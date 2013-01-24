Ключевые слова для поиска
МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 3000 — стрижка в два раза быстрее*
МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС серии 3000 создана для отличных результатов и долгой службы. Инновационный режущий блок, лезвия из нержавеющей стали и регулируемый гребень — все, что нужно для быстрой и ровной стрижки снова и снова. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 3000 — стрижка в два раза быстрее*
МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС серии 3000 создана для отличных результатов и долгой службы. Инновационный режущий блок, лезвия из нержавеющей стали и регулируемый гребень — все, что нужно для быстрой и ровной стрижки снова и снова. Узнать обо всех преимуществах
МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 3000 — стрижка в два раза быстрее*
МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС серии 3000 создана для отличных результатов и долгой службы. Инновационный режущий блок, лезвия из нержавеющей стали и регулируемый гребень — все, что нужно для быстрой и ровной стрижки снова и снова. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 3000 — стрижка в два раза быстрее*
МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС серии 3000 создана для отличных результатов и долгой службы. Инновационный режущий блок, лезвия из нержавеющей стали и регулируемый гребень — все, что нужно для быстрой и ровной стрижки снова и снова. Узнать обо всех преимуществах
Усовершенствованная технология DualCut — это режущий блок с двойной заточкой и низким коэффициентом трения. Прочный корпус выполнен из нержавеющей стали, а инновационный режущий блок обеспечивает в два раза более быструю стрижку для любого типа волос по сравнению с обычными машинками Philips.*
Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали долго остаются острыми.
Выберите и зафиксируйте одну из 12 фиксируемых установок длины регулируемого гребня: от 1 мм до 23 мм с шагом 2 мм. Либо используйте прибор без гребня для минимальной длины 0,5 мм.
Шнур обеспечивает непрерывную подачу питания.
Просто снимите головку, чтобы освободить и очистить лезвия.
Все наши продукты по уходу для мужчин созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется гарантия, а также они поддерживают напряжения разных стандартов. Зарегистрируйте машинку для стрижки волос на веб-сайте www.philips.com/5years и получите 5-летнюю гарантию для любой страны: 3 дополнительных года к стандартной 2-летней гарантии Philips.
Прибор не требует особого ухода — вам не придется тратить время на смазывание лезвий.
Режущая система
Система питания
Удобство использования
Обслуживание