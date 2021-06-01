HR3652/00
На 50 % более тщательное смешивание*
Благодаря технологии ProBlend 6 3D, мощности 1400 Вт и частоте мотора до 35 000 оборотов в минуту вы можете готовить смузи и коктейли с превосходным вкусом и консистенцией. Доказано, что пользователи добавляют больше фруктов и овощей в свой рацион.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Более тщательное смешивание фруктов и овощей благодаря мотору мощностью 1400 Вт.
Мы разработали технологию ProBlend 6 3D, чтобы обеспечить самое тщательное смешивание всех ингредиентов вашего смузи, — благодаря ей из клеток фруктов, овощей и орехов будут извлечены все питательные вещества, и их легко усвоит организм.
Частота мотора до 35 000 оборотов в минуту для тщательного смешивания и невероятно полезных смузи
В большом 2-литровом кувшине вы сможете приготовить до 1,8 литров вкусного смузи на всю семью либо оставить на потом.
От легкого смешивания для мягких плодов — до турборежима для твердых фруктов и овощей. Вы можете вручную управлять скоростью, выбирая наиболее подходящий режим.
Запрограммированный режим для простого приготовления домашних смузи.
Все съемные детали блендера Philips подходят для мытья в посудомоечной машине — кроме ножевого блока, который легко споласкивать. Основание можно при необходимости протереть тряпкой.
Чтобы очистить лезвия, просто извлеките их из кувшина блендера и промойте. Лезвия нельзя мыть в посудомоечной машине: они могут затупиться.
На наши блендеры во всех странах распространяется 2-летняя гарантия — мы уверены в долговечности и качестве изделий.
Страна изготовления
Технические характеристики
Общие характеристики
Отделка
Обслуживание
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.