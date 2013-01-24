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Hairclipper series 3000

машинка для стрижки волос

QC5120
Общая оценка / 5
1 награда
  • Стричься стало проще Стричься стало проще Стричься стало проще
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    Hairclipper series 3000 машинка для стрижки волос

    QC5120
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Стричься стало проще

    С помощью машинки для стрижки волос Philips вы с легкостью сможете создать идеальную стрижку. Настройки длины на гребне позволяют подстричь волосы до нужной длины без необходимости смены гребней. Не требует специального ухода и смазки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Hairclipper series 3000 машинка для стрижки волос

    Стричься стало проще

    С помощью машинки для стрижки волос Philips вы с легкостью сможете создать идеальную стрижку. Настройки длины на гребне позволяют подстричь волосы до нужной длины без необходимости смены гребней. Не требует специального ухода и смазки. Узнать обо всех преимуществах

    Стричься стало проще

    С помощью машинки для стрижки волос Philips вы с легкостью сможете создать идеальную стрижку. Настройки длины на гребне позволяют подстричь волосы до нужной длины без необходимости смены гребней. Не требует специального ухода и смазки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Hairclipper series 3000 машинка для стрижки волос

    Стричься стало проще

    С помощью машинки для стрижки волос Philips вы с легкостью сможете создать идеальную стрижку. Настройки длины на гребне позволяют подстричь волосы до нужной длины без необходимости смены гребней. Не требует специального ухода и смазки. Узнать обо всех преимуществах

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      Стричься стало проще

      благодаря регулируемому гребню

      • Питание только от электросети
      Гребень с различными настройками длины

      Гребень с различными настройками длины

      Машинка для стрижки волос Philips имеет встроенный гребень, регулируемый простым нажатием. 10 настроек длины волос позволяют регулировать длину до 21 мм.

      Точная настройка длины (шаг 2 мм)

      Точная настройка длины (шаг 2 мм)

      Интервал настроек длины составляет 2 мм для точного подравнивания.

      Компактный и легкий дизайн

      Компактный и легкий дизайн

      Компактный и легкий дизайн

      Питание только от сети

      Питание только от сети

      Машинка для стрижки волос с питанием только от электросети/с помощью подключения к розетке электросети. Питание от аккумуляторов недоступно.

      Ножи, не требующие обслуживания

      Ножи, не требующие обслуживания

      Лезвия остаются острыми и не требуют смазки, благодаря чему устройство всегда готово к использованию.

      Закругленные лезвия и гребни предотвращают возникновение порезов

      Закругленные лезвия и гребни предотвращают возникновение порезов

      Закругленные лезвия и гребни предотвращают возникновение порезов во время использования.

      Технические характеристики

      • Система питания

        Использование
        Питание только от сети

      • Обслуживание

        Смазка
        Лезвия не требуют смазки
        Гарантия
        Гарантия 2 года

      • Аксессуары

        Щеточка для чистки
        Да

      • Бреющая система

        Ширина ножа
        40 мм  миллиметра

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