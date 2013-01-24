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Крышка

CP6683
Общая оценка / 5
  • крышка для стеклянного кувшина HR365x крышка для стеклянного кувшина HR365x крышка для стеклянного кувшина HR365x
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    Крышка

    CP6683
    Общая оценка / 5

    крышка для стеклянного кувшина HR365x

    Благодаря технологии ProBlend 6 3D, мощности 1400 Вт и скорости мотора до 35 000 оборотов в минуту вы можете готовить смузи и коктейли с превосходным вкусом и консистенцией. Доказано, что пользователи добавляют больше фруктов и овощей в свой рацион. Узнать обо всех преимуществах

    Крышка

    крышка для стеклянного кувшина HR365x

    Благодаря технологии ProBlend 6 3D, мощности 1400 Вт и скорости мотора до 35 000 оборотов в минуту вы можете готовить смузи и коктейли с превосходным вкусом и консистенцией. Доказано, что пользователи добавляют больше фруктов и овощей в свой рацион. Узнать обо всех преимуществах

    крышка для стеклянного кувшина HR365x

    Благодаря технологии ProBlend 6 3D, мощности 1400 Вт и скорости мотора до 35 000 оборотов в минуту вы можете готовить смузи и коктейли с превосходным вкусом и консистенцией. Доказано, что пользователи добавляют больше фруктов и овощей в свой рацион. Узнать обо всех преимуществах

    Крышка

    крышка для стеклянного кувшина HR365x

    Благодаря технологии ProBlend 6 3D, мощности 1400 Вт и скорости мотора до 35 000 оборотов в минуту вы можете готовить смузи и коктейли с превосходным вкусом и консистенцией. Доказано, что пользователи добавляют больше фруктов и овощей в свой рацион. Узнать обо всех преимуществах

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    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.

    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите в руководстве

      крышка для стеклянного кувшина HR365x

      Ознакомьтесь с данными по совместимости

      • Черный

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • HR3651
        • HR3652
        • HR3653
        • HR3654
        • HR3655
        • HR3656
        • HR3657
        • HR3658
        • HR3659

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