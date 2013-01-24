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Быстрое и гладкое бритье
Бритва Shaver Series 5000 позволяет быстрее закончить утренние сборы. Система лезвий MultiPrecision и моющиеся головки. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрое и гладкое бритье
Бритва Shaver Series 5000 позволяет быстрее закончить утренние сборы. Система лезвий MultiPrecision и моющиеся головки. Узнать обо всех преимуществах
Быстрое и гладкое бритье
Бритва Shaver Series 5000 позволяет быстрее закончить утренние сборы. Система лезвий MultiPrecision и моющиеся головки. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрое и гладкое бритье
Бритва Shaver Series 5000 позволяет быстрее закончить утренние сборы. Система лезвий MultiPrecision и моющиеся головки. Узнать обо всех преимуществах
Быстрое и гладкое бритье. Система лезвий MultiPrecision в несколько движений приподнимает и срезает волоски и щетину.
Головки Flex двигаются независимо друг от друга в 5 направлениях. Это гарантирует оптимальный контакт с кожей для быстрого и гладкого бритья даже на шее и подбородке.
Система двойных лезвий Super Lift & Cut обеспечивает идеально чистое и гладкое бритье. Первое лезвие приподнимает волоски, а второе — аккуратно срезает их у самого основания.
Чтобы завершить образ, используйте безопасный для кожи съемный компактный триммер. Он идеально подходит для моделирования усов и подравнивания висков.
На интуитивно понятном дисплее отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать все возможности вашей бритвы: одноуровневый индикатор аккумулятора, индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор замены головки, индикатор дорожной блокировки
Один час зарядки обеспечивает более 40 минут работы (это 13 сеансов бритья). Вы также можете использовать прибор, подключив его к сети питания.
Мощный энергоэффективный и долговечный литий-ионный аккумулятор обеспечивает долгое время работы бритвы после каждой зарядки. Быстрой зарядки в течение 5 минут хватает для проведения одного сеанса бритья.
Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.
На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года.
Качество бритья
Аксессуары
Удобство использования
Дизайн
Питание
Обслуживание
CP9058/01
CP0830/01
CRP136/01
CP0480/01
CP0324/01