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Click & Style

бритвенные головки

RQ32/20
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    Click & Style бритвенные головки

    RQ32/20
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    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Click & Style бритвенные головки

    Поддерживайте идеальный результат

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

    Поддерживайте идеальный результат

    Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

    • Лезвия ComfortCut
    • Для моделей Click & Style (YS5xx)
    Сменные головки для бритв Click & Style

    Сменные головки для бритв Click & Style

    Сменные головки RQ32 совместимы с бритвами Click & Style (YS5xx).

    Простая система снятия/фиксации

    1. Нажмите на кнопки отсоединения на бритвенном блоке и снимите держатель бритвенной головки. 2. Поверните удерживающие кольца в направлении, указанном стрелками, затем извлеките кольца. 3. Отсоедините старые бритвенные головки и аккуратно вставьте новые; убедитесь, что головки установлены надлежащим образом. 4. Установите удерживающие кольца на держатель бритвенной головки и закрепите его на бритвенном блоке (должен прозвучать щелчок).

    Плавно повторяет контуры лица

    Улучшенная система повторения контуров 2D автоматически подстраивается под каждый изгиб лица для идеально гладкого бритья.

    Для невероятно гладкого и безопасного бритья

    Специальные бритвенные головки обеспечивают невероятно гладкое и комфортное бритье.

    Технические характеристики

    • Бритвенные головки

      Совместимость:
      Click&Style (YS5xx)
      Количество бритвенных головок в наборе
      2

    • Очистка

      Использование
      Используйте чистящий спрей HQ110

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