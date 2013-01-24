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крепление в комплекте

CP0829
Общая оценка / 5
  • Поддерживает бритвенные головки в правильном положении Поддерживает бритвенные головки в правильном положении Поддерживает бритвенные головки в правильном положении
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    крепление в комплекте

    CP0829
    Общая оценка / 5

    Поддерживает бритвенные головки в правильном положении

    Вы потеряли или повредили крепление для бритвенных головок, но прибор по-прежнему отлично работает? Закажите крепление для бритвенной головки, которое подходит для бритв Aqua Touch и Power Touch.

    крепление в комплекте

    Поддерживает бритвенные головки в правильном положении

    Вы потеряли или повредили крепление для бритвенных головок, но прибор по-прежнему отлично работает? Закажите крепление для бритвенной головки, которое подходит для бритв Aqua Touch и Power Touch.

    Поддерживает бритвенные головки в правильном положении

    Вы потеряли или повредили крепление для бритвенных головок, но прибор по-прежнему отлично работает? Закажите крепление для бритвенной головки, которое подходит для бритв Aqua Touch и Power Touch.

    крепление в комплекте

    Поддерживает бритвенные головки в правильном положении

    Вы потеряли или повредили крепление для бритвенных головок, но прибор по-прежнему отлично работает? Закажите крепление для бритвенной головки, которое подходит для бритв Aqua Touch и Power Touch.

    Поддерживает бритвенные головки в правильном положении

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    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для:
      • RQ310
      • RQ320
      Подходит для моделей:
      • RQ338
      • RQ350
      • RQ352
      • RQ360
      • RQ361
      • RQ370
      • RQ371
      • XA525
      • YS505
      • YS522
      • YS523
      • YS524
      • YS526
      • YS527
      • YS534
      • YS536

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