Другие продукты в комплекте
- Стайлер для бороды SmartClick
- Щеточка для очистки SmartClick
Ключевые слова для поиска
Гладкое скольжение, бережное бритье
Бритва Philips series 7000 защищает кожу от основных проявлений раздражения. Кольца SkinGlide с покрытием, которое уменьшает трение, обеспечивают гладкое скольжение по коже лица. Лезвия защищают кожу и легко срезают даже трехдневную щетину. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гладкое скольжение, бережное бритье
Бритва Philips series 7000 защищает кожу от основных проявлений раздражения. Кольца SkinGlide с покрытием, которое уменьшает трение, обеспечивают гладкое скольжение по коже лица. Лезвия защищают кожу и легко срезают даже трехдневную щетину. Узнать обо всех преимуществах
Оцените более комфортное бритье благодаря уменьшающим трение кольцам SkinGlide с микрогранулированным покрытием. Тысячи мельчайших шарообразных гранул сокращают трение, возникающее при проведении бритвой по коже. Поэтому бритва скользит гладко и легко, защищая кожу от раздражения.
Наша усовершенствованная режущая система оснащена технологией защиты кожи для безопасного бритья. Лезвия V-образной формы не захватывают кожу, обеспечивая при этом гладкий и чистый результат — даже при бритье трехдневной щетины.
Наши бритвенные головки легко двигаются в 5 направлениях, в точности повторяя контуры лица и шеи. Для гладкого бритья не требуется надавливать на бритву слишком сильно, и риск раздражения кожи минимизируется.
Брейтесь именно так, как вам нужно. С Aquatec для сухого и влажного бритья вы можете выполнять как гладкое сухое, так и освежающее влажное бритье. Вы можете бриться с гелем или пеной даже в душе.
На интуитивно понятном дисплее бритвы отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать возможности вашей бритвы: трехуровневый индикатор аккумулятора, индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор замены головки, индикатор дорожной блокировки
Энергоэффективный мощный литий-ионный аккумулятор обеспечивает 2 удобных режима: до 50 минут работы после зарядки в течение 1 часа или быстрая зарядка для одного сеанса бритья. Все модели бритв Shaver series 7000 работают только в автономном режиме для максимальной безопасности при влажном бритье.
Просто откройте бритвенную головку и тщательно промойте ее под струей воды.
На данную бритву Philips распространяется 2-летняя гарантия. Наши бритвы серии 7000 обеспечивают непревзойденное качество и надежность.
Стайлер для бороды оснащен 5 установками для моделирования бороды, создания идеальной щетины и предварительного подравнивания. Закругленные кончики и гребни предотвращают раздражение.
Щеточка для очистки создана для глубокого и бережного очищения с применением любого подходящего средства. 32 000 движущихся щетинок массируют и очищают, удаляют загрязнения из пор и улучшают цвет кожи. Согласно клиническому исследованию с участием покупателей, проведенному независимым агентством, при использовании щеточки для очистки наблюдалось меньше раздражения, кожа становилась более гладкой, а бритье более комфортным. Рекомендуем использовать щеточку перед бритьем для улучшения результатов: 91 % участников исследования заявили о меньшем раздражении после бритья с помощью Philips S7000 при применении щеточки для очистки*.
Качество бритья
Аксессуары
Питание
Удобство использования
Дизайн
Обслуживание
Ищете дополнительные аксессуары? Показать детали & аксессуары
CP9059/01
CRP136/01
CP0480/01
CP0324/01