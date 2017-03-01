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Avance Collection

Быстрый блендер, технология ProBlend 1400 Вт

HR3655/00
Общая оценка / 5
  • Раскрывает пользу питательных веществ Раскрывает пользу питательных веществ Раскрывает пользу питательных веществ
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    Avance Collection Быстрый блендер, технология ProBlend 1400 Вт

    HR3655/00
    Общая оценка / 5

    Раскрывает пользу питательных веществ

    На 50% более тщательное смешивание по сравнению с предыдущим поколением блендеров Philips Avance. Мощность 1400 Вт, высокая скорость смешивания до 35 000 оборотов в минуту и 3D технология ProBlend 6 раскрывают 97% питательных веществ*. *Исследование, проведенное независимой лабораторией в мае 2016 г., с грушей, клубникой, свеклой и томатами. Узнать обо всех преимуществах

    Avance Collection Быстрый блендер, технология ProBlend 1400 Вт

    Раскрывает пользу питательных веществ

    На 50% более тщательное смешивание по сравнению с предыдущим поколением блендеров Philips Avance. Мощность 1400 Вт, высокая скорость смешивания до 35 000 оборотов в минуту и 3D технология ProBlend 6 раскрывают 97% питательных веществ*. *Исследование, проведенное независимой лабораторией в мае 2016 г., с грушей, клубникой, свеклой и томатами. Узнать обо всех преимуществах

    Раскрывает пользу питательных веществ

    На 50% более тщательное смешивание по сравнению с предыдущим поколением блендеров Philips Avance. Мощность 1400 Вт, высокая скорость смешивания до 35 000 оборотов в минуту и 3D технология ProBlend 6 раскрывают 97% питательных веществ*. *Исследование, проведенное независимой лабораторией в мае 2016 г., с грушей, клубникой, свеклой и томатами. Узнать обо всех преимуществах

    Avance Collection Быстрый блендер, технология ProBlend 1400 Вт

    Раскрывает пользу питательных веществ

    На 50% более тщательное смешивание по сравнению с предыдущим поколением блендеров Philips Avance. Мощность 1400 Вт, высокая скорость смешивания до 35 000 оборотов в минуту и 3D технология ProBlend 6 раскрывают 97% питательных веществ*. *Исследование, проведенное независимой лабораторией в мае 2016 г., с грушей, клубникой, свеклой и томатами. Узнать обо всех преимуществах

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      Раскрывает пользу питательных веществ

      Позволяет включить в свой рацион больше фруктов и овощей

      • 1400 Вт
      • ProBlend 6 3D
      • Стеклянный кувшин объемом 2 л
      • 2 стакана On the Go
      Мощный мотор 1400 Вт для превосходных коктейлей

      Мощный мотор 1400 Вт для превосходных коктейлей

      Более тщательное смешивание фруктов и овощей благодаря мотору мощностью 1400 Вт.

      Усовершенствованная технология смешивания ProBlend 6 3D

      Усовершенствованная технология смешивания ProBlend 6 3D

      Мы разработали технологию ProBlend 6 3D, чтобы обеспечить самое тщательное смешивание всех ингредиентов вашего смузи, — благодаря ей из клеток фруктов, овощей и орехов будут извлечены все питательные вещества, и их легко усвоит организм.

      До 35 000 оборотов в минуту

      До 35 000 оборотов в минуту

      Скорость мотора до 35 000 оборотов в минуту для тщательного смешивания и невероятно полезных смузи

      Режим управления скоростью вручную

      Режим управления скоростью вручную

      От легкого смешивания для мягких плодов — до турборежима для твердых фруктов и овощей. Вы можете вручную управлять скоростью, выбирая наиболее подходящий режим.

      Запрограммированные режимы для смузи

      Запрограммированные режимы для смузи

      Запрограммированные режимы для простого приготовления домашних смузи.

      Кувшин блендера можно мыть в посудомоечной машине

      Кувшин блендера можно мыть в посудомоечной машине

      Все съемные детали блендера Philips подходят для мытья в посудомоечной машине — кроме ножевого блока, который легко споласкивать. Основание можно при необходимости протирать тряпкой.

      Съемные лезвия для удобной очистки

      Съемные лезвия для удобной очистки

      Чтобы очистить лезвия, просто извлеките их из кувшина блендера и промойте. Лезвия нельзя мыть в посудомоечной машине: они могут затупиться.

      2 года гарантии во всех странах

      2 года гарантии во всех странах

      На наши блендеры во всех странах распространяется 2-летняя гарантия — мы уверены в долговечности и качестве изделий.

      Стеклянный кувшин

      Все любят вкусные смузи! 2-литровый стеклянный кувшин обладает рабочей вместимостью 1,8 л для приготовления смузи на большую семью.

      2 стакана из тритана, которые практически невозможно разбить

      Сделайте смузи прямо в стакане, который потом возьмете с собой! В комплектацию блендера входят 2 прочных тритановых стакана емкостью 600 мл, которые легко поместятся в вашу сумку или рюкзак.

      • Технические характеристики

        Напряжение
        200–230
        Сделано в
        Китае
        Комплектация
        • Кувшин
        • 2 стакана
        Мощность
        1400
        Емкость
        1,8
        Блендер: количество оборотов в минуту (максимум)
        35 000

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Вес и размеры

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        190 x 176 x 425

      • Общие характеристики

        Функции устройства
        • Автоматическое отключение
        • Отделение для хранения шнура
        • Можно мыть в посудомоечной машине
        • Отделение для хранения шнура
        • LED дисплей
        • Импульсный
        • Различные режимы скорости
        • Индикатор включения питания

      • Обработка

        Материал основного корпуса
        Металл
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        Стекло

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            • Тестирование в независимой лаборатории: сравнение с Philips Avance HR2195
            • Исследование потребительского спроса на дому независимым агентством, выполненное в Германии и Корее с участием 100 покупателей; тестирование проводилось в течение 4 недель

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