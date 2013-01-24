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Grind & Brew

Кофемашина

HD7769/00
Общая оценка / 5
  • Идеальный кофе только из свежемолотых зерен Идеальный кофе только из свежемолотых зерен Идеальный кофе только из свежемолотых зерен
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    Grind & Brew Кофемашина

    HD7769/00
    Общая оценка / 5

    Идеальный кофе только из свежемолотых зерен

    Наслаждайтесь великолепным кофе из свежемолотых зерен с кофемашиной Philips Grind & Brew со встроенной кофемолкой. Уникальный двойной контейнер позволяет переключаться между двумя видами кофейных зерен. Ну а функция таймера позволит вам просыпаться по утрам от аромата свежесваренного кофе. Узнать обо всех преимуществах

    Grind & Brew Кофемашина

    Идеальный кофе только из свежемолотых зерен

    Наслаждайтесь великолепным кофе из свежемолотых зерен с кофемашиной Philips Grind & Brew со встроенной кофемолкой. Уникальный двойной контейнер позволяет переключаться между двумя видами кофейных зерен. Ну а функция таймера позволит вам просыпаться по утрам от аромата свежесваренного кофе. Узнать обо всех преимуществах

    Идеальный кофе только из свежемолотых зерен

    Наслаждайтесь великолепным кофе из свежемолотых зерен с кофемашиной Philips Grind & Brew со встроенной кофемолкой. Уникальный двойной контейнер позволяет переключаться между двумя видами кофейных зерен. Ну а функция таймера позволит вам просыпаться по утрам от аромата свежесваренного кофе. Узнать обо всех преимуществах

    Grind & Brew Кофемашина

    Идеальный кофе только из свежемолотых зерен

    Наслаждайтесь великолепным кофе из свежемолотых зерен с кофемашиной Philips Grind & Brew со встроенной кофемолкой. Уникальный двойной контейнер позволяет переключаться между двумя видами кофейных зерен. Ну а функция таймера позволит вам просыпаться по утрам от аромата свежесваренного кофе. Узнать обо всех преимуществах

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      Идеальный кофе только из свежемолотых зерен

      Двойной контейнер, позволяющий переключаться между двумя видами кофейных зерен

      • Встроенная кофемолка
      • Двойной контейнер для кофейных зерен
      • Таймер
      • Черный и металлик
      Встроенная кофемолка для свежемолотого кофе

      Встроенная кофемолка для свежемолотого кофе

      Великолепный вкус кофе раскрывается только при приготовлении напитка из свежемолотых зерен. Эта кофемашина оснащена кофемолкой с коническими жерновами, обеспечивающими идеальную степень помола и безупречный вкус.

      Двойной контейнер для кофейных зерен предоставляет возможность выбора

      Двойной контейнер для кофейных зерен предоставляет возможность выбора

      Двойной контейнер позволяет хранить два вида кофейных зерен. Для приготовления кофе выберите один из видов или оба для создания собственного сочетания.

      Система выбора крепости позволяет установить нужную крепость кофе

      Система выбора крепости позволяет установить нужную крепость кофе

      Устанавливайте нужную крепость напитка (мягкий, средний или крепкий кофе).

      Подходит для приготовления напитков из молотых зёрен кофе

      Подходит для приготовления напитков из молотых зёрен кофе

      Вы можете использовать молотый кофе вместо кофейных зерен. Специальная функция отключает кофемолку и позволяет просто добавить молотый кофе в фильтр.

      Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

      Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

      Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.

      Регулятор помола для приготовления напитка по вашему вкусу

      Регулятор помола для приготовления напитка по вашему вкусу

      Приготовьте кофе по своему вкусу, выбрав одну из 9 степеней помола. Для более крепкого кофе установите мелкий помол, а для более легкого, мягкого вкуса классического американо выберите грубый помол.

      Наслаждайтесь ароматом свежесваренного кофе по утрам благодаря таймеру

      Наслаждайтесь ароматом свежесваренного кофе по утрам благодаря таймеру

      Таймер позволит вам наслаждаться ароматом свежесваренного кофе по утрам. Подготовьте кофемашину, и кувшин свежего кофе будет приготовлен к установленному времени.

      Регулятор приготовления кофе для удобства настройки

      Регулятор приготовления кофе для удобства настройки

      Удобный регулятор приготовления кофе позволяет с легкостью выбирать нужные настройки, например количество чашек и крепость.

      Регулируемое время поддержания температуры: от 10 минут до 2 часов

      Регулируемое время поддержания температуры: от 10 минут до 2 часов

      Выберите период, в течение которого кофе будет оставаться горячим. Время до автоматического отключения может варьироваться от 10 минут до 2 часов.

      Функция Aroma twister перемешивает кофе для достижения оптимальных вкусовых качеств

      Функция Aroma twister перемешивает кофе для достижения оптимальных вкусовых качеств

      Специальная насадка внутри кувшина перемешивает поступающий кофе, обеспечивая оптимальную крепость напитка — от первой до последней чашки.

      Индикатор уровня воды для удобного наполнения

      Индикатор уровня воды для удобного наполнения

      Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.

      Герметичная конструкция контейнера сохраняет свежесть кофейных зерен

      Герметичная конструкция контейнера сохраняет свежесть кофейных зерен

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        В комплекте
        Стеклянный кувшин

      • Забота об окружающей среде

        Потребляемая мощность при заваривании
        1000  Вт

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (Ш x Г x В)
        212 x 277 x 440  миллиметра
        Вес изделия
        4,6  кг
        Размеры упаковки (Д x Ш x В)
        320 x 280 x 505  миллиметра
        Вес, включая упаковку
        6,2  кг

      • Общие характеристики

        Кофейные напитки
        Кофе американо
        Подходит для
        Цельные кофейные зерна, молотый кофе
        Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе
        Регулировка уровня крепости кофе
        Настройки помола
        9
        Тип дисплея
        ЖК
        Удобное и простое использование
        • Дисплей
        • Два контейнера для зерен
        • Индикатор уровня воды
        • Автоматическое отключение
        • Система "капля-стоп"
        Простая очистка и обслуживание
        • Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине
        • Съемный держатель фильтра;Используйте бумажный фильтр №4 (не входит в комплектацию)
        Особые функции
        Aroma twister

      • Отделка

        Материал резервуара для воды
        Пластик
        Материал основного корпуса
        Нержавеющая сталь и пластик

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Дизайн

        цвет
        Черный и металлик

      • Технические характеристики

        Бойлеры
        0
        Вместительный резервуар для воды
        До 12  чашек
        Время приготовления для кувшина
        10  мин
        Температура кофе
        80–85  градусов
        Вместительный резервуар для воды
        1,2  л
        Длина шнура
        0,85  м
        напряжение
        230  В
        Частота
        50  Гц
        Емкость контейнера для кофейных зерен
        2 по 125  г

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Китае

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