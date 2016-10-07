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Viva Collection

Держатель вставок

CP9696
  • для замены имеющегося диска для замены имеющегося диска для замены имеющегося диска
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    Viva Collection Держатель вставок

    CP9696

    для замены имеющегося диска

    Это запасная деталь для вашей мультирезки Узнать обо всех преимуществах

    Viva Collection Держатель вставок

    для замены имеющегося диска

    Это запасная деталь для вашей мультирезки Узнать обо всех преимуществах

    для замены имеющегося диска

    Это запасная деталь для вашей мультирезки Узнать обо всех преимуществах

    Viva Collection Держатель вставок

    для замены имеющегося диска

    Это запасная деталь для вашей мультирезки Узнать обо всех преимуществах

    для замены имеющегося диска

    • Красный

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Запасной компонент

      Подходит для:
      • HR1050/90
      • HR1050/91
      • HR1051/30
      • HR1051/31
      • HR1051/90
      • HR1051/91
      • HR1055/90
      • HR1055/91
      • HR1056/30
      • HR1056/31
      Подходит для:
      • HR1387/00
      • HR1387/80
      • HR1388/50
      • HR1388/80

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