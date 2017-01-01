Уникальная технология OneBlade**

Philips OneBlade — это революционная электрическая технология, созданная для мужчин, которые носят щетину или бороду. OneBlade подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины. Уникальная технология OneBlade состоит из быстро двигающегося режущего блока, который совершает 200 движений в секунду, и системы двойной защиты.** Они обеспечивают эффективное и комфортное бритье даже самой длинной щетины. OneBlade сбривает щетину не слишком близко к коже для комфортных ощущений от бритья. **На основании патента №RU2714560, зарегистрированного в ФИПС от 18.02.2020