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CP0472/01
|Цвет
|
|Гарантия
|
|Дорожный футляр
|
|Насадки
|
|Ручка
|
|Стакан с зарядной базой
|
|Высокое качество
|
|Скорость
|
|Польза для здоровья
|
|Эффект осветления
|
|Таймер
|
|Напряжение
|
|Gum Care (Уход за деснами)
|
|Clean (Чистка)
|
|Polish (Полировка)
|
|Sensitive (Деликатная чистка)
|
|Белый
|
|Дисплей
|
|Индикатор батареи
|
|Система чистящих насадок
|
|Ручка
|
|Время работы
|
|Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
|
|Батарея
|
|Тип элемента питания
|
|Цвет
|
|Гарантия
|
|Цвет
|
|Гарантия
|
|Дорожный футляр
|
|Насадки
|
|Ручка
|
|Стакан с зарядной базой
|
|Высокое качество
|
|Скорость
|
|Польза для здоровья
|
|Эффект осветления
|
|Таймер
|
|Напряжение
|
|Gum Care (Уход за деснами)
|
|Clean (Чистка)
|
|Polish (Полировка)
|
|Sensitive (Деликатная чистка)
|
|Белый
|
|Дисплей
|
|Индикатор батареи
|
|Система чистящих насадок
|
|Ручка
|
|Время работы
|
|Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
|
|Батарея
|
|Тип элемента питания
|
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