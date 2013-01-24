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Shaver series 1000

Электробритва для сухого бритья

S1520/04
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  • Простое и удобное бритье Простое и удобное бритье Простое и удобное бритье
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    Shaver series 1000 Электробритва для сухого бритья

    S1520/04
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Простое и удобное бритье

    Бритва Shaver Series 1000 обеспечивает простое и комфортное бритье по доступной цене. Гибкие головки движутся в 4 направлениях, а благодаря системе лезвий CloseCut вам гарантирован качественный результат. Узнать обо всех преимуществах

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    Shaver series 1000 Электробритва для сухого бритья

    Простое и удобное бритье

    Бритва Shaver Series 1000 обеспечивает простое и комфортное бритье по доступной цене. Гибкие головки движутся в 4 направлениях, а благодаря системе лезвий CloseCut вам гарантирован качественный результат. Узнать обо всех преимуществах

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      Простое и удобное бритье

      Электробритва обеспечивает лучший в своем классе результат бритья шеи*

      • Система лезвий CloseCut
      • Гибкие головки, 4 направления
      • Откидной триммер
      Надежные самозатачивающиеся лезвия — бритье без усилий

      Надежные самозатачивающиеся лезвия — бритье без усилий

      Комфортное бритье благодаря надежным лезвиям CloseCut, которые самостоятельно затачиваются во время работы.

      Головки движутся в 4 направлениях для быстрого и чистого бритья

      Головки движутся в 4 направлениях для быстрого и чистого бритья

      Гибкие головки двигаются в 4 направлениях независимо друг от друга, повторяя контуры лица и обеспечивая простое бритье даже на шее и подбородке.

      Стабильная максимальная мощность на долгие годы

      Стабильная максимальная мощность на долгие годы

      Долгое время работы бритвы после каждой зарядки. Благодаря мощному, энергоэффективному литий-ионному аккумулятору бритва долгие годы будет работать как новая.

      45 минут автономной работы после зарядки в течение 8 часов

      45 минут автономной работы после зарядки в течение 8 часов

      8-часовой цикл зарядки обеспечивает от 45 минут автономной работы (примерно 15 сеансов бритья). Бритва работает только в беспроводном режиме.

      Откройте с помощью кнопки, затем используйте щеточку для очистки

      Откройте с помощью кнопки, затем используйте щеточку для очистки

      Просто откиньте головки и стряхните волоски с помощью прилагаемой щеточки для очистки.

      Идеально для подравнивания висков и усов

      Идеально для подравнивания висков и усов

      Создайте завершенный образ с помощью откидного триммера. Идеальное решение для подравнивания усов и висков.

      Только беспроводной режим

      Только беспроводной режим

      Бритву можно использовать только в беспроводном режиме. Перед использованием всегда отключайте бритву от сети.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        Система лезвий CloseCut
        Гибкость головки
        Гибкие головки, 4 направления

      • Аксессуары

        Откидной триммер входит в комплект
        Да
        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Защитный колпачок

      • Удобство использования

        Дисплей
        Индикатор низкого заряда аккумулятора
        При работе
        • Питание от аккумулятора
        • Отключайте от сети перед использованием

      • Дизайн

        Ручка
        Эргономичный дизайн и удобная ручка
        цвет
        Черный и темно-серый

      • Питание

        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Время работы
        45 минут — 15 сеансов бритья
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Зарядка
        8 часов для полной зарядки
        Максимальное энергопотребление
        2  Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        0,1  Вт

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да
        Сменные головки
        Заменяйте каждые 2 года моделью SH30

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