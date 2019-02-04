Интеллектуальная система приготовления Aroma Extract7 настраивает температуру для получения оптимального аромата. Это достигается за счет баланса подогрева воды (от 90 до 98°С) и скорости ее подачи.
[12/02/201915:45] Ferrero Lopez N, Noelia:
Интеллектуальная система варки находит оптимальный баланс между температурой варки и ароматностью кофе, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды, чтобы вы всегда наслаждались самым вкусным кофе.
Интеллектуальная система приготовления Aroma Extract7 настраивает температуру для получения оптимального аромата. Это достигается за счет баланса подогрева воды (от 90 до 98°С) и скорости ее подачи.
[12/02/201915:45] Ferrero Lopez N, Noelia:
Интеллектуальная система варки находит оптимальный баланс между температурой варки и ароматностью кофе, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды, чтобы вы всегда наслаждались самым вкусным кофе.
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EP3246
Series 3200
Кофемашина с капучинатором LatteGo
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EP2030
Series 2200
Кофемашина с капучинатором LatteGo
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EP2020
Series 2200
Кофемашина с ручным капучинатором
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EP1220
Series 1200
Кофемашина с ручным капучинатором
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Виды кофе
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Решение для напитков с молоком
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Приготовление капучино
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Приготовление латте маккиато
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Систему подачи молока можно мыть в посудомоечной машине
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Фильтр для воды
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Цвета
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1 ЛаттеГоу, По результатам сравнительных потребительских тестов автоматических эспрессо-машин системы One Touch (кофе + молоко) в Германии (2017)
2 Жернова 100% из прочной керамики, поэтому срока службы хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе
3 ЛаттеГоу
4 Май Кофе Чойс
5 АкваКлин
6 на основании данных кофемашины при использовании 8 сменных фильтров.Фактическое число чашек зависит от выбранного кофейного напитка ,циклов от очистки и промывки
7 Арома Экстракт
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