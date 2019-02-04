1 ЛаттеГоу, По результатам сравнительных потребительских тестов автоматических эспрессо-машин системы One Touch (кофе + молоко) в Германии (2017)

2 Жернова 100% из прочной керамики, поэтому срока службы хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе

3 ЛаттеГоу

4 Май Кофе Чойс

5 АкваКлин

6 на основании данных кофемашины при использовании 8 сменных фильтров.Фактическое число чашек зависит от выбранного кофейного напитка ,циклов от очистки и промывки

7 Арома Экстракт