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Различные виды кофе

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Чашка Caffè Crema
Чашка кофе флэт уайт
Чашка эспрессо
Чашка эспрессо макиато
Чашка американо
Чашка крепкого эспрессо
Чашка капучино
Чашка кофе латте

FAQ - Часто задаваемые вопросы

часто задаваемые вопросы и ответы  

 

Общее

Что такое эспрессо?
Чашка эспрессо

Небольшая порция крепкого черного кофе, приготовленного методом заваривания, когда горячая вода под давлением (9 бар) проходит через молотый кофе в помповой кофемашине. Название эспрессо происходит от латинского слова "expressus", что означает "сжатый" или "спрессованный".

 

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Что такое капучино?
Чашка капучино

Порция эспрессо с горячим молоком и молочной пеной, выложенной сверху для поддержания температуры напитка. Обычно используются следующие пропорции эспрессо, горячего и вспененного молока: 1/3 эспрессо, 1/3 подогретого молока, 1/3 вспененного молока.

В Италии не принято пить капучино после 10 утра. Говорят, что этот популярный напиток улучшает пищеварение, но только если употребляется за завтраком.

 

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Чем заварной кофе отличается от эспрессо?
Кофемашины Philips капельного типа и автоматические кофемашины Philips

Заварной кофе и эспрессо отличаются методами приготовления и сортами кофейных зерен. Заварной кофе обычно готовится из зерен арабики в кофеварке капельного типа. Эспрессо готовится в кофемашине из примерно 60–70 % арабики и 30–40 % робусты. Что касается обжарки, для заварного кофе используются зерна легкой или средней степени обжарки для усиления вкуса и придания нежного аромата. Для приготовления эспрессо используются зерна сильной обжарки для придания напитку шоколадных ноток и уменьшения кислого привкуса.

 

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Разнообразные напитки

Как приготовить кофе "Французский шик"?
Французский шик

Кофе по-французски.

 

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 1 порция эспрессо
  • 5 мл коньяка Frapin
  • 2 мг ванили
  • 1 мг корицы
  • Кофейные зерна Blue Mountain

 

  1. Приготовьте эспрессо
  2. Добавьте коньяк, ваниль и корицу
  3. Перемешайте и наслаждайтесь!

 

Совет! Кофе Jamaica Blue Mountain идеально подходит для приготовления этого напитка.

 

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Как приготовить напиток "Анна Бонни"?
Анна Бонни

Коктейль, названный в честь знаменитой женщины-пирата 18 века, согреет не только тело, но и душу.

 

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 1 порция эспрессо
  • 30 мл выдержанного рома
  • 20 мл ликера Галлиано
  • 1 чайная ложка сахара Демерара
  • 20 мл свежих сливок

 

  1. Смешайте все ингредиенты (кроме сливок) в бокале
  2. Поднесите ложку ко внутренней стенке бокала и медленно наливайте сливки поверх задней части нагретой ложки в бокал так, чтобы они оказались сверху
  3. Чтобы сливки не смешивались с напитком, требуется немного практики.

 

Совет! Придайте напитку пикантную нотку, добавив выдержанный ром AOC Martinique Rhum Agricole, приготовленный из сока сахарного тростника.

 

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Как приготовить капучино по-венски?
Капучино по-венски

Альпийский напиток со взбитыми сливками, которые напоминают снежные шапки Доломитовых Альп.

 

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 1 порция эспрессо
  • 25 мл свежих сливок
  • 1/2 чайной ложки сахара
  • Какао-порошок

 

  1. Слегка взбейте сливки до загустения
  2. Добавьте сахар и аккуратно перемешайте сливки сверху вниз
  3. Вылейте сливки в чашку и добавьте эспрессо
  4. Посыпьте какао-порошком

 

Совет! Идеальным выбором станет арабика из Центральной Америки (один сорт или с добавлением кофейных зерен других сортов).

 

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