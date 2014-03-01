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  • МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 3000 — стрижка в два раза быстрее* МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 3000 — стрижка в два раза быстрее* МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 3000 — стрижка в два раза быстрее*

    Hairclipper series 3000 Машинка для стрижки волос

    HC3400/15

    МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 3000 — стрижка в два раза быстрее*

    МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС серии 3000 создана для отличных результатов и долгой службы. Инновационный режущий блок, лезвия из нержавеющей стали и регулируемый гребень — все, что нужно для быстрой и ровной стрижки снова и снова.

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    Hairclipper series 3000 Машинка для стрижки волос

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    МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 3000 — стрижка в два раза быстрее*

    с технологией DualCut для более быстрой и ровной стрижки

    • Лезвия из нержавеющей стали
    • 13 установок длины
    • Питание от сети
    Двойной режущий блок с двойной заточкой и уменьшенным трением

    Двойной режущий блок с двойной заточкой и уменьшенным трением

    Простое решение для стрижки волос любого типа: усовершенствованная технология DualCut — это режущий блок с двойной заточкой и низким коэффициентом трения. Инновационный режущий блок обеспечивает в два раза более быструю стрижку по сравнению с обычными машинками для стрижки Philips, что гарантирует превосходный результат снова и снова.*

    Самозатачивающиеся лезвия из стали долго остаются острыми

    Самозатачивающиеся лезвия из стали долго остаются острыми

    Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали долго остаются острыми.

    13 установок длины от 0,5 до 23 мм, которые легко выбрать и зафиксировать.

    13 установок длины от 0,5 до 23 мм, которые легко выбрать и зафиксировать.

    Выберите и зафиксируйте одну из 12 фиксируемых установок длины регулируемого гребня: от 1 мм до 23 мм с шагом 2 мм. Либо используйте прибор без гребня для минимальной длины 0,5 мм.

    Эффективная система питания от сети

    Эффективная система питания от сети

    Шнур обеспечивает непрерывную подачу питания.

    Съемные лезвия для удобной очистки

    Съемные лезвия для удобной очистки

    Просто снимите головку, чтобы освободить и очистить лезвия.

    2 года гарантии и 3 года дополнительно при регистрации продукта на сайте

    2 года гарантии и 3 года дополнительно при регистрации продукта на сайте

    Все наши продукты по уходу для мужчин созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется гарантия, а также они поддерживают напряжения разных стандартов. Зарегистрируйте машинку для стрижки волос на веб-сайте www.philips.com/5years и получите 5-летнюю гарантию для любой страны: 3 дополнительных года к стандартной 2-летней гарантии Philips.

    Лезвия не требуют смазки

    Лезвия не требуют смазки

    Устройство не требует особого ухода — вам не придется тратить время на смазывание лезвий.

    • Система питания

      При работе
      Питание только от сети

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      • Да
      • 3 дополнительных года после регистрации

    • Режущая система

      Режущий блок
      Лезвия из нержавеющей стали
      Ширина ножа
      41  миллиметра
      Количество установок длины
      13
      Диапазон настроек длины
      От 0,5 до 23  миллиметра
      Регулировка (шаг изменения длины)
      По 2  миллиметра

    • Удобство использования

      Очистка
      Моющиеся лезвия
      Не нуждается в обслуживании
      Смазка лезвий не требуется

    Badge-D2C

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