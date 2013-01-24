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AquaTouch

Электробритва для сухого и влажного бритья

S5400/26
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    AquaTouch Электробритва для сухого и влажного бритья

    S5400/26
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      Безопасное бритье на сухой или влажной коже

      В 10 раз более безопасное бритье по сравнению с обычной бритвой

      • Система лезвий MultiPrecision
      • 1ч. зарядки — 45 мин. автономной работы
      • Высокоточный триммер SmartClick
      • Система SmartClean
      Бритвенные головки с закругленными краями легко скользят по коже для безопасного бритья

      Бритвенные головки с закругленными краями легко скользят по коже для безопасного бритья

      Гладкое бритье без порезов. Система лезвий MultiPrecision с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья.

      Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

      Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

      Герметичная система Aquatec позволяет выбирать наиболее удобный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать устройство даже в душе.

      Лезвия приподнимают длинные и короткие волоски для невероятно быстрого бритья

      Лезвия приподнимают длинные и короткие волоски для невероятно быстрого бритья

      Быстрое и гладкое бритье. Система лезвий MultiPrecision в несколько движений приподнимает и срезает волоски и щетину.

      Головки движутся в 5 направлениях для быстрого и чистого бритья

      Головки движутся в 5 направлениях для быстрого и чистого бритья

      Головки Flex двигаются независимо друг от друга в 5 направлениях. Это гарантирует оптимальный контакт с кожей для быстрого и чистого бритья даже на шее и подбородке.

      Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

      Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

      Чтобы завершить образ, используйте безопасный для кожи высокоточный триммер. Он идеально подходит для моделирования усов и подравнивания висков.

      Поддерживайте бритву в идеальном состоянии с помощью системы SmartClean

      Поддерживайте бритву в идеальном состоянии с помощью системы SmartClean

      SmartClean позволяет очищать, смазывать и заряжать бритву одним нажатием кнопки, чтобы поддерживать оптимальные результаты бритья.

      45 минут автономной работы

      45 минут автономной работы

      Один час зарядки обеспечивает от 45 минут автономной работы (примерно 15 сеансов бритья). Бритва работает только в беспроводном режиме.

      Зарядка за 1 час

      Зарядка за 1 час

      Мощный энергоэффективный и долговечный литий-ионный аккумулятор обеспечивает долгое время работы бритвы после каждой зарядки. Быстрой зарядки в течение 5 минут хватает для проведения одного сеанса бритья.

      Одноуровневый индикатор заряда батареи и индикатор дорожной блокировки

      Одноуровневый индикатор заряда батареи и индикатор дорожной блокировки

      На интуитивном дисплее отображается вся необходимая информация для полноценного использования всех возможности вашей бритвы: одноуровневый индикатор аккумулятора, индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор замены бритвенных головок, индикатор дорожной блокировки

      В комплект входит картридж для очистки, который прослужит до 3 месяцев

      В комплект входит картридж для очистки, который прослужит до 3 месяцев

      Одного картриджа для очистки хватает на 3 месяца. Освежающая формула не содержит спирта и полностью безопасна для кожи. Всегда гигиеничное и освежающее бритье.

      Приподнимает волоски для более чистого и комфортного бритья

      Приподнимает волоски для более чистого и комфортного бритья

      Система двойных лезвий Super Lift & Cut обеспечивает идеально чистое и гладкое бритье. Первое лезвие приподнимает волоски, а второе — аккуратно срезает их у самого основания.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Гибкость головки
        Головки Flex движутся в 5 направлениях
        Бритвенная система
        • Система лезвий MultiPrecision
        • Система Super Lift&Cut
        SkinComfort
        • Технология AquaTec для сухого и влажного бритья
        • Система защиты кожи

      • Аксессуары

        SmartClean
        • Очистка
        • Зарядка
        • Смазка
        • Картридж для очистки (в комплекте)
        SmartClick
        Компактный триммер
        Чехол
        Чехол для путешествий

      • Удобство использования

        Дисплей
        • 1-уровневый индикатор состояния аккумулятора
        • Индикатор низкого заряда аккумулятора
        • Индикатор зарядки
        • Индикатор очистки
        • Индикатор необходимости замены бритвенных головок
        • Индикатор дорожной блокировки
        Очистка
        Можно промывать под водой
        При работе
        Отключайте от сети перед использованием

      • Дизайн

        Ручка
        Эргономичное покрытие и удобная ручка
        Цвет
        Угольно-черный, ярко-голубой, серебристый

      • Питание

        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы
        45 минут — 15 сеансов бритья
        Зарядка
        • 1 час для полной зарядки
        • Быстрая зарядка в течение 5 минут для 1 сеанса бритья
        Максимальное энергопотребление
        9  Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        0,1  Вт

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да
        Сменные головки
        Заменяйте каждые 2 года бритвенными головками SH50

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Высокоточный триммер SmartClick
      • Система SmartClean
      • Картридж для очистки

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            • В 10 раз более безопасное бритье по сравнению с обычной бритвой (тестирование выполнено в Германии в 2015 году, после использования в течение 21 дня)

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