HC5450/15
МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 5000 — стрижка в два раза быстрее*
МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС серии 5000 создана для эффективной работы и долгой службы. Инновационный режущий блок, прочные титановые лезвия и регулируемый гребень — все, что нужно для быстрой и точной стрижки.Узнать обо всех преимуществах
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Усовершенствованная технология DualCut — это режущий блок с двойной заточкой и низким коэффициентом трения. Прочный корпус выполнен из нержавеющей стали, а инновационный режущий блок обеспечивает в два раза более быструю стрижку для любого типа волос по сравнению с обычными машинками Philips.*
Оцените точное и бережное подравнивание волос с самозатачивающимися стальными лезвиями с титановым покрытием, которые обеспечат стабильный результат в течение нескольких лет.
Поверните колесико для выбора и фиксации нужной установки длины. Прибор оснащен 23 установками длины: от 1 до 23 мм с шагом 1 мм. Прибор также можно использовать без гребня для подравнивания на минимальной длине 0,5 мм.
Для максимальной мощности и свободы движения питание прибора может осуществляться как от сети, так и от аккумулятора. 90 минут автономной работы после 1 часа зарядки.
Кнопка турборежима позволяет увеличить скорость для оптимальной стрижки даже самых жестких волос.
Просто снимите головку, чтобы освободить и очистить лезвия.
Все наши продукты по уходу для мужчин созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется гарантия, а также они поддерживают напряжения разных стандартов. Зарегистрируйте машинку для стрижки волос на веб-сайте www.philips.com/5years и получите 5-летнюю гарантию для любой страны: 3 дополнительных года к стандартной 2-летней гарантии Philips.
Устройство не требует особого ухода — вам не придется тратить время на смазывание лезвий.
Детский гребень с закругленными кончиками и короткими зубцами подходит для самых маленьких членов семьи. Он плавно скользит по волосам, не царапая кожу и делая процесс стрижки приятным и безопасным. Просто выберите желаемую длину на регулируемом гребне с 23 установками от 1 до 23 мм с шагом 1 мм. Или используйте прибор без гребня для минимальной длины 0,5 мм.
Система питания
Обслуживание
Режущая система
Удобство использования
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