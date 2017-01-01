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OneBlade подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины<br>
Philips OneBlade — это новое революционное гибридное устройство для подравнивания, создания чётких контуров и бритья щетины любой длиныУзнать обо всех преимуществах
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Philips OneBlade — это революционная электрическая технология, созданная для мужчин, которые носят щетину или бороду. OneBlade подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины. Уникальная технология OneBlade состоит из быстро двигающегося режущего блока, который совершает 200 движений в секунду, и системы двойной защиты.** Они обеспечивают эффективное и комфортное бритье даже самой длинной щетины. OneBlade сбривает щетину не слишком близко к коже для комфортных ощущений от бритья. **На основании патента №RU2714560, зарегистрированного в ФИПС от 18.02.2020
OneBlade повторяет контуры лица и обеспечивает качественное и комфортное подравнивание и бритье щетины на любых участках лица.
OneBlade повторяет контуры лица и обеспечивает качественное и комфортное бритье щетины на любых участках. Двустороннее лезвие можно перемещать в любом направлении, поэтому вы легко создадите четкие контуры и ровные линии.
OneBlade для сухого и влажного бритья позволяет подравнивать волосы до нужной длины, выбирая одну из 12 установок от 0,5 мм до 9 мм.
Для поддержания оптимальной эффективности меняйте лезвие раз в 4 месяца*. Зеленый индикатор износа поможет понять степень износа лезвия.
OneBlade водонепроницаем, так что его очень легко очищать, достаточно сполоскнуть водой под краном. Вы также можете выбирать любой способ бритья — с пеной или сухое бритье.
Убедитесь, что ваш прибор OneBlade всегда готов к использованию. Индикатор состояния аккумулятора уведомит вас при низком заряде аккумулятора и обозначит процедуру зарядки при подключении к сети.
Литий-ионный аккумулятор обеспечивает 60 минут автономной работы после 1 часа зарядки.
Подравнивайте щетину до оптимальной длины. Philips OneBlade поставляется с высокоточным гребнем с 12 установками длины, которые позволят создавать образ с щетиной необходимой длины.
Создавайте четкие контуры с помощью двустороннего лезвия. Сбривать щетину можно в любом направлении - лезвие не будет закрывать обзор. OneBlade подравнивает и сбривает щетину без раздражения - вы легко создадите свой образ за секунды.
OneBlade сбривает щетину не слишком близко к коже для комфортных ощущений от бритья. При этом щетину любой длины можно брить даже против роста волос.
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