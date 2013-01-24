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семейная машинка для стрижки волос

QC5115/15
Общая оценка / 5
1 награда
  • Делайте стрижки взрослым и детям Делайте стрижки взрослым и детям Делайте стрижки взрослым и детям
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    семейная машинка для стрижки волос

    QC5115/15
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Делайте стрижки взрослым и детям

    Простое решение для всей семьи. Машинка для стрижки волос отличается легким и удобным дизайном, оснащена мощным бесшумным мотором, безопасными для кожи лезвиями и гребнем, что обеспечивает превосходные результаты стрижки — для детей и взрослых. Узнать обо всех преимуществах

    семейная машинка для стрижки волос

    Делайте стрижки взрослым и детям

    Простое решение для всей семьи. Машинка для стрижки волос отличается легким и удобным дизайном, оснащена мощным бесшумным мотором, безопасными для кожи лезвиями и гребнем, что обеспечивает превосходные результаты стрижки — для детей и взрослых. Узнать обо всех преимуществах

    Делайте стрижки взрослым и детям

    Простое решение для всей семьи. Машинка для стрижки волос отличается легким и удобным дизайном, оснащена мощным бесшумным мотором, безопасными для кожи лезвиями и гребнем, что обеспечивает превосходные результаты стрижки — для детей и взрослых. Узнать обо всех преимуществах

    семейная машинка для стрижки волос

    Делайте стрижки взрослым и детям

    Простое решение для всей семьи. Машинка для стрижки волос отличается легким и удобным дизайном, оснащена мощным бесшумным мотором, безопасными для кожи лезвиями и гребнем, что обеспечивает превосходные результаты стрижки — для детей и взрослых. Узнать обо всех преимуществах

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      Делайте стрижки взрослым и детям

      с помощью нашей самой тихой машинки для стрижки волос

      • Лезвия из нержавеющей стали
      • 11 установок длины
      • Питание от сети
      11 установок длины: от 3 до 21 мм или 0,5 мм без гребня

      11 установок длины: от 3 до 21 мм или 0,5 мм без гребня

      Просто выберите и зафиксируйте нужную установку регулируемого гребня: от 3 мм до 21 мм (с шагом 2 мм). Либо используйте прибор без гребня для минимальной длины 0,5 мм.

      Тихая и мощная

      Тихая и мощная

      Эта семейная машинка для стрижки волос Philips понравится и вам, и вашему ребенку. Мощный, но тихий мотор работает качественно и без вибраций. Это самая тихая модель из всех машинок для стрижки от Philips.

      Закругленные лезвия и гребни предотвращают раздражение кожи

      Закругленные лезвия и гребни предотвращают раздражение кожи

      Закругленные лезвия и гребни плавно скользят по коже, не царапая ее, чтобы каждая стрижка была безопасной и приятной.

      Высококачественный режущий элемент с самозатачивающимися лезвиями

      Высококачественный режущий элемент с самозатачивающимися лезвиями

      Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали дольше остаются острыми, не требуют специального ухода и обеспечивают великолепные результаты стрижки.

      Легкий и компактный прибор невероятно удобен в использовании

      Легкий и компактный прибор невероятно удобен в использовании

      Благодаря легкости и компактности эта семейная машинка для стрижки волос очень удобна в использовании и подходит и для взрослых, и для детей. Эргономичная форма позволяет контролировать каждое движение прибора, обеспечивая полный комфорт.

      Питание только от сети

      Питание только от сети

      Шнур обеспечивает непрерывную подачу питания

      Откидная головка для простоты очистки

      Откидная головка для простоты очистки

      Просто откройте головку и стряхните волоски прилагаемой щеточкой для очистки.

      Гарантия 2 года, поддержка напряжения разных стандартов

      Гарантия 2 года, поддержка напряжения разных стандартов

      Все наши приборы для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, а также они поддерживают напряжение разных стандартов.

      Лезвия не требуют смазки

      Лезвия не требуют смазки

      Прибор не требует особого ухода — вам не придется тратить время на смазывание лезвий.

      Технические характеристики

      • Режущая система

        Режущий блок
        Лезвия из нержавеющей стали
        Количество установок длины
        11
        Диапазон настроек длины
        От 3 до 21 мм
        Ширина ножа
        41 мм
        Регулировка (шаг изменения длины)
        По 2 мм

      • Удобство использования

        Не нуждается в обслуживании
        Смазка не требуется
        Очистка
        Чистка с помощью сухой щетки

      • Обслуживание

        Гарантия
        Гарантия 2 года

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