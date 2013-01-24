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На 50 % более тщательное смешивание*
Благодаря технологии ProBlend 6 3D, мощности 1400 Вт и скорости мотора до 35 000 оборотов в минуту вы можете готовить смузи и коктейли с превосходным вкусом и консистенцией. Доказано, что пользователи добавляют больше фруктов и овощей в свой рацион. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
На 50 % более тщательное смешивание*
Благодаря технологии ProBlend 6 3D, мощности 1400 Вт и скорости мотора до 35 000 оборотов в минуту вы можете готовить смузи и коктейли с превосходным вкусом и консистенцией. Доказано, что пользователи добавляют больше фруктов и овощей в свой рацион. Узнать обо всех преимуществах
На 50 % более тщательное смешивание*
Благодаря технологии ProBlend 6 3D, мощности 1400 Вт и скорости мотора до 35 000 оборотов в минуту вы можете готовить смузи и коктейли с превосходным вкусом и консистенцией. Доказано, что пользователи добавляют больше фруктов и овощей в свой рацион. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
На 50 % более тщательное смешивание*
Благодаря технологии ProBlend 6 3D, мощности 1400 Вт и скорости мотора до 35 000 оборотов в минуту вы можете готовить смузи и коктейли с превосходным вкусом и консистенцией. Доказано, что пользователи добавляют больше фруктов и овощей в свой рацион. Узнать обо всех преимуществах
Более тщательное смешивание фруктов и овощей благодаря мотору мощностью 1400 Вт.
Мы разработали технологию ProBlend 6 3D, чтобы обеспечить самое тщательное смешивание всех ингредиентов вашего смузи, — благодаря ей из клеток фруктов, овощей и орехов будут извлечены все питательные вещества, и их легко усвоит организм.
Скорость мотора до 35 000 оборотов в минуту для тщательного смешивания и невероятно полезных смузи
В большом 2-литровом кувшине вы сможете приготовить до 1,5 литров вкусного смузи на всю семью либо оставить на потом.
От легкого смешивания для мягких плодов — до турборежима для твердых фруктов и овощей. Вы можете вручную управлять скоростью, выбирая наиболее подходящий режим.
Запрограммированные режимы для простого приготовления домашних смузи.
Все съемные детали блендера Philips подходят для мытья в посудомоечной машине — кроме ножевого блока, который легко споласкивать. Основание можно при необходимости протирать тряпкой.
Чтобы очистить лезвия, просто извлеките их из кувшина блендера и промойте. Лезвия нельзя мыть в посудомоечной машине: они могут затупиться.
На наши блендеры во всех странах распространяется 2-летняя гарантия — мы уверены в долговечности и качестве изделий.
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