МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 5000 — стрижка в два раза быстрее*

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС серии 5000 создана для эффективной работы и долгой службы. Инновационный режущий блок, прочные титановые лезвия и регулируемый гребень — все, что нужно для быстрой и точной стрижки. Узнать обо всех преимуществах