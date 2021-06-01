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  • На 50 % более тщательное смешивание* На 50 % более тщательное смешивание* На 50 % более тщательное смешивание*

    Avance Collection Блендер

    HR3652/00

    На 50 % более тщательное смешивание*

    Благодаря технологии ProBlend 6 3D, мощности 1400 Вт и частоте мотора до 35 000 оборотов в минуту вы можете готовить смузи и коктейли с превосходным вкусом и консистенцией. Доказано, что пользователи добавляют больше фруктов и овощей в свой рацион.

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    Avance Collection Блендер

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    На 50 % более тщательное смешивание*

    Побуждает 80 % пользователей употреблять больше фруктов и овощей*

    • 1400 Вт
    • ProBlend 6 3D
    • Стеклянный кувшин 2 л
    Мощный мотор 1400 Вт для превосходных коктейлей

    Мощный мотор 1400 Вт для превосходных коктейлей

    Более тщательное смешивание фруктов и овощей благодаря мотору мощностью 1400 Вт.

    Усовершенствованная технология смешивания ProBlend 6 3D

    Усовершенствованная технология смешивания ProBlend 6 3D

    Мы разработали технологию ProBlend 6 3D, чтобы обеспечить самое тщательное смешивание всех ингредиентов вашего смузи, — благодаря ей из клеток фруктов, овощей и орехов будут извлечены все питательные вещества, и их легко усвоит организм.

    До 35 000 оборотов в минуту

    До 35 000 оборотов в минуту

    Частота мотора до 35 000 оборотов в минуту для тщательного смешивания и невероятно полезных смузи

    Большой стеклянный кувшин для большего количества смузи

    Большой стеклянный кувшин для большего количества смузи

    В большом 2-литровом кувшине вы сможете приготовить до 1,8 литров вкусного смузи на всю семью либо оставить на потом.

    Режим управления скоростью вручную

    Режим управления скоростью вручную

    От легкого смешивания для мягких плодов — до турборежима для твердых фруктов и овощей. Вы можете вручную управлять скоростью, выбирая наиболее подходящий режим.

    Запрограммированный режим для смузи

    Запрограммированный режим для смузи

    Запрограммированный режим для простого приготовления домашних смузи.

    Кувшин блендера можно мыть в посудомоечной машине

    Кувшин блендера можно мыть в посудомоечной машине

    Все съемные детали блендера Philips подходят для мытья в посудомоечной машине — кроме ножевого блока, который легко споласкивать. Основание можно при необходимости протереть тряпкой.

    Съемные лезвия для удобной очистки

    Съемные лезвия для удобной очистки

    Чтобы очистить лезвия, просто извлеките их из кувшина блендера и промойте. Лезвия нельзя мыть в посудомоечной машине: они могут затупиться.

    2 года гарантии во всех странах

    2 года гарантии во всех странах

    На наши блендеры во всех странах распространяется 2-летняя гарантия — мы уверены в долговечности и качестве изделий.

    • Страна изготовления

      Сделано:
      Китай

    • Технические характеристики

      Мощность
      1400  W
      Напряжение
      200–230  V
      Емкость
      1,8  l
      Блендер: макс. оборотов в минуту
      35 000  rpm

    • Общие характеристики

      Функции устройства
      • Автоматическое отключение
      • Отделение для хранения шнура
      • Можно мыть в посудомоечной машине
      • Отделение для хранения шнура
      • LED-дисплей
      • Импульсный
      • Различные режимы скорости
      • Индикатор включения питания

    • Отделка

      Материал основного корпуса
      Металл
      Материал кувшина
      Стекло

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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