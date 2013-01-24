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Зарядное устройство

CP0811
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  • Деталь триммера для бороды Деталь триммера для бороды Деталь триммера для бороды
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    Зарядное устройство

    CP0811
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    Деталь триммера для бороды

    Этот гребень, используемый с триммером для бороды, позволяет подравнивать и моделировать бороду для создания задуманного образа. Обеспечивает неповторимую точность при воплощении ваших замыслов!

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Зарядное устройство

    Деталь триммера для бороды

    Этот гребень, используемый с триммером для бороды, позволяет подравнивать и моделировать бороду для создания задуманного образа. Обеспечивает неповторимую точность при воплощении ваших замыслов!

    Деталь триммера для бороды

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Для приборов для ухода за волосами
      • QS6140
      • QS6141
      • QS6160
      • QS6161

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