Насадка-стайлер для бороды с 5 установками длины

Оцените универсальность вашей бритвы с насадкой-стайлером для бороды. 5 установок длины на выбор подходят для создания идеальной щетины или моделирования аккуратной короткой бороды. С помощью этой насадки вы также можете подровнять волосы перед бритьем.