная технология OneBlade состоит из быстро двигающегося режущего блока, который совершает 200 движений в секунду, и системы двойной защиты.** Они обеспечивают эффективное и комфортное бритье даже самой длинной щетины. OneBlade сбривает щетину не слишком близко к коже для комфортных ощущений от бритья. **На основании патента №RU2714560, зарегистрированного в ФИПС от 18.02.2020

    Повторяет контуры лица

    Повторяет контуры лица

    OneBlade повторяет контуры лица и обеспечивает качественное и комфортное подравнивание и бритье щетины на любых участках лица.

    Двустороннее лезвие для создания четких контуров и ровных линий

    Двустороннее лезвие для создания четких контуров и ровных линий

    OneBlade повторяет контуры лица и обеспечивает качественное и комфортное бритье щетины на любых участках. Двустороннее лезвие можно перемещать в любом направлении, поэтому вы легко создадите четкие контуры и ровные линии.

    Подравнивание до нужной длины

    Подравнивание до нужной длины

    OneBlade для сухого и влажного бритья позволяет подравнивать волосы до нужной длины, выбирая одну из 12 установок от 0,5 мм до 9 мм.

    Сменное лезвие служит до 4 месяцев

    Сменное лезвие служит до 4 месяцев

    Для поддержания оптимальной эффективности меняйте лезвие раз в 4 месяца*. Зеленый индикатор износа поможет понять степень износа лезвия.

    Влажное и сухое бритьё

    Влажное и сухое бритьё

    OneBlade водонепроницаем, так что его очень легко очищать, достаточно сполоскнуть водой под краном. Вы также можете выбирать любой способ бритья — с пеной или сухое бритье.

    Проверка состояния аккумулятора

    Проверка состояния аккумулятора

    Убедитесь, что ваш прибор OneBlade всегда готов к использованию. Индикатор состояния аккумулятора уведомит вас при низком заряде аккумулятора и обозначит процедуру зарядки при подключении к сети.

    Литий-ионный аккумулятор обеспечивает 60 мин работы

    Литий-ионный аккумулятор обеспечивает 60 мин работы

    Литий-ионный аккумулятор обеспечивает 60 минут автономной работы после 1 часа зарядки.

    Точное подравнивание

    Подравнивайте щетину до оптимальной длины. Philips OneBlade поставляется с высокоточным гребнем с 12 установками длины, которые позволят создавать образ с щетиной необходимой длины.

    Создаёт чёткие конуры

    Создавайте четкие контуры с помощью двустороннего лезвия. Сбривать щетину можно в любом направлении - лезвие не будет закрывать обзор. OneBlade подравнивает и сбривает щетину без раздражения - вы легко создадите свой образ за секунды.

    Сбривает щетину

    OneBlade сбривает щетину не слишком близко к коже для комфортных ощущений от бритья. При этом щетину любой длины можно брить даже против роста волос.

    • Подравнивание и бритье

      Бритвенная система
      • Технология повторения контуров
      • Система двойной защиты

    • Аксессуары

      Гребень
      Гребень с 12 установками длины (0,5–9 мм)

    • Питание

      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Зарядка
      1 час для полной зарядки
      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Время работы
      60 минут
      Максимальное энергопотребление
      5.4  Вт

    • Дизайн

      Цвет
      Черный и серебристый
      Ручка
      Эргономичное покрытие и удобная ручка

    • Обслуживание

      Сменные головки
      • QP210, QP220, QP610, QP620
      • Выполняйте замену каждые 4 месяца*
      Гарантия 2 года
      На ручку

    • Удобство использования

      Дисплей
      3 LED-индикатора состояния батареи
      Зарядка
      Перезарядка
      Сухое и влажное бритье
      Да

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.
    Clippin

    Найдите запасную часть или аксессуар

    Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

    Аксессуары

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    • *Для лучших ощущений от бритья. На основе двух полных сеансов бритья в неделю. Фактические данные могут отличаться.<br>
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.