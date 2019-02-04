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    Philips LatteGo

    Кофемашина Philips LatteGo - готовьте вкусный кофе в любое время!

    LatteGo

    Кофемашина  Philips LatteGo – готовьте вкусный кофе в любое время!

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     5 видов кофе на выбор

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    Капучинатор LatteGo – лёгкий и простой уход1

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    Создайте идеальный кофе с помощью сенсорной панели управления

    Откройте для себя автоматические кофемашины Philips LatteGo

    Philips 3200 LatteGo: отзывы

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    Series 3200

    EP3246

    Series 3200

    Кофемашина с капучинатором LatteGo
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    Series 2200

    EP2030

    Series 2200

    Кофемашина с капучинатором LatteGo
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    Series 2200

    EP2020

    Series 2200

    Кофемашина с ручным капучинатором
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    Series 1200

    EP1220

    Series 1200

    Кофемашина с ручным капучинатором
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    Виды кофе
    • 5
    • 3
    • 2
    • 2

    Решение для напитков с молоком
    • LatteGo
    • LatteGo
    • Ручной капучинатор
    • Ручной капучинатор

    Приготовление капучино
    • Автоматически
    • Автоматически
    • Вручную
    • Вручную

    Приготовление латте маккиато
    • Автоматическое
    • -
    • Вручную
    • Вручную

    Систему подачи молока можно мыть в посудомоечной машине
    • Да
    • Да
    • Нет
    • Нет

    Фильтр для воды
    • Фильтр AquaClean
    • Фильтр AquaClean
    • Фильтр AquaClean
    • Фильтр AquaClean

    Цвета
    • Чёрный, белый, серебристый
    • Чёрный матовый, чёрный глянцевый, серый
    • Чёрный матовый, чёрный глянцевый, серый
    • Чёрный матовый

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    LatteGo EP3246/70

    Купите кофемашину Philips 3200 LatteGo в любимом магазине

    Часто задаваемые вопросы

    Изнашивается ли материал во время использования/мытья в посудомоечной машине?
    LatteGo тестируется в течение 600 циклов мытья в посудомоечной машине, что эквивалентно ежедневному мытью контейнера в посудомоечной машине в течение 2 лет. Это никак не влияет на функциональные характеристики контейнера.
    Можно ли использовать рисовое, миндальное, соевое, овсяное и другие виды молока?
    Их можно использовать, однако качество молочной пены может отличаться от пены, приготовленной из цельного или полуобезжиренного коровьего молока.
    Каков максимальный объем контейнера LatteGo?
    Емкость контейнера для молока составляет 0,265 л (на отметке максимального уровня). Из такого количества молока можно приготовить 1 или 2 чашки капучино или 1 чашку латте маккиато без долива молока.
    Сколько чашек можно приготовить с полным контейнером LatteGo?
    На контейнере есть несколько значков, обозначающих тип напитка и количество чашек. Вы увидите индикации для 1 или 2 чашек капучино и 1 чашки латте маккиато.
    Можно ли хранить LatteGo в холодильнике?
    Да, LatteGo можно хранить в холодильнике. Перед хранением закройте контейнер крышкой. Прежде чем убрать его на хранение, рекомендуется запустить быструю очистку в меню кофемашины.

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    1 ЛаттеГоу, По результатам сравнительных потребительских тестов автоматических эспрессо-машин системы One Touch (кофе + молоко) в Германии (2017)

    2 Жернова 100% из прочной керамики, поэтому срока службы хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе

    3 ЛаттеГоу

    4  Май Кофе Чойс

    5 АкваКлин

    6 на основании данных кофемашины при использовании 8 сменных фильтров.Фактическое число чашек зависит от выбранного кофейного напитка ,циклов от очистки и промывки

    7 Арома Экстракт

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